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Ралли Дакар 2025 года финишировало: победа Аль-Раджи, триумф Сандерса и Хегера, второй успех Мацика

Чем закончился «Дакар»: исторический триумф лидера «Тойоты» и подарок для дебютанта
Дмитрий Захарченко
Чем закончился «Дакар»-2025. Итоги
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В одной из категорий выиграли муж и жена.

В городе Шубайта завершилось ралли «Дакар». Финальный этап — традиционно очень короткий по сравнению с другими — не внёс коррективов в турнирную таблицу, а мы подводим итоги двухнедельной гонки.

Bike: Сандерс удержался в лидерах

Мотоциклетный зачёт на «Дакаре» всегда выделялся непредсказуемостью и плотной борьбой сразу нескольких райдеров за победу. Тем примечательнее победа Дэниела Сандерса, который лидировал в общем зачёте буквально всю гонку и вернул «Золотого бедуина» в KTM.

«Как только я вышел из дюн и увидел бивуак, по всему телу пошли мурашки. Я очень нервничал! — признался на финише австралиец. — Поверить не могу. До этого я выиграл International Six Days Enduro (старейшая внедорожная мотогонка в календаре ФИМ, Сандерс выиграл её в 2019-м. — Прим. «Чемпионата»), теперь — «Дакар» и тем самым уже добился всех своих целей. Спасибо всем, кто верил в меня, кто верил, что я смогу. После трёх лет постоянных падений упорная работа окупилась — мы встали».

Призёры гонки в зачёте Rally GP: Шарейна, Сандерс и ван Беверен

Призёры гонки в зачёте Rally GP: Шарейна, Сандерс и ван Беверен

Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

Испанец Тоша Шарейна и француз Адриен ван Беверен из заводской Honda расположились на второй и третьей позициях, а следом за ними расположились Лусиано Бенавидес, Рики Брабек и Скайлер Хоус. Отметим, что в топ-10, кроме представителей KTM и Honda, смог пробиться лишь Корнехо Флоримо на Hero.

«Дакар»-2025. Итоговое положение в Rally GP:

1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Team) — 53:08:52.
2. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +8:50.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +14:46.
4. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +22:16.
5. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +29:50.

В младшем мотоциклетном зачёте Rally 2 первое место в гонке отстоял Эдгар Канет — ближайшего соперника, Тобиаса Эбстера, 19-летний испанский дебютант опередил на полчаса, а бронзового призёра Ромена Дюмонтье — почти на полтора! Более того, Канет был достаточно быстр, чтобы стать восьмым в абсолютном мотоциклетном зачёте, опередив многих более опытных пилотов на более мощной технике.

Эдгар Канет

Эдгар Канет

Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

«Лучшим моментом гонки был финиш пролога — тогда я понял, что действительно на «Дакаре» и могу провести хорошую гонку, — говорит Канет. — Я очень доволен результатом, восьмое место в «абсолюте» — полнейшее безумие! Когда ты едешь эту гонку в первый раз и понимаешь, что способен бороться в группе лидеров, это невероятное чувство. Я продолжу работать и в следующем году вернусь на «Дакар» ещё более подготовленным».

«Дакар»-2025. Итоговое положение в Rally 2:

1. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) — 54:49:21.
2. Тобиас Эбстер (BAS World KTM Racing Team) +33:25.
3. Ромен Дюмонтье (Honda HRC) +1:22:33.
4. Тони Мулец (BAS World KTM Racing Team) +1:45:08.
5. Майкл Дочерти (BAS World KTM Racing Team) +2:00:41.
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Ultimate: исторический триумф Аль-Раджи

В зачёте внедорожников победу праздновал опытнейший Язид Аль-Раджи, который уже 10 лет выступает на «Дакаре». До этого выше третьей позиции саудовцу подняться не удавалось, но в этот раз экипаж Язида на протяжении всей гонки сражался за победу с Хенком Латеганом и в итоге оказался впереди обладателя ещё одной «Тойоты» лишь на четыре минуты.

«Я очень-очень-очень счастлив, — поделился эмоциями на финише пилот Overdrive Racing. — Это была самая трудная гонка в моей карьере. Вся команда сработала идеально. Впервые пилот из Саудовской Аравии выиграл «Дакар». 25 лет эту гонку не выигрывала частная команда. И это первый раз, когда на «Дакаре» побеждает пилот из страны, на территории которой проходит гонка. В общем, я счастлив!»

