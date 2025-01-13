Удар по «Форду» и «Дачии» на «Дакаре». А у грузовиков без «КАМАЗа» вообще нет борьбы

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» всё ближе к финишу. В понедельник состоялся уже восьмой из 12 этапов гонки, и участники добрались до Эр-Риада. Лидеры в категориях не поменялись, но в паре основных классов всё достаточно живо.

Bike: «бивуачная» победа Бенавидеса

В категории мотоциклов продолжается своеобразное «перетягивание каната» между Дэниелом Сандерсом и его ближайшим преследователем Тошей Шарейной. Сегодня испанец отыграл у австралийца четыре с половиной минуты, включая одну штрафа, начисленную Дэниелу. Запас у лидера КТМ всё ещё есть, к тому же Шарейне завтра предстоит стартовать раньше Сандерса.

Поначалу казалось, что Тоша вообще будет открывать трассу. Однако затем организаторы сообщили, что компенсируют время Лусиано Бенавидесу и Адриену ван Беверену, которые провели более чем полчаса рядом с попавшим в аварию Пабло Кинтанильей — дважды вице-чемпион «Дакара» сошёл с ралли из-за травмы плеча. После всех корректировок Бенавидес оказался победителем этапа, а ван Беверен вернулся в топ-3 общего зачёта впереди как раз Лусиано.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после восьмого этапа:



1. Дэниел Сандерс (KTM) – 44:26:52.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +11:03.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +21:31.

4. Лусиано Бенавидес (KTM) +30:48.

5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +30:56.

6. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda Team) +37:08.

7. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Hero Factory) +53:32.

Ultimate: Экстрём и Аль-Аттия отстают

Лидер генеральной классификации Хенк Латеган не потерял самообладания, после того как накануне его отрыв от Язида Аль-Раджи сошёл на нет. Гонщик «Тойоты» даже вопреки двухминутному штрафу за превышение скорости оказался быстрейшим на седьмом этапе, при этом мы стали свидетелями победного дубля от представителей ЮАР — на второй строчке протокола оказался Гай Дэвид Боттерилл. Более того, лишь пяти секунд не хватило для хет-трика — именно столько Брайан Барагванат уступил занявшему третью позицию Матьё Серрадори.

А вот ближайшие преследователи Латегана в общем зачёте провели день не лучшим образом. Если Язид Аль-Раджи ограничился потерей пяти минут, то экипажи Нассера Аль-Аттии и тем более Маттиаса Экстрёма неидеально справились с навигацией. Катарец проиграл 12 минут, Экстрём — и вовсе 18! Это серьёзный удар по заводским проектам «Дачии» и «Форда», при этом у Экстрёма теперь лишь пять минут преимущества над Аль-Аттиёй в генеральной классификации.

Для Гийома Де Мевиуса этап прошёл неудачно Фото: Red Bull Content Pool

Если обойдётся без внезапных происшествий, то теперь сражение за «Золотого бедуина» превратится во внутренние разборки «Тойоты». Но вряд ли стоит ждать командной тактики, ведь Латеган и Аль-Раджи представляют две разные команды, и никто из них ещё ни разу не выигрывал «Дакар».

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на «МИНИ» провёл не самый удачный день: на их счету только 29-й результат с отставанием в 35 минут (из них шесть штрафных). Основная потеря времени была примерно на середине дистанции.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после восьмого этапа:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) – 42:05:02.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing) +5:41.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +28:55.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +34:14.

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +55:39.

6. Матье Серрадори (Century Racing) +58:24.

7. Хуан Круз Якопини (Overdrive Racing) +1:32:11.

8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:36:54.

9. Жоао Феррейра (X-raid Mini JCW Team) +2:05:07.

10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:11:47.

Challenger+SSV: погоня Лопеса Контардо заглохла

В категории прототипных мотовездеходов Challenger продолжает комфортно себя чувствовать Николас Кавильяссо. Да, сегодня его преимущество в общем зачёте относительно Гонсало Геррейро сократилось на три минуты, но в запасе остаётся ещё 28 — всё в порядке. Приблизился и идущий третьим Пауль Спирингс, но ему, как и Геррейро, требуется серьёзная осечка со стороны лидера. Продолжает движение экипаж Хамада Аль-Харби и его российского штурмана Алексея Кузьмича — в общем зачёте они, несмотря на штрафы и переход в режим Experience, идут примерно 25-ми.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после восьмого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 46:06:33.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +27:49.

3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +34:54.

4. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:42:35.

5. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +2:27:48.

В классе серийных мотовездеходов Т4 как-то заглохла погоня Франсиско Лопеса Контардо. Несколько дней назад казалось, что у него даже есть шанс сотворить чудо и отыграть более чем двухчасовое отставание, однако сейчас чилиец вновь начал отставать и проигрывает Броку Хегеру 2 часа и 6 минут. Более того, и до второго места Лопесу Контардо 25 минут — Ксавье де Султре поборол технические проблемы и не планирует отдавать свою позицию.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после восьмого этапа:



1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 47:33:59.

2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:40:26.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:05:49.

Участник зачёта мотовездеходов «спасается бегством» от внедорожника Фото: Red Bull Content Pool

Truck: борьба за второе место обостряется

Продолжает свой марш в сторону второго звания победителя «Дакара» Мартин Мацик (не хотим сглазить, просто сейчас всё выглядит ровно так). Сегодня Мацик провёл идеальный этап, завершив его с быстрейшим результатом. Литовец Вайдотас Жала стал вторым, Алеш Лопрайс — третьим, что позволило обострить борьбу за вторую позицию в генеральной классификации. Митчел ван ден Бринк начал отставать на второй половине этапа и теперь опережает Лопрайса в «абсолюте» только на восемь минут — похоже, в их борьбе за серебро и заключается главная интрига оставшихся грузовых этапов.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после восьмого этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 46:44:27.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:29.14.

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:37:39.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra ZM Racing) +5:03.44.

5. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +5:15:02.

Девятый этап: Эр-Рияд — Харад

Во вторник участников ждёт достаточно скоростной спецучасток — по крайней мере, так обещают организаторы. Однако вероятны тактические игры, ведь на 10-м этапе ожидаются непростые дюны, так что лидерам вряд ли захочется открывать для остальных трассу — посмотрим, как кто себя поведёт перед финишем этапа.