9 самых быстрых увольнений гонщиков Формулы-1 — от Квята до девушки-пилота

В Формуле-1 сложилась удивительная ситуация: Джек Дуэн только-только подписал контракт боевого пилота с «Альпин», а ему уже прочат увольнение. В начале 2025 года французская команда подписала Франко Колапинто на позицию резервного гонщика. Поговаривают, что в Энстоуне на аргентинца самые серьёзные планы и при первой удобной возможности «Альпин» высадит Дуэна ради Колапинто – возможно, даже в начале сезона. Вашему вниманию подборка самых ранних увольнений со старта чемпионата в Формуле-1.

Даниил Квят (2016) — 4 Гран-при

Да, Даниил не был уволен из системы «Ред Булл» – его всего лишь понизили до младшей команды. Впрочем, россиянин ушёл из главного коллектива «быков» не по своей воле, а значит, этому кейсу найдётся место в нашей подборке.

Квят достойно провёл дебютный сезон в «Ред Булл» и даже опередил Дэна Риккардо по итогам чемпионата. Но вот начло второй кампании в стане главной команды «быков» у россиянина совсем не задалось. Даниил хоть и взял подиум в третьей гонке сезона, но много уступал напарнику в квалификациях, а на старте домашнего Гран-при в Сочи так и вовсе протаранил Феттеля.

Пятый этап в Барселоне Квят проводил уже в составе «Торо Россо» – в обратном направлении последовал Макс Ферстаппен. В общем, как уже было проговорено много раз, Хельмут Марко просто как повод использовал неудачное начало сезона в исполнении Даниила, чтобы усадить юное нидерландское дарование в «Ред Булл». Как показала история, Доктор Марко оказался прав.

Юдзи Идэ (2006) — 4 Гран-при

Эта история уникальна тем, что гонщик покинул чемпионат не по решению команды, а по воле ФИА. В 2006-м в Формуле-1 появилась команда под названием «Супер Агури», руководство которой было помешано на национальной идентичности. Всё в гоночной конюшне должно было быть японским – от пилотов до шин. А вот то, что на тот момент в Стране восходящего солнца был всего лишь один достойный гонщик (Такума Сато), боссов «Супер Агури» не особо волновало.

В поисках второго пилота Агури Сузуки остановил свой выбор на Юдзи Идэ, с которым он был в хороших отношениях. Практически всю карьеру Идэ провёл на родине, лишь один раз совершив не особо удачную вылазку в Европу – в чемпионат французской Ф-3. Как будто бы приглашение такого гонщика изначально виделось провальной идеей, но Агури Сузуки решил рискнуть. Рискнуть и проиграть.

Юдзи Идэ недолго продержался в Ф-1 Фото: Paul Gilham/Getty Images

С самого первого этапа стало понятно, что 31-летний японец не тянет уровень Формулы-1. На протяжении трёх гонок он совершал курьёзные ошибки, а в четвёртой – вынес Кристиана Альберса, да так, что тот совершил 2,5 оборота вокруг собственной оси.

В ФИА перформанс Идэ оценили по достоинству, аннулировав суперлицензию японца перед пятым этапом сезона. На этом формульная карьера Юдзи была завершена. Ну, зато будет что внукам рассказать.

Гастон Маццакане (2001) — 4 Гран-при

Здесь уже не такая захватывающая история, как у предыдущего героя. После невзрачного сезона в «Минарди» аргентинец на правах рента-драйвера примкнул к уже угасающему «Просту». Впрочем, хоть команда великого французского чемпиона и проводила свой последний сезон в Ф-1, но техника у неё была относительно боеспособной – набирать очки в отдельно взятых гонках возможность была, но не в случае с Маццакане.

На старте сезона Гастон смотрелся намного слабее своего напарника Жана Алези, проигрывая ему в квалификациях в диапазоне одной-двух секунд. Деньги деньгами, но всему есть предел: после четвёртого этапа в Имоле Ален Прост указал Маццакане на дверь в силу неудовлетворительных результатов, активировав соответствующий пункт в контракте. Место аргентинца в «Просте» займёт Лучано Бурти, а сам Маццакане в следующий раз выйдет на старт гонки лишь в 2004 году – в первенстве Champ Car.

Лучано Бурти (2001) — 4 Гран-при

Да, одна история плавно вытекает из другой. В преддверии пятого этапа сезона в Барселоне Бурти заменил Маццакане в кокпите «Проста», но самого бразильца незадолго до этого уволили из «Ягуара». В стан «зелёных» Лучано приходил, имея за плечами лишь один проведённый Гран-при в Ф-1. Учитывая сей факт, Бурти относительно уверенно смотрелся на старте сезона – провалил только квалификацию первого этапа, показав 21-е время (а финишировал в гонке, кстати, выше напарника).

