«Гонка»: как создали фильм про сражение Ханта и Лауды и что в нём неправда

«Даже мать Джеки Стюарта не захочет смотреть фильм про Джеки Стюарта!»

История появления фильма «Гонка» в нынешнем виде слегка своеобразна. Можно, наверное, сказать, она началась с того, что сценаристу Питеру Моргану в середине 1990-х довелось взять в жены девушку из Австрии Анну Шварценберг. Вот только до знакомства с Питером за этой самой Анной пытался ухаживать не кто иной как Ники Лауда, который к тому времени развёлся со своей первой женой Марлен. Анна ответила отказом, но они с Ники остались друзьями.

Четверть века спустя агент Моргана набрал его и спросил, не сможет ли он написать сценарий для художественного фильма о Формуле-1 1970-х годов, и тот взял пару дней на раздумье. Питер тогда как раз проживал со своей женой в Вене, был благодаря Анне знаком с Ники Лаудой и его жизнью, но гонками интересовался поверхностно. Недолго покопавшись в интернете, Морган наткнулся на события сезона 1976 года и подумал, что из этого может получиться неплохой фильм. Когда двумя днями позже агент перезвонил и они коротко переговорили про идеи Питера, тот сказал: «Брось, Пит, нужен сценарий про Джеки Стюарта». На что Морган ответил ему: «Да даже мать Джеки Стюарта не захочет смотреть фильм про Джеки Стюарта!» На этом разговор с агентом и закончился. Питер подумал, что оказался резковат насчет Стюарта, но вот с Лаудой он решил встретиться и полетел на Ибицу, где Ники проводил отпуск, чтобы засыпать его кучей вопросов.

Питер Морган сценарист «Ники бывало скучно, он отвечал односложно. Как пример, я спрашивал его: «Тебе кто-нибудь нравился в Формуле-1?» — «Нет». — «Почему?» — «Они все там придурки». Сначала так же он общался и с Роном [Ховардом]: «Да, нет, заткнись», — но потом эти двое понравились друг другу – Рон умеет быть обаятельным. У Ники никогда нет времени на людей, но на Рона он всегда время находил».

Режиссер Рон Ховард не сразу присоединился к проекту. Сначала фильм должен был ставить Пол Гринграсс, ответственный за серию фильмов о Джейсоне Борне. Но Гринграссу параллельно предложили срежиссировать «Капитана Филлипса», где главная роль уже была зарезервирована за Томом Хэнксом — Пол решил не упускать возможность поработать с Томом, и из «Гонки» выбыл. Уже после Морган предложил постановку фильма Ховарду, который тоже присматривался к «Капитану Филлипсу». Питер и Рон были близкими друзьями, вместе поработали над фильмом «Фрост против Никсона», который понравился зрителям, а кинокритики даже номинировали Ховарда и Моргана на премию «Оскар».

Стартовая решётка гонки в Фудзи Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Рон Ховард тоже мало что смыслил в гонках, но на логичный вопрос об этом ответил: «Я знал о полёте на Луну меньше, чем о гонках Формулы-1, но смог же снять «Аполлон-13». Ховард – один из успешных режиссёров Голливуда. Наверное, не такой успешный, как Джеймс Кэмерон или Кристофер Нолан, но где-то в этом ряду.

Фильмы, к которым он приложил руку, десятки раз номинировались на престижные премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, ну и лично Рону досталось два «Оскара» за «Игры разума». То есть это режиссер того уровня, с которым актеры готовы поработать за небольшое спасибо. Поскольку бюджет фильма, который на самых ранних стадиях производства предполагался на уровне $ 150 млн, скукожился до невпечатляющих $ 38 млн, которые наскребли у разных инвесторов, появление Рона оказалось как раз кстати.

Рон Ховард режиссер «Это фильм Питера Моргана. Он его придумал, он основной продюсер. Когда мне посчастливилось попасть в этот вагон, поезд уже тронулся. И у него уже были в уме Даниэль Брюль и Александра Мария Лара (сыгравшие Ники и его жену Марлен). Но были сложности с подбором актера на роль Джеймса. Пока Крис Хемсворт не прислал видеопрослушивание, которое он записал сам, чем и покорил нас».

