Лихач-понторез или гений? Кем на самом деле был легенда «Феррари» Жиль Вильнёв

В этот день ровно 75 лет назад родился один из величайших пилотов в истории Формулы-1.

«Если бы кто-то сказал мне, что я могу загадать три желания, то первым было бы попасть в гонки, вторым — выступать в Формуле-1, а третьим — пилотировать «Феррари».

Жиль Вильнёв

Жиля Вильнёва часто называют любимым пилотом Энцо Феррари. Канадец считался главным сорвиголовой в Формуле-1 — и наслаждался этим имиджем. Скорость была для него главным удовольствием в жизни — говорят, что Жиль специально выходил из дома позже, чем нужно, чтобы пришлось торопиться и мчаться на всех парах. В день рождения великого гонщика предлагаем вспомнить, каким он был на самом деле.

Со снегохода — в Формулу-1

Спортивную карьеру Вильнёв начал в гонках на снегоходах и был настолько в них хорош, что призовых хватило на выступления в автогонках. В одной из них — во внезачётном заезде Формулы-Атлантик в Труа-Ривьер в 1976-м — Жиль одержал победу, оставив позади в том числе Алана Джонса, Патрика Тамбе и Джеймса Ханта.

Последний остался так впечатлён 24-летним канадцем, что уговорил «Макларен» дать ему шанс в Формуле-1. Да, Жилю тогда было 26, но Вильнёв занижал свой возраст на пару лет, опасаясь, что его сочтут слишком старым для «Больших призов». 10 месяцами позже Вильнёв дебютировал в чемпионате мира на Гран-при Великобритании.

Правда, Жилю досталось старое шасси — M23, разработанное четырьмя годами ранее. Хант и Йохен Масс к этапу в Сильверстоуне уже пересели на новую М26. В тренировках Вильнёва регулярно разворачивало, но в квалификации он показал достойное девятое время, опередив на совершенно незнакомой трассе Масса, основного пилота «Макларена».

Ники Лауда готовится отдать свою «Феррари» Жилю Вильнёву Фото: McCarthy/Getty Images

На первых кругах Вильнёв держался на седьмом месте, но затем свернул в боксы, увидев сигнал о перегреве. Правда, выяснилось, что это был сбой, перегрева нет, и Жиль продолжил заезд — но уже в конце пелотона. На финише канадец был 11-м и предпоследним среди тех, кто финишировал в круге с лидером.

Выступление новичка «Макларен» не впечатлило — на сезон-1978 ему предпочли более стабильного Тамбе. Зато Жиля заметил Энцо Феррари — Ники Лауда уходил от Коммендаторе в «Брэбэм». Феррари также пригласил к себе Антонио Джакобацци, основателя алкогольной компании, который станет спонсором команды и близким другом семьи Вильнёвов.

В «Феррари», правда, первые гонки прошли так себе. В Моспорте Жиль не раз вылетал в квалификации, а в гонке сошёл с дистанции за четыре круга до финиша, поскользнувшись на луже масла. На «Сузуке» дела были ещё хуже: ошибившись в первом повороте, Вильнёв врезался в Ронни Петерсона, «Феррари» взмыла в воздух и, рухнув на землю, убила маршала и фотографа.

Любимец Энцо

Впрочем, ожидания Коммендаторе оправдались. Вильнёв должен был одержать победу уже в седьмой гонке в карьере, но, уверенно лидируя в Лонг-Бич, канадец получил удар от отставшего на круг Регаццони. Судьба вернула должок в конце сезона, когда сход «Лотуса» Жарье подарил канадцу победу на новой трассе в Монреале — её позже назовут в честь Жиля.

Однако тем успехом Вильнёв был обязан не только удаче. В тот раз канадец, вопреки советам шинников, выбрал на гонку более мягкий состав резины. Жиля уверяли, что этот комплект просто не выдержит дистанцию, но Вильнёв оставался непреклонен и оказался прав — ему удалось выработать такой стиль пилотирования, который позволил сберечь резину.

В 1979 году в «Феррари» пришёл опытный Джоди Шектер, и в Маранелло сделали ставку на него. Правда, уже в третьей гонке сезона на домашнем для Джоди Гран-при ЮАР Вильнёв всё дистанцию прессинговал напарника и отобрал у него победу. Следующий этап пройдёт в Лас-Вегасе — и Жиль выиграет вторую гонку подряд.

