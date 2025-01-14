«Катастрофа» лидера и падение главного преследователя. «Дакар» приближается к развязке

В Саудовской Аравии состоялся девятый из 12 этап ралли «Дакар», самой престижной внедорожной гонки планеты. Экипажи проехали 357-километровый спецучасток между Эр-Риядом и Харадом, и если в большинстве зачётов статус-кво сохранился, то категория внедорожников получила нового лидера!

Bike: падение Шарейны

Второй день подряд лучшее время в категории мотоциклистов остаётся за Лусиано Бенавидесом, а вторую строчку позади аргентинца вновь занимает Адриен ван Беверен. Тем временем лидер гонки Дэниел Сандерс расположился на третьей позиции, увеличив свой отрыв от Тоши Шарейны в общем зачёте.

Дело в том, что испанец упал уже в самом начале этапа и мало того, что потерял несколько минут, так ещё и пропустил десятки соперников, из-за чего почти весь этап ехал в пыли. Лишь благодаря подоспевшему Рикки Брабеку, товарищу по заводской команде Honda, Шарейна доехал в итоге с седьмым временем, потеряв менее семи минут.

Тоша Шарейна Фото: A.S.O./F.Gooden/DPPI

Это, впрочем, для Тоши не катастрофа — в общем зачёте Шарейна проигрывает Сандерсу менее 15 минут. Лишь пятью минутами больше уступает ван Беверен, кроме того, в борьбе за победу остаются Бенавидес и Брабек — отыграть по полчаса отставания за три оставшихся этапа будет проблематично, но на «Дакаре» бывает всякое!

«Дакар»-2025. Зачёт Rally GP после девятого этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 47:45:34.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +14:45.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +20:21.

4. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +27:44.

5. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +31:31.

В зачёте Rally 2 девятый этап выиграл лидер генеральной классификации Эдгар Канет, который формально опережает Тобиаса Эбстера на 50 с лишним минут. Однако австриец вместе с Роменом Дюмонтье останавливался помочь упавшему Аарону Маре, так что, вероятно, какое-то время ему компенсируют, а фактический разрыв будет меньше.

«Дакар»-2025. Зачёт Rally 2 после девятого этапа:



1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 49:14:10.

2. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +52:36.

3. Ромен Дюмонтье (Honda HRC) +1:28:08.

4. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +1:48:25.

5. Тони Мулец (BAS World KTM Racing Team) +1:55:29.

Среди участников зачёта Original, участникам которого запрещена помощь механиков, быстрее всех девятый этап проехал Бенжамен Мело, однако француз получил две минуты штрафа и уступил победу лидеру общего зачёта Эмануэлю Гиенесу. В «генерале» разрыв между ними вырос до 12 минут 45 секунд.

Ultimate: Латеган теряет лидерство

«Откровенно говоря, это была катастрофа. Полный бардак, — развёл руками после финиша Хенк Латеган. — Мы заблудились уже после 13 километров. Думали, что пропустили точку, а оказалось, уже взяли её. В тот момент у нас произошёл прокол, а ближе к финишу — ещё один. Полный бардак. Но это ещё не конец света, мы всё ещё в борьбе».

Латеган лидировал на «Дакаре» почти неделю, вырвавшись на первую строчку на втором этапе, однако проблемы на девятом этапе стоили ему 16 минут и отбросили на вторую строчку общего зачёта. Новым же лидером гонки стал Язид Аль-Раджи из Overdrive Racing — саудовец 10 лет выступает на «Дакаре», но ещё ни разу его не выигрывал.

Язид Аль-Раджи — новый лидер зачёта внедорожников Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Латеган теперь идёт вторым, его отставание составляет семь с небольшим минут. Третье и четвёртое места по-прежнему занимают Маттиас Экстрём и Нассер Аль-Аттия, выигравший девятый этап. Оба отстают от Аль-Раджи менее чем на полчаса и ещё могут дотянуться до первой строчки, но времени остаётся всё меньше и меньше.

Россияне Денис Кротов и Константин Жильцов отметились на девятом этапе 14-м временем. Если бы не 30 секунд штрафа, Кротов и вовсе был бы впереди Серрадори на 13-й позиции. В общем зачёте экипаж, увы, сражается лишь в пятой десятке, уступая лидерам более двух суток.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после девятого этапа:



1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) — 45:06:54.

2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +7:09.

3. Маттиас Экстрем (Ford M-Sport) +24:50.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +25:21.

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +56:28.

6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:06:52.

7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +1:44:41.

8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:46:07.

9. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +2:11:02.

10. Брайан Барагванат (Century Racing Factory Team) +2:31:14.

Challenger+SSV: Хегер всё ближе к победе

В зачёте Challenger, в котором соревнуются экипажи на модифицированных мотовездеходах класса Т3, лучшим на девятом этапе стал Давид Силле, который на 11 секунд опередил Абдулазиза Аль-Кувари и на две минуты — Халифу Аль-Аттию. Лидер общего зачёта Николас Кавильяссо показал четвёртое время, отыграв чуть более двух минут у своего главного преследователя Гонсало Геррейро.

Николас Кавильяссо Фото: A.S.O./J.Lindini

Экипаж Хамада Нассера Аль-Харби и его российского штурмана Алексея Кузьмича продолжает гонку в рамках Experience и на победу в общем зачёте не претендует. Девятый этап Аль-Харби завершил с 25-м временем, уступив победителю без пяти минут час.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после девятого этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 49:38:09.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +27:58.

3. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +1:03:55.

4. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:47:35.

5. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +2:23:13.

В классе серийных мотовездеходов Т4 — зачёте SSV — на девятом этапе первенствовал Франсиско Лопес Контардо, но фаворитом гонки остаётся Брок Хегер. Экипаж американца завершил спецучасток со вторым временем и ещё на восемь с половиной минут оторвался от Ксавье де Султре в общем зачёте.

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после девятого этапа:



1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 51:13:20.

2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:49:53.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:07:38.

Truck: Мацик подарков не делает

Алеш Лопрайс одержал вторую за последние три дня победу в зачёте грузовиков, но ни чеху, ни показавшему второе время Митчелу ван ден Бринку существенно приблизиться к Мартину Мацику не удалось: лидер гонки занял на этапе четвёртое время, отдав соперникам лишь несколько минут и сохраняя запас в два с лишним часа.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после девятого этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 50:14:19.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:23:42.

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:28:38.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra ZM Racing) +5:08:19.

5. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +5:22:37.

10-й этап: Харад — Шубайта

В среду, 15 января, экипажи отправятся на юго-восток — в Шубайту, путь до которой составит 638 км. Правда, на спецучасток придутся лишь 119 из них, а остальное — лиазон. Впрочем, даже относительно небольшая дистанция может внести существенные коррективы, ведь пройдёт спецучасток в песках и дюнах знаменитого Пустого квартала — пустыни Руб-эль-Хали.