Даниэль Брюль и Александра Мария Лара, сыгравшие Ники и Марлен Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Если с главными актерами определились достаточно быстро, то к семьям Ханта и Лауды нужен был отдельный подход. Питер Морган сразу обозначил Ники Лауде, что кино – художественное, и так, как в жизни, сделать не получится: часть сцен придется выдумать, приукрасить, а где-то наврать. И поскольку фильм задумывался как некое противопоставление двух разных людей, Ники будет не единственным главным героем. Лауда поворчал, но в целом был не против и активно помогал Питеру и Рону.

С семьёй Джеймса Ханта было посложнее. В начале 2010 года в продаже появилась книга Тома Рубитона SHUNT: The story of James Hunt, которая не понравилась близким Джеймса. Они настороженно отнеслись к съёмкам будущего фильма, полагая, что за основу будет взята именно эта биография. Тогда Ховард и Морган встретились за ужином с сыновьями Джеймса, Томом и Фредом, и уверили их, что ни читать книгу, ни тем более консультироваться с её автором они точно не будут.

Том Хант сын Джеймса Ханта «Рон не был первым, кто обратился к нашей семье с предложением сделать проект о Джеймсе, но мы всегда опасались, что это будет неудачей. Это голливудский фильм, поэтому в нём есть несколько деталей, которые не совсем верны, чего-то не хватает. Однако, я думаю, всё равно лучше Рона никто не смог бы снять этот фильм».

Контракты с основными актерами были заключены летом 2011 года. Поскольку до старта съёмок было ещё более полугода, то у каждого из них было время на подготовку к своей роли. Крис Хемсворт скинул около 13 кг мышечной массы, которую он набрал для роли Тора в «Мстителях», а Даниэль Брюль наладил контакты с Ники Лаудой и на месяц поселился в Вене, пытаясь вжиться в роль и сымитировать его австрийский акцент. В фильме мог появиться и Рассел Кроу. Ему предложили роль Ричарда Бёртона – голливудского актера, к которому уходит жена Джеймса Ханта Сьюзи. Но Рассел счёл роль слишком маленькой, Ховард и Морган не стали её расширять, и Кроу отказался. Роль жены Джеймса Сьюзи взяла на себя удивительно похожая на неё актриса Оливия Уайлд.

Оливия Уайлд в роли Сьюзи Миллер и Крис Хэмсворт в роли Джеймса Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Где и как снимали «Гонку»

Съемки фильма стартовали 22 февраля 2012 года – в день рождения Ники Лауды. Так как кино не студийное, а по большей части независимое и деньги собирали всем миром (у фильма аж 20 продюсеров), ресурсы были ограниченными. Для начала создатели договорились с компанией MotorSport Vision экс-гонщика Формулы-1 Джонатана Палмера об аренде трасс «Брэндс-Хэтч», «Донинигтон-Парк», «Кэдвелл-Парк» и «Снеттертон», которые находятся в Великобритании. На аэродроме «Блэкбуш» в графстве Гемпшир выстроили специальные декорации, имитировавшие здания боксов, пит-лейн и стартовую прямую, которые переделывали для создания эффекта разных трасс — в основном, расставляя машины в одном или другом направлении относительно пит-лейна и трибун.

За пределами этих мест гонки не снимали – съёмочная группа выезжала разве что на «Нюрбургринг» в Германию. Да и то лишь для того, чтобы отснять общие планы и проехать круг по трассе на прокатной машине для последующего наложения компьютерной графики. Жёсткая борьба на первом круге между Хантом и Лаудой была поставлена на «Донингтон-парке», старт и авария Ники Лауды – на аэродроме. Всё остальное уже доделывалось специалистами по визуальным эффектам. Даже кадры гонки из Монако, мелькающие в фильме, – это тоже полностью компьютерная графика.

