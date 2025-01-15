Лидер «Дакара» сменился, россияне — в топ-10! Дуэль экипажей «Тойоты» будет идти до финиша

Главная внедорожная гонка планеты мчится к финишу — она закончится уже послезавтра, а участники едут с прицелом на итоговый результат. На 10-м этапе экипажам предстояло пройти самый короткий спецучасток гонки (не считая пролога, разумеется), но из-за 519-километрового лиазона день всё равно получился утомительным. И внёс новые корректировки в турнирную таблицу зачёта внедорожников…

Bike: накануне решающей битвы

Среди мотоциклистов быстрейшим на 10-м этапе неожиданно стал Майкл Дочерти, выступающий на байке младшего класса Rally 2. Дочерти, к слову, стал первым представителем ЮАР, выигравшим этап «Дакара» в мотоциклетном зачёте, за последние 22 года — и выступает Майкл в этом году под номером 22!

Майкл Дочерти Фото: A.S.O./F.Le Floc'h/DPPI

Представители топового класса — Rally GP — на 10-м этапе не старались атаковать, чтобы не открывать предпоследний этап, который почти наверняка станет решающим. Так, лидер гонки Дэниел Сандерс показал сегодня лишь 10-е время и всё равно отыграл полторы минуты у Тоши Шарейны, а также опередил ван Беверена и Бенавидеса.

В общем зачёте Сандерс теперь на 16 с половиной минут опережает Шарейну, на 22 с половиной — ван Беверена и на полчаса — Бенавидеса с Брабеком. В теории у всех пилотов в топ-5 есть шанс на победу, но отыграть за оставшееся время даже четверть часа — крайне непростая задача для преследователей австралийца.

«Дакар»-2025. Зачёт Rally GP после 10-го этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 49:53:59.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +16:31.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +22:24.

4. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +29:14.

5. Рикки Брабек (Monster Energy Honda HRC) +32:18.

В зачёте Rally 2 продолжает лидировать Эдгар Канет. За два этапа до конца гонки 19-летний испанец опережает Тобиаса Эбстера на полчаса (австрийцу после предыдущего этапа вернули порядка 20 минут, которые он потратил на помощь сопернику). Идущий третьим Ромен Дюмонтье отстал почти на полтора часа и вряд ли сможет побороться за победу.

«Дакар»-2025. Зачёт Rally 2 после 10-го этапа:



1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 51:24:47.

2. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +34:52.

3. Ромен Дюмонтье (Honda HRC) +1:48:04.

4. Нильс Терик (Kove Factory Racing) +1:48:04.

5. Тони Мулец (BAS World KTM Racing Team) +1:53:08.

Куда более напряжённая борьба идёт в зачёте Original, участникам которого запрещена помощь механиков. На 10-м этапе Бенжамен Мело отыграл у Эмануэля Гиенеса семь минут, вдвое сократив отставание в общем зачёте. Теперь двух лидеров генеральной классификации разделяют менее шести минут.

Ultimate: Латеган снова в лидерах

Накануне Латеган потерял лидерство в зачёте внедорожников, но на 10-м этапе южноафриканец вернулся на первую строчку. Язид Аль-Раджи, который перехватил у Хенка первое место, на 10-м этапе потерял время, зарывшись в песках. Саудовский гонщик показал на этапе лишь 27-е время зачёта Ultimate и в итоге вернул лидерство Латегану.

Однако преимущество у Хенка минимальное — Латегана и Аль-Раджи накануне решающих километров разделяют лишь две с половиной минуты. А вот для Маттиаса Экстрёма и Нассера Аль-Аттии борьба за победу, похоже, окончена: они проигрывают лидеру по полчаса и смогут догнать его лишь в случае непредвиденных обстоятельств.

Экипаж Нани Ромы Фото: A.S.O./A.Vincent/DPPI

Быстрейшим же на 10-м этапе стал Нани Рома из Ford M-Sport, который опередил Лукаса Мораеса и Брайана Барагваната. На четвёртой строчке расположился Даниэль Шрёдер, пятое время осталось за Хуаном Крусом Якопини, а шестой результат показала Кристина Гутьеррес, который выбыла из борьбы за победу на втором этапе.

Отлично 10-й этап провели Денис Кротов и Константин Жильцов — российский экипаж показал седьмое время, во второй раз за гонку классифицировавшись в топ-10. Из-за мощнейшего штрафа в начале гонки за высокие позиции Кротов не борется, но постепенно пробивается в топ-40 генеральной классификации

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после 10-го этапа:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) — 47:29:57.

2. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) +2:27.

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +26:46.

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +30:21.

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +54:05.

6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +59:41.

7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +1:33:30.

8. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +1:36:45.

9. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +2:08:35.

10. Брайан Барагванат (Century Racing Factory Team) +2:17:06.

Challenger+SSV: Геррейро догоняет, но медленно

В зачёте Challenger, в котором соревнуются экипажи на модифицированных мотовездеходах класса Т3, лучшее время осталось за Данией Акил из Саудовской Аравии, а вторым стал её партнёр по Team BBR Пау Наварро. На третьей строчке расположился Гонсало Геррейро, который на две минуты сократил отставание от лидера гонки Николаса Кавильяссо.

Отметим, что у Пауля Спирингса возникли технические проблемы на дорожной секции, из-за чего он так и не вышел на старт спецучастка и потерял третье место общего зачёта. Место в топ-3 перешло к Пау Наварро, четвёртым стал Абдулазиз Аль-Кувари, а топ-5 теперь замыкает американский пилот Корбин Ливертон.

Тем временем Хамад Нассер Аль-Харби и его российский штурман Алексей Кузьмич, согласно предварительной классификации, показали на 10-м этапе 22-е время — и это повторение лучшего результата экипажа в этой гонке. Дуэт продолжает борьбу в рамках зачёта Experience и сражается на подступах к топ-20.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после 10-го этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 51:54:09.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +26:00.

3. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:42:53.

4. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +2:43:12.

5. Корбин Ливертон (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +3:51:41.

В SSV уверенно доминирует Брок Хегер, опережающий всех почти на два часа, а вот в борьбе за второе место партнёра американца по Sebastien Loeb Racing Ксавье де Султре постепенно догоняет Франсиско Лопес Контардо, который оформил вторую победу подряд. Чилийцу нужно отыграть 17 минут, чтобы помешать дублю команды Лёба.

Франсиско Лопес Контардо Фото: A.S.O./F.Le Floc'h/DPPI

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после 10-го этапа:



1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 53:25:31.

2. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) +1:49:53.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:06:47.

Truck: борьба за второе место

В категории грузовиков третью победу за четыре последних дня записал на свой счёт Алеш Лопрайс. Чех на 48 секунд опередил Митчела ван ден Бринка и почти две с половиной минуты привёз лидеру гонки Мартину Мацику. В итоге на расстановку сил этап не повлиял: Мацик уверенно лидирует, а младшего ван ден Бринка и Лопрайса разделяют четыре минуты.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после 10-го этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 52:39:23.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:22:07.

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:26:15.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra ZM Racing) +5:17:05.

5. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +6:08:39.

11-й этап: Шубайта — Шубайта

Кольцевой этап в районе Шубайты — фактически последний шанс существенно изменить положение в общем зачёте гонки, которая финиширует уже 17 января. Участников ждут 280 км спецучастка по Пустому кварталу — пустыне Руб-эль-Хали. Малейшая ошибка в песках может обойтись экипажу в полчаса или даже больше, расслабляться рано.