Язид Аль-Раджи и его штурман Тимо Готтшалк (слева)

Язид Аль-Раджи и его штурман Тимо Готтшалк (слева)

Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

«Трудно проигрывать, когда ты зашёл так далеко, — отмечает в свою очередь Латеган из заводской Toyota Gazoo Racing. — У нас была очень хорошая гонка, и проиграть в конце пару минут — это тяжело. Но мы сделали всё, что могли, команда отработала невероятно. Я пропустил год, и включиться в борьбу за победу сразу после возвращения — это потрясающе. Но я лишь в начале карьеры, для меня это только третий «Дакар», так что продолжу работать изо всех сил, чтобы вернуться и победить».

На третьей позиции по итогам двухнедельного марафона расположился Маттиас Экстрём — и это лучший результат экс-чемпиона DTM на «Дакаре». Да и для новейшего прототипа Ford Raptor от M-Sport это неплохое достижение. Следом за шведом расположился Нассер Аль-Аттия, для команды которого — The Dacia Sandriders — это тоже был дебют. Оба коллектива наверняка рассчитывали на большее — в следующем году ждём от них борьбы за победу. Экипаж россиян Кротова и Жильцова, согласно предварительным результатам, занял 45-ю позицию в зачёте Ultimate.

«Дакар»-2025. Итоговое положение в Ultimate:

1. Язид Аль-Раджи (Overdrive Racing / Toyota) — 52:52:15.
2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +3:57.
3. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +20:21.
4. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +23:58.
5. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +1:02:10.
6. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:12:04.
7. Хуан-Крус Якопини (Overdrive Racing / Toyota) +1:57:47.
8. Жоау Феррейра (X-Raid MINI JCW Team) +2:15:57.
9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing) +2:20:04.
10. Брайан Барагванат (Century Racing Factory Team) +2:59:26.

Challenger+SSV: подарок для дебютанта

Николас Кавильяссо одержал победу в зачёте Challenger, в котором соревнуются модифицированные мотовездеходы класса Т3, и это уже второй триумф аргентинца на «Дакаре» — в 2019-м, когда гонка проходила в Южной Америке, он победил в зачёте квадроциклов. На сей же раз Николасу ассистировала его жена и по совместительству штурман Валентина Пертегарини — вот такой успешный семейный подряд!

На второй строчке по итогам марафона расположился дебютант Гонсало Геррейро, а третьим стал Пау Наварро из Испании. Хамад Нассер Аль-Харби и его российский штурман Алексей Кузьмич завершили дебютный для гонщика «Дакар» 25-ми.

«Дакар»-2025. Итоговое положение в Challenger:

1. Николас Кавильяссо (Team BBR / Taurus) — 57:50:21.
2. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +1:11:38.
3. Пау Наварро (Team BBR / Taurus) +1:30:13.
4. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +3:41:42.
5. Адам Кус (Akpol Recykling / Taurus) +7:06:41.

В SSV первую позицию удержал дебютант Брок Хегер, более двух часов привезя опытному чилийцу Франсиско Лопесу Контардо, который трижды выигрывал «Дакар». «У меня сегодня день рождения, и я подумал, что нужно сделать себе какой-то подарок», — пошутил на финише Хегер. Третье место у ещё одного новичка — Алешандре Пинту.

«Дакар»-2025. Итоговое положение в SSV:

1. Брок Хегер (Sebastien Loeb Racing RZR Team / Polaris) — 59:13:11.
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +2:06:04.
3. Алешандре Пинту (Old Friends Rally Team / BRP) +3:37:11.

Truck: второй подряд триумф Мацика

Мартин Мацик во второй раз подряд выиграл ралли «Дакар» в зачёте грузовиков — если не считать «камазовцев», последний раз такое удавалось кому-либо в 1998-1999 годах, когда первенствовал Карел Лопрайс. Считается, что два раза подряд гонку выигрывал и Ханс Стейси, но в 2008-м «Дакар» отменили, а вместо него прошла гонка в Европе. Нидерландец, кстати, выступал и на нынешнем «Дакаре» — правда, ехал в зачёте Classic. Стейси признался, что ему жаль, что «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре» нет.

Мартин Мацик, штурман экипажа Франтишек Томашек и механик Давид Сванда

Мартин Мацик, штурман экипажа Франтишек Томашек и механик Давид Сванда

Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

Тем временем в борьбе за второе место Митчел ван ден Бринк выиграл у Алеша Лопрайса пять с половиной минут и стал серебряным призёром гонки. Так высоко не поднимался даже отец Митчела — Мартин ван ден Бринк. Также в топ-5 расположились Кес Колен и Вайдотас Жала. На этом «Дакар»-2025 — всё!

«Дакар»-2025. Итоговое положение в зачёте грузовиков:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 58:42:58.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport / Iveco) +2:21:13.
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +2:26:43.
4. Кес Колен (MM Technology / Iveco) +6:14:42.
5. Вайдотас Жала (Skuba Team de Rooy FPT / Iveco) +7:17:24.
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