Жиль Вильнёв в 1979 году Фото: Getty Images

«Я знал его как очень честного и серьёзного человека — со стороны это сложно было заметить, — вспоминал Вильнёва Шектер на подкасте Beyond the Grid. — Он изо всех работал, чтобы стать лучше как пилот. Правда, и у него были слабости. Ему нравилось, что другие считают его сорвиголовой. Был ли он шоуменом? Да, в каком-то смысле. Думаю, он был быстрее меня, но чаще ошибался».

Джоди привёл в пример Гран-при Италии 1979-го. В тренировках Жиль использовал мягкую резину и ставил один лучший круг за другим, тогда как Шектер тренировался на жёстких шинах и работал над шасси. В итоге в квалификации он опередил Вильнёва, а затем выиграл гонку и завоевал чемпионский титул.

Однако при всей любви покрасоваться у Жиля были все шансы превзойти Шектера и стать чемпионом 1979-го — даже будучи вторым пилотом. Так, на Гран-при Бельгии Шектер в шикане выбил Регаццони, а тот подбил Вильнёва. Жиль заехал в боксы, сменил носовой обтекатель, прорвался из конца пелотона на третье место, но топливо закончилось слишком рано. Именно этих четырёх очков Жилю не хватило в конце сезона…

Борьба с Пирони

В 1980–1981 годах у «Феррари» не было конкурентоспособной машины, хотя Вильнёв одержал блестящие победы в Монако и Испании, а Дидье Пирони, новый напарник Жиля, выиграл в Зольдере. Настоящий шанс на чемпионство появился у канадца в 1982-м, когда инженерам наконец удалось довести до ума 126-ю модель.

Поначалу сезон складывался не лучшим образом. В ЮАР возникли проблемы с турбиной, в Бразилии, лидируя в гонке, Вильнёв ошибся под прессингом Пике, а в Лас-Вегасе Жиля дисквалифицировали за нелегальное заднее антикрыло. Пирони за это время набрал лишь один балл, а «Феррари» оказалась на восьмом месте Кубка конструкторов.

Следующий этап проходил на домашней для «Скудерии» трассе в Имоле — и есть две версии произошедшего в день гонки. По одной версии, в «Феррари» начали применять командную тактику и стали запрещать пилотам бороться друг с другом, по другой — Вильнёв в том заезде экономил горючее, которого из-за повышенного расхода топлива могло не хватить.

Вильнёв и Пирони на подиуме в Имоле в 1982 году Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Как бы там ни было, лидировавший в гонке Вильнёв не ожидал, что Пирони будет его атаковать, и вначале думал, что на фоне доминирования Дидье так развлекает тифози. Несколько раз гонщики «Феррари» менялись местами во главе пелотона: Пирони обгонял, Жиль контратаковал и сбрасывал темп, после чего всё повторялось заново. На последний круг Вильнёв ушёл лидером, и Пирони снова пошёл в атаку, уже не оставив напарнику шанса отыграться.

«Жиль был очень зол тогда и не хотел идти на подиум, — вспоминал Джонатан Джакобацци, сын Антонио. — Отец тогда сказал ему: «Не хочешь идти туда ради себя? Тогда иди ради тифози». Жиль пошёл, а потом вернулся в наш кемпер и протянул отцу кубок со словами «это тебе, мой украли». Ещё сильнее по Жилю ударило то, что Энцо Феррари его не поддержал — Коммендаторе не увидел ничего предосудительного в действиях Пирони, к тому же победила-то всё равно «Феррари»…

Зольдер

Из Имолы чемпионат направился в Зольдер. В боксах «Феррари» атмосфера была напряжённая. «Жиль сказал, что вообще не будет разговаривать с Пирони, что это война», — вспоминал позднее Рене Арну, гонщик «Рено», который называл канадца своим лучшим другом. Кроме того, после разговора с Энцо Жиль с подозрением относился и к механикам.

За восемь минут до конца квалификации Вильнёв был восьмым и уступал Пирони, который шёл шестым, десятую секунды. На машину Жиля поставили последний комплект мягких шин, и канадец отправился на последнюю попытку — в боксы после неё Вильнёв уже не вернулся.

В повороте «Бутте» «Феррари» Жиля налетела на медленно ехавший «Марч» Масса. «Я увидел в зеркалах машину и сразу сместился вправо, чтобы освободить траекторию, это обычная практика. Но он уже был справа, — вспоминал Йохен. — Я не чувствовал вины. Что я мог поделать? Он рисковал, потому что не мог принять, что Пирони был быстрее. Я остановился, подбежал к нему и увидел его глаза. Это был кошмар, абсолютный ужас».