В последующих трёх Гран-при бразилец достаточно близко держался к лидеру команды Эдди Ирвайну, однако этого оказалось недостаточно: после гонки в Имоле руководство «Ягуара» отказалось от услуг Бурти в пользу Педро да ла Росы. Что интересно, даже в «Просте» Лучано не сможет провести сезон целиком, правда, совсем по другой причине: на «Спа-Франкоршам» бразилец угодит в серьёзную аварию, из-за которой будет вынужден досрочно завершить чемпионат.

Джованна Амати (1992) — 3 Гран-при

Амати – пятая в истории и последняя на сегодняшний день женщина, принимавшая участие в Гран-при Формулы-1 (то есть не просто участвовала в тренировке, а хотя бы пыталась пройти квалификацию). В 1992 году итальянка примкнула к угасающему «Брэбему», получив откровенно неконкурентоспособную технику. Впрочем, даже из такой машины она не могла выжать максимум.

В квалификации первого этапа сезона в ЮАР Джованна уступила пять секунд напарнику Эрику ван де Пуле и почти девять секунд – обладателю поула Найджелу Мэнселлу. В схожем ключе прошёл и следующий Гран-при, а на третьем этапе в Бразилии Амати и вовсе проиграла Мэнселлу в квалификации почти 11 секунд. На этом терпение боссов «Брэбема» подошло к концу: место итальянской гонщицы занял дебютант Деймон Хилл. Что касается Амати, то она так ни разу и не вышла на старт гонки Формулы-1.

Алекс Каффи и Энрико Бертаджа (1992) — 2 Гран-при

Эта история любопытна тем, что одновременно были уволены сразу два пилота одной команды, причём они так и не приняли участие в Гран-при. Начало 1990-х – расцвет эпохи маленьких команд в Формуле-1. В 1992 году к чемпионату присоединился новый коллектив «Андреа Мода», во главе которого стоял эпатажный Андреа Сассетти (основатель известного бренда женской обуви).

Алекс Каффи недолго пробыл пилотом «Андреа Мода» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Пришествие «обувного короля» в мир «Королевских гонок» началось со скандала. Дело в том, что Сассетти намеревался использовать купленные у почившей «Колони» прошлогодние болиды, чтобы обойти правило об обязательном взносе для новых команд в размере $ 100 000. Шалость не удалась: ФИА забраковала прошлогодние машины из-за несоответствия техническому регламенту.

Первые два этапа итальянской команде пришлось пропустить, ожидая, пока инженеры «Симтека» построят для них актуальный болид. Пилоты «Андреа Мода» Алекс Каффи и Энрико Бертаджа подобные процессы не оценили, не побоявшись раскритиковать команду. В итоге они поплатились за смелость. Перед третьим этапом сезона, в котором «Андреа Мода» уже по-настоящему участвовала, Сассетти полностью сменил пилотский состав, пригласив Роберто Морено и Перри Маккарти.

Стефан Йоханссон (1991) — 2 Гран-при

Йоханссон – однозначно заслуженный гонщик. Он выступал за «Феррари» и «Макларен», 12 раз поднимался на пьедестал почёта в Ф-1. Однако под занавес карьеры швед докатился до сотрудничества с аутсайдерами. Свой заключительный сезон в «Королевских гонках» Стефан начинал в составе маленькой французской команды AGS.

В первых двух Гран-при Йоханссону даже не удавалось преодолеть предквалификационный барьер, в отличие от менее именитого напарника Габриеле Тарквини. Ну а в преддверии третьего этапа команда AGS была продана итальянским бизнесменам, которые первым делом высадили именитого Йоханссона, отдав его машину своему соотечественнику Фабрицио Барбацце. Стефан проведёт ещё четыре Гран-при в составе «Футуорка», после чего завершит формульную карьеру.

Рене Арну (1985) — 1 Гран-при

Ну и чемпион нашего рейтинга – Рене Арну. Француз провёл два крепких сезона в стане «Феррари», а в начале третьего с ним был расторгнут контракт. История этого увольнения до сих пор покрыта мраком неизвестности – официальная причина ни разу не озвучивалась, да и обе стороны хранят молчание.

В 1985 году Йоханссон оперативно заменил Арну в «Феррари» Фото: Mike King/Getty Images

По самой распространённой версии, причина увольнения Арну крылась в операции на колене, которая была проведена в межсезонье – боссы «Скудерии» не захотели иметь дела с гонщиком, у которого не всё в порядке со здоровьем (правда вскрылась только после первого этапа). Но, опять же, это всего лишь версия.

В конечном итоге место Арну в «Феррари» занял Стефан Йоханссон (опять истории пересекаются), а сам француз вернулся в пелотон Ф-1 только в следующем году, подписав контракт с «Лижье».