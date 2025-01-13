Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Восьмой этап ралли Дакар 2025 года: Латеган оторвался от Экстрёма и Аль-Аттии, Мацик выиграл, Бенавидесу вернут время

Удар по «Форду» и «Дачии» на «Дакаре». А у грузовиков без «КАМАЗа» вообще нет борьбы
Евгений Кустов
Обзор восьмого этапа ралли «Дакар»-2025
Комментарии
Лидер зачёта внедорожников своевременно взял себя в руки, у мотоциклистов сход одного из топов.

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» всё ближе к финишу. В понедельник состоялся уже восьмой из 12 этапов гонки, и участники добрались до Эр-Риада. Лидеры в категориях не поменялись, но в паре основных классов всё достаточно живо.

Bike: «бивуачная» победа Бенавидеса

В категории мотоциклов продолжается своеобразное «перетягивание каната» между Дэниелом Сандерсом и его ближайшим преследователем Тошей Шарейной. Сегодня испанец отыграл у австралийца четыре с половиной минуты, включая одну штрафа, начисленную Дэниелу. Запас у лидера КТМ всё ещё есть, к тому же Шарейне завтра предстоит стартовать раньше Сандерса.

Поначалу казалось, что Тоша вообще будет открывать трассу. Однако затем организаторы сообщили, что компенсируют время Лусиано Бенавидесу и Адриену ван Беверену, которые провели более чем полчаса рядом с попавшим в аварию Пабло Кинтанильей — дважды вице-чемпион «Дакара» сошёл с ралли из-за травмы плеча. После всех корректировок Бенавидес оказался победителем этапа, а ван Беверен вернулся в топ-3 общего зачёта впереди как раз Лусиано.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после восьмого этапа:

1. Дэниел Сандерс (KTM) – 44:26:52.
2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +11:03.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +21:31.
4. Лусиано Бенавидес (KTM) +30:48.
5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +30:56.
6. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +37:08.
7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +53:32.
Как дела в российских ралли-рейдах:
«Бешеная хлебовозка» озадачивает иностранцев, а у «Нивы» — сразу две гоночные версии
«Бешеная хлебовозка» озадачивает иностранцев, а у «Нивы» — сразу две гоночные версии

Ultimate: Экстрём и Аль-Аттия отстают

Лидер генеральной классификации Хенк Латеган не потерял самообладания, после того как накануне его отрыв от Язида Аль-Раджи сошёл на нет. Гонщик «Тойоты» даже вопреки двухминутному штрафу за превышение скорости оказался быстрейшим на седьмом этапе, при этом мы стали свидетелями победного дубля от представителей ЮАР — на второй строчке протокола оказался Гай Дэвид Боттерилл. Более того, лишь пяти секунд не хватило для хет-трика — именно столько Брайан Барагванат уступил занявшему третью позицию Матьё Серрадори.

А вот ближайшие преследователи Латегана в общем зачёте провели день не лучшим образом. Если Язид Аль-Раджи ограничился потерей пяти минут, то экипажи Нассера Аль-Аттии и тем более Маттиаса Экстрёма неидеально справились с навигацией. Катарец проиграл 12 минут, Экстрём — и вовсе 18! Это серьёзный удар по заводским проектам «Дачии» и «Форда», при этом у Экстрёма теперь лишь пять минут преимущества над Аль-Аттиёй в генеральной классификации.

Для Гийома Де Мевиуса этап прошёл неудачно

Для Гийома Де Мевиуса этап прошёл неудачно

Фото: Red Bull Content Pool

Если обойдётся без внезапных происшествий, то теперь сражение за «Золотого бедуина» превратится во внутренние разборки «Тойоты». Но вряд ли стоит ждать командной тактики, ведь Латеган и Аль-Раджи представляют две разные команды, и никто из них ещё ни разу не выигрывал «Дакар».

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на «МИНИ» провёл не самый удачный день: на их счету только 29-й результат с отставанием в 35 минут (из них шесть штрафных). Основная потеря времени была примерно на середине дистанции.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после восьмого этапа:

1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 42:05:02.
2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +5:41.
3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +28:55.
4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +34:14.
5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +55:39.
6. Матье Серрадори (Century Racing) +58:24.
7. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:32:11.
8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:36:54.
9. Жоао Феррейра (X-raid Mini JCW Team) +2:05:07.
10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:11:47.

Challenger+SSV: погоня Лопеса Контардо заглохла

В категории прототипных мотовездеходов Challenger продолжает комфортно себя чувствовать Николас Кавильяссо. Да, сегодня его преимущество в общем зачёте относительно Гонсало Геррейро сократилось на три минуты, но в запасе остаётся ещё 28 — всё в порядке. Приблизился и идущий третьим Пауль Спирингс, но ему, как и Геррейро, требуется серьёзная осечка со стороны лидера. Продолжает движение экипаж Хамада Аль-Харби и его российского штурмана Алексея Кузьмича — в общем зачёте они, несмотря на штрафы и переход в режим Experience, идут примерно 25-ми.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после восьмого этапа:

1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 46:06:33.
2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +27:49.
3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +34:54.
4. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:42:35.
5. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +2:27:48.

В классе серийных мотовездеходов Т4 как-то заглохла погоня Франсиско Лопеса Контардо. Несколько дней назад казалось, что у него даже есть шанс сотворить чудо и отыграть более чем двухчасовое отставание, однако сейчас чилиец вновь начал отставать и проигрывает Броку Хегеру 2 часа и 6 минут. Более того, и до второго места Лопесу Контардо 25 минут — Ксавье де Султре поборол технические проблемы и не планирует отдавать свою позицию.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после восьмого этапа:

1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 47:33:59.
2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:40:26.
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:05:49.
Участник зачёта мотовездеходов «спасается бегством» от внедорожника

Участник зачёта мотовездеходов «спасается бегством» от внедорожника

Фото: Red Bull Content Pool

Truck: борьба за второе место обостряется

Продолжает свой марш в сторону второго звания победителя «Дакара» Мартин Мацик (не хотим сглазить, просто сейчас всё выглядит ровно так). Сегодня Мацик провёл идеальный этап, завершив его с быстрейшим результатом. Литовец Вайдотас Жала стал вторым, Алеш Лопрайс — третьим, что позволило обострить борьбу за вторую позицию в генеральной классификации. Митчел ван ден Бринк начал отставать на второй половине этапа и теперь опережает Лопрайса в «абсолюте» только на восемь минут — похоже, в их борьбе за серебро и заключается главная интрига оставшихся грузовых этапов.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после восьмого этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 46:44:27.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:29.14.
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:37:39.
4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra ZM Racing) +5:03.44.
5. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +5:15:02.

Девятый этап: Эр-Рияд — Харад

Во вторник участников ждёт достаточно скоростной спецучасток — по крайней мере, так обещают организаторы. Однако вероятны тактические игры, ведь на 10-м этапе ожидаются непростые дюны, так что лидерам вряд ли захочется открывать для остальных трассу — посмотрим, как кто себя поведёт перед финишем этапа.

В гостях у «Синей Армады»:
Легендарный «КАМАЗ», впервые взявший «Дакар», жив! Какие ощущения от поездки на нём?
Эксклюзив
Легендарный «КАМАЗ», впервые взявший «Дакар», жив! Какие ощущения от поездки на нём?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android