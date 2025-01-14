«Дакар» опять без «КАМАЗ-мастер». Что конкретно мешает им, «МАЗу» и Мазепину?

Казалось бы, ралли-марафон проходит в дружественной Саудовской Аравии, а не в Европе. Но не всё так просто.

Который уже год подряд грузовой зачёт ралли-марафона «Дакар» обескровлен. В 2023-2025 годах на гонке не может выступить российская команда «КАМАЗ-мастер», а «МАЗ» на главном ралли-рейде планеты забанен ещё с 2022-го. Давайте ещё раз разберёмся, какие конкретно причины мешают россиянам и белорусам выступить в Саудовской Аравии, хотя формально пилоты из России и Беларуси имеют право участвовать в международных гонках. Также упомянем чемпиона «Дакара» Сергея Карякина и экс-гонщика Ф-1 Никиту Мазепина, который тоже хотел бы выступить на ралли-марафоне.

Почему точно не могут выступить заводские команды «КАМАЗа» и «МАЗа»

Не будем тянуть и сразу перейдём к сути: со стороны Евросоюза давно действуют санкции против заводов «МАЗ» и «КАМАЗ», которые ну никак не позволяют организаторам «Дакара» из французской компании ASO иметь дела с российским и белорусским заводом. «МАЗ» попал под санкции ещё в 2021 году на фоне политического кризиса в Беларуси, ну а «КАМАЗ» угодил в бан после начала СВО.

Соответственно, выставлять заводские команды невозможно. Перед «Дакаром» 2022 года «МАЗ» попробовал обойти санкции, подав заявку от лица не завода, а Белорусской автомобильной федерации — такой вариант не сработал, так что в целом очевидно, что грузовики «МАЗа» и «КАМАЗа» сейчас никак не могут появиться в песках Саудовской Аравии.

«МАЗ-СПОРТавто» без «Дакара» даже дольше камазовцев Фото: kamazmaster.ru

«Всё просто, — объясняет руководитель «МАЗ-СПОРТавто» и первый номер команды Сергей Вязович, чьи слова приводит сайт Постоянного Комитета Союзного государства России и Беларуси. — Спортсмены не находятся под санкциями и могут на определённых условиях принять участие, но нельзя этого сделать на грузовиках «МАЗ» и «КАМАЗ». И для нас это принципиальный момент. Но есть санкции Евросоюза, против которых организаторы-французы пойти просто не могут.

Даже если попадём, например, в Саудовскую Аравию, то деньги заплатить за участие не сможем, а значит, они принять нашу заявку — тоже. Они прямо говорят: нам грозят миллионные штрафы и реальные тюремные заключения в случае допуска, например, команды «МАЗ-СПОРТ-авто» к участию, потому что МАЗ считается подсанкционным предприятием, а успешное участие в спортивных соревнованиях является инструментом рекламы. Реклама направлена на что? На прибыль. А санкции направлены против прибыли. Вот и парадокс».

Что ещё останавливает камазовцев и мазовцев

По сути, санкции против заводов — сам по себе шлагбаум, после которого искать другие причины для неучастия камазовцев и мазовцев нет смысла. И всё-таки в самих командах уверяют, что дело не только в этом, но и в нейтральном статусе, под которым сейчас вынуждены выступать россияне и белорусы, если хотят выходить на старты международных гонок.

«По-хорошему, конечно, мы бы хотели вернуться, но только без условий, — говорит Вязович. — Под маркой «МАЗ», с государственной символикой, с нашей экипировкой, в которой привыкли быть, а не обезличенными людьми, которые приехали разве что для того, чтобы поучаствовать».

Примерно то же самое говорил легендарный Владимир Чагин, когда ещё являлся руководителем «КАМАЗ-мастер». При его преемнике Эдуарде Николаеве позиция вряд ли изменилась. По сути, команды «КАМАЗа» и «МАЗа» являются своеобразными раллийными сборными России и Беларуси, у них в партнёрах много окологосударственных компаний, так что выступление без флага и гимна — вопрос болезненный.