«Феррари» мгновенно взмыла в воздух и на огромной скорости влетела в защитную сетку. Машину полностью разворотило, гонщика, с которого слетел шлем, выбросило из кокпита. Маршалы бросились к канадцу, пытались сделать массаж сердца и провести искусственное дыхание, но ничего не помогло — спустя несколько часов медики объявили Жиля мёртвым.

Разбитая машина Жиля Вильнёва Фото: Hoch Zwei/Getty Images

До сих пор нет единого мнения о том, почему это произошло. Кто-то считает, что это была обычная попытка Вильнёва, кто-то утверждает, что Жиль атаковал изо всех сил, потому что не мог принять, что Пирони, на которого канадец по-прежнему был зол, выше него в классификации. Мауро Форгьери, тогдашний инженер «Феррари», согласно книге Джеральда Дональдсона, утверждает, что это вовсе был круг возвращения в боксы.

Впрочем, это уже не имеет никакого значения: в тот момент позади медленно идущей машины мог оказаться кто угодно. Что должен был сделать Жиль? Ехать прямо в Масса, лишь надеясь, что он отвернёт? Авария стала результатом крайне неудачного стечения обстоятельств, и, будь «Феррари» хотя бы на несколько сантиметров левее или правее, всё могло бы обойтись.

Гений или безумец?

«Он был очень быстр, и поэтому Феррари любил его, — вспоминает канадца Марио Андретти. — Сердце Жиля было там — в машине, летящей на полном газу и атакующей на 110%. Если бы он разбил вообще все машины, которые дала ему «Феррари», Энцо любил бы его так же».

«Он всегда пилотировал и жил на максимуме, — рассказывает Рене Арну. — На «Поль Рикаре» есть двойной левый поворот, который мы проходили на первой передаче, и он прошёл его весь в заносе, пилотируя одной рукой, а второй — махая мне! Абсолютный безумец. Но на трассе я ему полностью доверял, а он — мне. Поэтому мы могли так бороться в Дижоне в 1979-м. Смотреть повтор той нашей борьбы было страшнее, чем вести её».

«Ко мне Энцо испытывал уважение, а его — просто обожал, — говорит Шектер. — Жиль говорил по-итальянски, а я — нет. К тому же Старику нравились такие вот удалые гонщики, которые всегда на грани. Тифози тоже любили его подход — постоянно атаковать, проехать круг быстрее всех, не думая об исходе гонки. Именно таким он был — он бы предпочёл проехать быстрейший круг или совершить яркий обгон, нежели просто выиграть гонку. Я знал его как очень честного и порядочного человека. Не помню, чтобы мы вообще хоть раз грубили друг другу».

Энцо действительно обожал Жиля — но не встал на его сторону после Имолы-1982. Вильнёв действительно часто рисковал — и часто попадал в аварии, но риск был просчитан. Марк Хьюз на страницах Motorsport Magazine отмечает, что в дебютном Гран-при за «Макларен», когда Вильнёв регулярно вылетал в тренировках, канадец знал, что делает. Он выступал на незнакомой машине на незнакомой трассе и искал пределы — все развороты проходили в тех местах, где не было риска разбить машину. На следующий день Жиль проехал так, словно идеально знал трассу.

«Зайдите в любой бар в Маранелло. Там может не быть фотографии Джона Сертиза, Майка Хоторна или даже Альберто Аскари, самого титулованного итальянца в Ф-1. Но там обязательно будет портрет Жиля Вильнёва с Энцо Феррари, — говорит Джонатан Джакобацци. — Жиль был особенным, единственным в своем роде. Я познакомился с ним, когда мне было пять, и до сих пор думаю о нём каждый день».

Вильнёв был особенным гонщиком и умел делать невозможное (например, Гран-при Испании 1981-го, когда Жиль на более медленной машине сдерживал целую группу пилотов и победил). Он превосходно разбирался в технике и точно знал, что будет делать машина в тот или иной момент. Да, он был предельно агрессивен и порой допускал ошибки, но в его случае они были неизбежны — до перехода в Ф-1 канадец выступал лишь в северо-американских молодёжных сериях — и то лишь полтора года. Когда он атаковал, цепляя обочину, это был продуманный шаг — Жиль пилотировал предельно плавно, по максимуму используя ресурс шин и ширину трассы. Вильнёв не был безумцем, он был гением и одним из величайших гонщиков за всю историю автоспорта.