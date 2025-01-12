«Дакар» начинается заново: лидеров зачёта внедорожников разделяют секунды!

В Саудовской Аравии продолжается главная внедорожная гонка планеты — ралли «Дакар». В воскресенье экипажи преодолели кольцевой спецучасток в районе Аль-Дувадими. Изначально его дистанция должна была составить 481 км, но сначала этап пришлось сократить из-за отложенного старта, а затем выяснилось, что в дорожную книгу внедорожников закралась ошибка, и пришлось отменить ещё один кусок…

Bike: Сандерс быстрее всех

В категории мотоциклов победа на седьмом этапе осталась за лидером общего зачёта Дэниелом Сандерсом, который отправился на дистанцию лишь девятым и почти все отметки прошёл с лучшим временем. Главный преследователь австралийца — Тоша Шарейна, ехавший вместе с открывавшими трассу ван Бевереном и Брабеком, — проиграл Сандерсу почти четыре минуты и в общем зачёте отстаёт теперь на 15 с половиной.

Дэниел Сандерс на седьмом этапе Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

Ван Беверен и Брабек по-прежнему занимают третье и четвёртое места, хотя и уступают лидеру порядка получаса, а на пятую позицию вышел Лусиано Бенавидес — партнёр Сандерса по заводской команде KTM опередил Скайлера Хоуса. Следом за ними расположились Пабло Кинтанилья и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, тогда как остальные райдеры отстают от лидера на час и более.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов Rally GP после седьмого этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 39:29:22.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +15:33.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +26:07.

4. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +33:19.

5. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +37:32.

В зачёте Rally 2 вновь блеснул Эдгар Канет — 19-летний дебютант из Испании показал на этапе второе время в абсолютном мотоциклетном зачёте, уступив лишь Сандерсу. Канет таким образом отыграл у Тобиаса Эбстера девять с половиной минут и практически удвоил свой отрыв в общем зачёте.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов Rally 2 после седьмого этапа:



1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 40:49:57.

2. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +21:25.

3. Ромен Дюмонтье (Honda HRC) +1:07:23.

4. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +1:25:19.

5. Тони Мулец (BAS World KTM Racing Team) +1:35:41.

Среди участников Original, которым на протяжении всей гонки запрещена помощь механиков, по-прежнему лидирует Эмануэль Гиенес, но Бенжамен Мело отыграл у румына минуту и теперь уступает лишь 10.

Ultimate: Латеган растерял преимущество

На седьмом этапе ралли организаторы разделили маршруты внедорожников и мотоциклов, и потому тем, кто стартовал в Ultimate первыми, приходилось самостоятельно искать дорогу. Более того, уже в ходе этапа выяснилось, что в дорожной книге на 158 км ошибка, из-за которой многие потеряли время. Судя по системе хронометража, Латегану это стоило 15 минут, Экстрёму — 20, Аль-Аттии и Аль-Раджи — по полчаса.

Однако эта часть трассы позднее была аннулирована, а экипажам вернули время. В итоге победителем этапа стал Лукас Мораес, который из-за проблем накануне стартовал лишь 27-м. Второе и третье места на этапе заняли пилоты Ford M-Sport Маттиас Экстрём и Митчелл Гатри, Аль-Аттия, несмотря на небольшую потерю времени, стал четвёртым, топ-5 замкнул Сет Кинтеро, а следом расположились Кристина Гутьеррес и Язид Аль-Раджи, главный преследователь лидера общего зачёта Хенка Латегана. Сам же Латеган в итоговой классификации оказался лишь 15-м.

Хенк Латеган — лидер зачёта внедорожников Фото: A.S.O./F.Le Floc’h/DPPI

В общем зачёте преимущество Латегана над Аль-Раджи сократилось до 21 секунды, хотя если бы не решение организаторов исправить злополучную ошибку в дорожной книге, у Хенка были бы ещё 15 минут запаса. Также приблизились к лидеру Экстрём и Аль-Аттия — первый уступает 10 с половиной минут, второй сократил отставание до 22 минут. Таким образом, у каждого из квартета лидеров остаётся реальный шанс на победу.

Вновь здорово выступил экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова — россияне на прототипе MINI JCW показали 12-е время. Причём на финиш Кротов приехал с девятым результатом, но получил три минуты штрафа за превышение скорости. В общем зачёте после мощного штрафа в начале гонки экипаж сражается в конце пятой десятки, уступая лидерам почти двое суток.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после седьмого этапа:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) — 37:13:08.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) +0:21.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +10:25.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +21:57.

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +40:01.

6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +54:20.

7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +1:13:05.

8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:28:32.

9. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +1:58:25.

10. Брайан Барагванат (Century Racing Factory Team) +2:07:38.

Challenger+SSV: у лидеров всё под контролем

Среди экипажей Challenger борьба за победу на седьмом этапе шла буквально до последнего километра, и в ней Корбин Ливертон в итоге на 24 секунды опередил Ясира Сейдана. Третье время показал Пау Наварро, а на четвёртой строчке расположился Гонсало Геррейро, который отыграл у лидирующего в гонке Николаса Кавильяссо четыре с половиной минуты.

Гонсало Геррейро приблизился к лидеру гонки Фото: A.S.O./J.Lindini

Тем не менее в генеральной классификации Кавильяссо и Геррейро по-прежнему разделяют более получаса. Третьим, уступая лидеру 42 минуты, держится Пауль Спирингс, а вот отставание Наварро, Аль-Кувари и идущего шестым Ливертона уже исчисляется часами.

Продолжает движение экипаж Хамада Аль-Харби и его российского штурмана Алексея Кузьмича. Завершить шестой этап им не удалось из-за технических проблем, тем не менее они двигаются дальше в рамках зачёта Experience. На седьмом этапе экипаж показал 32-е время, уступив лидеру 1 час 48 минут.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после седьмого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 40:35:04.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +30:37.

3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +42:31.

4. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:51:35.

5. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +2:25:11.

В классе серийных мотовездеходов Т4 быстрее всех седьмой этап проехал уже не участвующий в борьбе за победу Херемиас Гонсалес Фериоли, а второе время осталось за лидером общего зачёта Броком Хегером. Ксавье де Султре уступил американцу 29 минут и в общем зачёте теперь проигрывает полтора часа.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после седьмого этапа:

1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 41:56:42.

2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:35:54.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +1:56:04.

Truck: Мацик уходит в отрыв

В отсутствие «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» интрига в грузовом зачёте практически исчезла. Митчел ван ден Бринк, главный преследователь Мартина Мацика, потерял около получаса, и как итог отрыв чеха в общем зачёте перевалил за два часа.

Экипаж Мартина Мацика Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Тем временем победу на седьмом этапе одержал идущий третьим Алеш Лопрайс — в борьбе за вторую строчку он теперь уступает младшему ван ден Бринку чуть более 20 минут.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после седьмого этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 41:19:05.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:08:02.

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:30:47.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra ZM Racing) +4:43:55.

5. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +4:57:46.

Восьмой этап: Аль-Дувадими — Эр-Рияд

В понедельник ралли «Дакар» отправится в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии, до которой из Аль-Дувадими 733 км. Дистанция спецучастка составит 487 км, организаторы обещают напряжённый и разнообразный этап. Восьмой этап, возможно, окажется последним шансом кардинально изменить положение в общем зачёте — спецучастков длиной по 400 км в этой гонке больше не будет.