«КАМАЗ-мастер» на очередной гонке Фото: kamazmaster.ru

Впрочем, в последнее время позиция России по нейтральному статусу заметно изменилась — об этом свидетельствуют хотя бы недавние заявления нового министра спорта Михаила Дегтярёва: «Чтобы избежать фатального сценария, важно избежать эмоций и сохранить возможность выступать атлетам. Они не отказались от гражданства. Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций».

Так что не стоит исключать, что если бы не санкции против самого завода, то Николаев, Сотников и компания оказались бы среди участников нынешнего «Дакара».

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Правда, есть ещё обстоятельство, о котором ранее говорил тот же Чагин: чтобы получить статус «нейтрального» гонщика, пилоты из России и Беларуси обязаны подписать специальную бумагу ФИА, в которой в преамбуле и вступлении сама федерация осуждала действия России против Украины. И вот с момента появления этой бумаги шли споры — если гонщик «принимает к сведению» позицию ФИА, то осуждает ли он сам СВО или нет? Это ведь и нарушение принципа «спорт вне политики», и, в конце концов, риск получить против себя уголовное дело.

Недавно ситуация была исправлена. В новой версии документа, утверждённой в конце 2024 года, в преамбуле всё ещё сохраняется осуждение со стороны ФИА, но во вступлении, то есть в той части, которую подписывает сам пилот, фраза про осуждение исключена. Так что теперь документ получился более-менее нейтральным и уже не подвергает спортсменов ненужным рискам. Впрочем, и прежнюю версию многие подписывали без каких-либо негативных последствий.

Почему не едут Карякин и Мазепин?

С «КАМАЗом» и «МАЗом» мы разобрались. Если же говорить о выступлениях незаводских пилотов, то особых препятствий нет. На нынешнем «Дакаре», например, выступает российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова — под спортивной лицензией Кыргызстана, но все всё понимают. «Штурманит» Алексей Кузьмич, есть среди участников и белорусский штурман Андрей Голобородько.

Похоже, к этой немногочисленной компании может присоединиться Никита Мазепин — ранее экс-гонщик «Хааса» уже выступал под нейтральным флагом, плюс ему удалось отменить санкции против себя со стороны Евросоюза, так что теперь ничто не мешает Мазепину и организаторам «Дакара» вести дела друг с другом. Видимо, как следует подготовиться к гонке 2025 года уже не было времени, но в 2026-м выступление Никиты вполне возможно.

«Я уверен, что до конца своей жизни «Дакар» проеду точно. Сегодня есть не совсем понятная ситуация по допуску российских спортсменов на чемпионаты мира, не всё от меня зависит. Я готов, команда 99 Racing, за которую я гоняюсь, готова выступать на «Дакаре» — вопрос в том, будет ли она допущена, под каким флагом, на каких условиях и всё остальное», — говорил не так давно Мазепин, чьи слова приводит Autosport.com.ru.

С Карякиным ситуация, скажем так, посложнее. Нейтральный статус требует от гонщиков не высказываться на политические темы, не конфликтовать своими заявлениями с позицией ФИА. Чемпион «Дакара» 2017 года между тем активно высказывается, а его специально подготовленную багги купило правительство Свердловской области для отправки в зону СВО. В общем, нейтральный статус Сергею точно не светит.

Но сам Карякин считает, что уже скоро ФИА в принципе снимет все санкции с представителей России и Беларуси. Вот что заявил Сергей в интервью ТАСС: «В Дубае получилось переговорить с шейхом, который является президентом ФИА (Мохаммедом бен Сулайемом. — Прим. «Чемпионата»). И он пообещал, что на следующий год исправит ситуацию с допуском российских гонщиков к соревнованиям. Мы надеемся, что это произойдёт и мы сможем возобновить полноценное участие».

Честно говоря, в подобные обещания бен Сулайема не верится. Вероятно, Карякину придётся ждать окончания СВО и отказа ФИА от запрета на российские флаг и гимн, прежде чем Сергей вернётся в международные гонки. Всё туманно с «КАМАЗом» и «МАЗом», а вот Мазепина, повторимся, можем ждать уже в 2026-м — всё зависит от планов самого Никиты.