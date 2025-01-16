Похоже, это развязка «Дакара»! Лидер снова сменился перед заключительным этапом

Предпоследний этап ралли-марафона «Дакар»-2025, вероятно, была финальным шансом на серьёзные изменения в общем зачёте. Дюны и непростая навигация грозили ударить по гонщикам, открывающим трассу, к тому же организаторы подготовили сразу три отдельных варианта спецучастка – для мотоциклистов, внедорожников и грузовиков. Правда, из-за утреннего тумана старт пришлось задержать, а спецучасток — частично сократить. Всех мотоциклистов остановили на 152-м километре, а в других классах подход такой: если к 15:00 успел проскочить 138-й километр, едешь до финиша, нет — останавливаешься здесь, а потом добавят какое-то контрольное время.

Bike: Сандерс теряет, но в меру

Не идеальный, но и не провальный день провёл лидер генеральной классификации в зачёте мотоциклистов Дэниел Сандерс. Австралиец по чуть-чуть терял время на протяжении всего допа и в итоге сократил свой отрыв от Тоши Шарейны с 16 с половиной минут до ровно девяти. Вот тут как раз любопытно, какой получился бы расклад, если бы райдеры преодолели всю запланированную дистанцию спецучастка. Отставание Шарейны могло бы сократиться условно до пяти минут, что заставило бы Сандерса завтра нервничать по-настоящему. Но что имеем, то имеем.

Победителем дня стал как раз Шарейна, но меньше минуты ему проиграли Лусиано Бенавидес и Адриен ван Беверен, так что в общем зачёте разрывы в борьбе за второе-четвёртое места практически не изменились. У Шарейны в запасе семь минут, у ван Беверена в споре за бронзу — шесть.

«Дакар»-2025. Зачёт мотоциклов после 11-го этапа:



1. Дэниел Сандерс (KTM) – 52:13:34.

2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda Team) +9:00.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +15:50.

4. Лусиано Бенавидес (KTM) +22:16.

5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +28:35.

Ultimate: Латеган снова упускает лидерство

Если Сандерсу прежнего отрыва оказалось достаточно, чтобы сохранить первую строчку в «абсолюте», то Хенк Латеган располагал скромным запасом в две с половиной минуты — и этого гонщику из ЮАР не хватило! Латеган хоть и не допустил сколько-нибудь серьёзных ошибок, но всё равно проехал этап почти на девять минут медленнее — лидер снова сменился! Теперь Аль-Раджи опережает своего единственного реального оппонента на шесть минут — это много, если учитывать короткую дистанцию финального спецучастка. И всё же Язиду предстоит обойтись без ошибок, если он хочет впервые в карьере выиграть «Дакар».

Быстрейшим на этапе оказался Маттиас Экстрём на «Форде», что позволило шведу не подпустить к себе в общем зачёте Нассера Аль-Аттию. Чуда не произошло, катарец уже явно не сможет принести «Дачии» победу на дебютном ралли-марафоне. Шансы на топ-3 остаются, Аль-Аттия уступает Экстрёму четыре минуты, но, кажется, для Маттиаса этот потенциальный подиум куда важнее. Или это ошибочное умозаключение? Проверим завтра!

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова провёл не самый сильный день, потеряв полчаса за 138 километров. Из-за этого россияне не успели уйти на вторую половину дистанции и получат контрольное время. Впрочем, самое главное, что они выйдут на старт финального этапа. А вот белорусско-казахстанский экипаж Андрея Голобородько и Алексея Муна накануне сошёл из-за травмы спины у штурмана.

«Дакар»-2025. Зачёт Ultimate после 11-го этапа:



1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) — 51:53:36

2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +6:11

3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +22:34

4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +26:50

5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +59:26

6. Матье Серрадори (Century Racing) +1:10:08

7. Хуан Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +1:58:13

8. Жоао Феррейра (X-raid Mini JCW Team) +2:15:59

9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +2:19:47

10. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:53:26.

Сара Прайс во второй раз одержала победу на спецучастке Фото: Red Bull Content Pool

Challenger+SSV: вторая победа девушки из США

В зачёте мотовездеходов-прототипов Challenger размеренно провёл день уверенный лидер Николас Кавильяссо. Никуда сильно не торопился, проиграв почти 18 минут Ясиру Сейдану. Такие потери времени могли бы оказаться тревожными, если бы в порядке оказался ближайший преследователь Кавильяссо Гонсало Геррейро. Но португалец проиграл много времени уже в дебюте спецучастка и перестал являться какой-либо угрозой для лидера — тут бы второе место сохранить…

Хамад Нассер Аль Харби и его российский штурман Алексей Кузьмич завершили 11-й этап, хотя без проблем не обошлось. Прямо на трассе пришлось затевать ремонт после поломки переднего карданного вала — отсоединять его и дальше ехать только на заднем приводе. Впрочем, на положении в общем зачёте эта неудача не сказалась — так и останутся примерно 26-ми.

«Дакар»-2025. Зачёт Challenger после 11-го этапа:



1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 51:54:09.

2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +1:11:36.

3. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:30:22.

4. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +3:43:08.

В «стандартном» классе SSV каких-либо проблем избежал Брок Хегер, который теперь в шаге от победы. А вот у его ближайшего преследователя Ксавье де Султре – проблема за проблемой. Сначала француза оштрафовали на час за то, что во время остановки на трассе экипаж закрыл специальную камеру, которая контролирует, что гонщики не делают ничего, что запрещено регламентом. Вообще за такое могут дисквалифицировать, но на первый раз ограничились 60-минутным наказанием. А сегодня стало понятно, что существенного значения вердикт судей не имел: мотовездеход де Султре сломался, так что Ксавье потерял и третью позицию. Как же обидно!

А победу на этапе одержала девушка, причём уже второй раз на нынешнем «Дакаре». Американка Сара Прайс проехала спецучасток на три с половиной минуты быстрее Франсиско Лопеса Контардо, который после проблем де Султре вышел на уверенное второе место в «абсолюте».

«Дакар»-2025. Зачёт SSV после 11-го этапа:



1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 58:04:54.

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:06:00.

3. Алешандре Пинту (Can-Am Factory Team / BRP) +3:37:06.

Truck: борьба за второе место

В категории грузовиков уже почти двукратный чемпион «Дакара» Мартин Мацик уверенно провёл день. Настолько уверенно, что выиграл его, пусть и опередив Кеса Колена всего на семь секунд. Борьба здесь продолжается за второе место в «абсолюте», и Митчелу ван ден Бринку удалось опередить Алеша Лопрайса на полторы минуты, так что общий отрыв нидерландца вырос до пяти с половиной. В общем, тут как в категориях мотоциклистов и внедорожников: перед финалом плотно, но всё-таки с очевидным фаворитом.

«Дакар»-2025. Зачёт грузовиков после 11-го этапа:



1. Мартин Мацик (MM Technology) – 55:02:23.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:25:01.

3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:30:41.

4. Кес Колен (MM Technology) +6:08:46.

5. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco)+7:19:03.

12-й этап: Шубайта — Шубайта

Итак, впереди короткий финальный этап — вновь кольцевой вокруг Шубайты. Гонщиков ждёт всего 61 боевой километр, да и дорожная секция перед ним составит всего 70 км, прежде чем экипажи устремятся в сторону финиша у бивуака. Организаторы подготовили масс-старт — например, мотоциклисты будут уходить в бой группами по 15 человек, причём очередь лидеров придёт позже всего. Пятница покажет, удастся ли избежать на финише маленьких или крупных трагедий, когда кому-то из участников не хватит совсем чуть-чуть после столь долгого и упорного движения к цели.