Кадры «Нюрбургринга» до и после наложения компьютерной графики Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Для Хемсфорта и Брюля специально изготовили реплики болидов Hesketh, BRM, McLaren и Ferrari на базе автомобилей Формулы-3 и Формула-Vauxhall-Lotus, чтобы актеры сами могли управлять машинами, не разбив чего-нибудь жутко раритетного. Ещё несколько разных реплик сделали для каскадёров. С остальными болидами 1970-х подсобили в ФИА, которая проводит чемпионат исторических машин Формулы-1, а также частные коллекционеры, среди которых были и бывшие гонщики, и даже сын Колина Чэпмана Клайв. Чемпион мира 1979 года Джоди Шектер, например, предоставил для съёмок свой шестиколёсный Tyrrell P34. Удалось набрать больше 20 машин, благодаря чему стартовое поле на кадрах фильма смотрится аутентично.

«Превращение» аэродрома «Блэкбуш» в стартовую прямую «Нюрбургринга» Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Съёмки завершились спустя три месяца – 23 мая 2012 года. Позднее лишь досняли несколько дополнительных эпизодов для финала картины, в том числе настоящего Ники Лауду. После предстояла огромная работа специалистов по визуальным эффектам. Почти всю борьбу на трассе, аварии и экшен, которые вы видите в фильме – всё это или частично или полностью компьютерная графика. Ответственным за визуальные эффекты в фильме назначили Джоди Джонсона из компании Double Negative. Это уже были времена в кино, когда режиссёр мог сказать: «Не будем это переснимать, Джо потом дорисует на компьютере».

Поскольку в фильме никто не ездил на раритетных машинах в стиле Жиля Вильнёва, они лишь использовались для съёмок процессии и общего вида стартового поля. Так что на специалистов по VFX, помимо воссоздания гоночной атмосферы того времени, легла задача по визуализации борьбы на трассе со всеми заносами и скольжениями, характерными для машин той эпохи.

Джоди Джонсон руководитель по визуальным эффектам «Нам пришлось буквально месяцами копаться по всему миру, находить соответствующие фильму элементы гонок того времени, и не всегда у нас были подходящие автомобили. С каскадёрами мы разрабатывали хореографию того, что происходило с Ники и Джеймсом — кого они должны были обгонять и всё такое. Мы наняли людей, чтобы построить восемь реплик машин — и мы вывезли всё это на трассы. Обычно мы гоняли по четыре машины за раз и снимали основное действие с Ники и Джеймсом и, возможно, парой окружающих машин. Затем мы дополняли это дополнительными машинами уже графически».

Пример работы с визуальными эффектами в фильме Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

«При виде некоторых сцен слёзы наворачиваются на глаза»

Постпродакшен фильма растянулся больше чем на год. Всё это время ушло на монтаж и применение визуальных эффектов. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Циммер. Предпремьерный показ прошёл на «Нюрбургринге» в июле 2013 года в рамках Гран-при Германии, и на него пригласили многих уважаемых людей из мира Формулы-1, в том числе Берни Экклстоуна, который, как говорят, остался в восторге от увиденного.

В широкий прокат фильм попал в сентябре того же года, и мало того, что неплохо окупился в прокате, заработав $ 98 млн, так и понравился абсолютному большинству зрителей и кинокритиков. Стоит сказать, что фильм входит в рейтинги лучших фильмов всех времён «Топ-250» по версии крупнейшего сайта о кино IMDB и «Топ-100» по версии «Кинопоиска». Даниэля Брюля даже номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Но больше всего комплиментов творению Питера Моргана и Рона Ховарда отвесил, как ни странно, обычно скупой на комплименты Ники Лауда, что можно считать показателем качества фильма.

Ники Лауда трёхкратный чемпион мира «Игра Даниэля Брюля просто потрясающая. Удивительно, насколько хорошо он меня сыграл. Увидев Даниэля в гриме после аварии, я впервые понял, как выглядел для окружающих, и понимаю, почему многие от меня шарахались. Раньше меня это совершенно не заботило. Тогда я не испытывал страха, только придерживался правила: нужно выиграть и остаться в живых. Сейчас при виде некоторых сцен слёзы наворачиваются на глаза. Всё, что показано в фильме, правдиво процентов на 80».

Лауда и Хант после аварии Ники Фото: «ХХ век Фокс СНГ»

Сценарист Питер Морган рекомендует воспринимать фильм именно как художественный, основанный на соперничестве двух абсолютно противоположных личностей не только в гонках, но и в жизни. Хоть Ники Лауда и называет фильм практически достоверным, многие вещи приукрашены: