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Девять самых быстрых увольнений или переводов в более слабую команду пилотов Формулы-1 — Квят, Арну, Йоханссон и другие

9 самых быстрых увольнений гонщиков Формулы-1 — от Квята до девушки-пилота
Лев Дорогов
9 самых быстрых увольнений гонщиков Формулы-1
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В списке есть даже победитель Гран-при.

В Формуле-1 сложилась удивительная ситуация: Джек Дуэн только-только подписал контракт боевого пилота с «Альпин», а ему уже прочат увольнение. В начале 2025 года французская команда подписала Франко Колапинто на позицию резервного гонщика. Поговаривают, что в Энстоуне на аргентинца самые серьёзные планы и при первой удобной возможности «Альпин» высадит Дуэна ради Колапинто – возможно, даже в начале сезона. Вашему вниманию подборка самых ранних увольнений со старта чемпионата в Формуле-1.

Даниил Квят (2016) — 4 Гран-при

Да, Даниил не был уволен из системы «Ред Булл» – его всего лишь понизили до младшей команды. Впрочем, россиянин ушёл из главного коллектива «быков» не по своей воле, а значит, этому кейсу найдётся место в нашей подборке.

Квят достойно провёл дебютный сезон в «Ред Булл» и даже опередил Дэна Риккардо по итогам чемпионата. Но вот начло второй кампании в стане главной команды «быков» у россиянина совсем не задалось. Даниил хоть и взял подиум в третьей гонке сезона, но много уступал напарнику в квалификациях, а на старте домашнего Гран-при в Сочи так и вовсе протаранил Феттеля.

Пятый этап в Барселоне Квят проводил уже в составе «Торо Россо» – в обратном направлении последовал Макс Ферстаппен. В общем, как уже было проговорено много раз, Хельмут Марко просто как повод использовал неудачное начало сезона в исполнении Даниила, чтобы усадить юное нидерландское дарование в «Ред Булл». Как показала история, Доктор Марко оказался прав.

Как выступал Квят в прошлом году:
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Юдзи Идэ (2006) — 4 Гран-при

Эта история уникальна тем, что гонщик покинул чемпионат не по решению команды, а по воле ФИА. В 2006-м в Формуле-1 появилась команда под названием «Супер Агури», руководство которой было помешано на национальной идентичности. Всё в гоночной конюшне должно было быть японским – от пилотов до шин. А вот то, что на тот момент в Стране восходящего солнца был всего лишь один достойный гонщик (Такума Сато), боссов «Супер Агури» не особо волновало.

В поисках второго пилота Агури Сузуки остановил свой выбор на Юдзи Идэ, с которым он был в хороших отношениях. Практически всю карьеру Идэ провёл на родине, лишь один раз совершив не особо удачную вылазку в Европу – в чемпионат французской Ф-3. Как будто бы приглашение такого гонщика изначально виделось провальной идеей, но Агури Сузуки решил рискнуть. Рискнуть и проиграть.

Юдзи Идэ недолго продержался в Ф-1

Юдзи Идэ недолго продержался в Ф-1

Фото: Paul Gilham/Getty Images

С самого первого этапа стало понятно, что 31-летний японец не тянет уровень Формулы-1. На протяжении трёх гонок он совершал курьёзные ошибки, а в четвёртой – вынес Кристиана Альберса, да так, что тот совершил 2,5 оборота вокруг собственной оси.

В ФИА перформанс Идэ оценили по достоинству, аннулировав суперлицензию японца перед пятым этапом сезона. На этом формульная карьера Юдзи была завершена. Ну, зато будет что внукам рассказать.

Полная история карьеры Идэ:
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Гастон Маццакане (2001) — 4 Гран-при

Здесь уже не такая захватывающая история, как у предыдущего героя. После невзрачного сезона в «Минарди» аргентинец на правах рента-драйвера примкнул к уже угасающему «Просту». Впрочем, хоть команда великого французского чемпиона и проводила свой последний сезон в Ф-1, но техника у неё была относительно боеспособной – набирать очки в отдельно взятых гонках возможность была, но не в случае с Маццакане.

На старте сезона Гастон смотрелся намного слабее своего напарника Жана Алези, проигрывая ему в квалификациях в диапазоне одной-двух секунд. Деньги деньгами, но всему есть предел: после четвёртого этапа в Имоле Ален Прост указал Маццакане на дверь в силу неудовлетворительных результатов, активировав соответствующий пункт в контракте. Место аргентинца в «Просте» займёт Лучано Бурти, а сам Маццакане в следующий раз выйдет на старт гонки лишь в 2004 году – в первенстве Champ Car.

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Лучано Бурти (2001) — 4 Гран-при

Да, одна история плавно вытекает из другой. В преддверии пятого этапа сезона в Барселоне Бурти заменил Маццакане в кокпите «Проста», но самого бразильца незадолго до этого уволили из «Ягуара». В стан «зелёных» Лучано приходил, имея за плечами лишь один проведённый Гран-при в Ф-1. Учитывая сей факт, Бурти относительно уверенно смотрелся на старте сезона – провалил только квалификацию первого этапа, показав 21-е время (а финишировал в гонке, кстати, выше напарника).

В последующих трёх Гран-при бразилец достаточно близко держался к лидеру команды Эдди Ирвайну, однако этого оказалось недостаточно: после гонки в Имоле руководство «Ягуара» отказалось от услуг Бурти в пользу Педро да ла Росы. Что интересно, даже в «Просте» Лучано не сможет провести сезон целиком, правда, совсем по другой причине: на «Спа-Франкоршам» бразилец угодит в серьёзную аварию, из-за которой будет вынужден досрочно завершить чемпионат.

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Джованна Амати (1992) — 3 Гран-при

Амати – пятая в истории и последняя на сегодняшний день женщина, принимавшая участие в Гран-при Формулы-1 (то есть не просто участвовала в тренировке, а хотя бы пыталась пройти квалификацию). В 1992 году итальянка примкнула к угасающему «Брэбему», получив откровенно неконкурентоспособную технику. Впрочем, даже из такой машины она не могла выжать максимум.

В квалификации первого этапа сезона в ЮАР Джованна уступила пять секунд напарнику Эрику ван де Пуле и почти девять секунд – обладателю поула Найджелу Мэнселлу. В схожем ключе прошёл и следующий Гран-при, а на третьем этапе в Бразилии Амати и вовсе проиграла Мэнселлу в квалификации почти 11 секунд. На этом терпение боссов «Брэбема» подошло к концу: место итальянской гонщицы занял дебютант Деймон Хилл. Что касается Амати, то она так ни разу и не вышла на старт гонки Формулы-1.

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Алекс Каффи и Энрико Бертаджа (1992) — 2 Гран-при

Эта история любопытна тем, что одновременно были уволены сразу два пилота одной команды, причём они так и не приняли участие в Гран-при. Начало 1990-х – расцвет эпохи маленьких команд в Формуле-1. В 1992 году к чемпионату присоединился новый коллектив «Андреа Мода», во главе которого стоял эпатажный Андреа Сассетти (основатель известного бренда женской обуви).

Алекс Каффи недолго пробыл пилотом «Андреа Мода»

Алекс Каффи недолго пробыл пилотом «Андреа Мода»

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Пришествие «обувного короля» в мир «Королевских гонок» началось со скандала. Дело в том, что Сассетти намеревался использовать купленные у почившей «Колони» прошлогодние болиды, чтобы обойти правило об обязательном взносе для новых команд в размере $ 100 000. Шалость не удалась: ФИА забраковала прошлогодние машины из-за несоответствия техническому регламенту.

Первые два этапа итальянской команде пришлось пропустить, ожидая, пока инженеры «Симтека» построят для них актуальный болид. Пилоты «Андреа Мода» Алекс Каффи и Энрико Бертаджа подобные процессы не оценили, не побоявшись раскритиковать команду. В итоге они поплатились за смелость. Перед третьим этапом сезона, в котором «Андреа Мода» уже по-настоящему участвовала, Сассетти полностью сменил пилотский состав, пригласив Роберто Морено и Перри Маккарти.

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Стефан Йоханссон (1991) — 2 Гран-при

Йоханссон – однозначно заслуженный гонщик. Он выступал за «Феррари» и «Макларен», 12 раз поднимался на пьедестал почёта в Ф-1. Однако под занавес карьеры швед докатился до сотрудничества с аутсайдерами. Свой заключительный сезон в «Королевских гонках» Стефан начинал в составе маленькой французской команды AGS.

В первых двух Гран-при Йоханссону даже не удавалось преодолеть предквалификационный барьер, в отличие от менее именитого напарника Габриеле Тарквини. Ну а в преддверии третьего этапа команда AGS была продана итальянским бизнесменам, которые первым делом высадили именитого Йоханссона, отдав его машину своему соотечественнику Фабрицио Барбацце. Стефан проведёт ещё четыре Гран-при в составе «Футуорка», после чего завершит формульную карьеру.

Завершив гоночную карьеру, Йоханссон занялся необычным делом:
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Рене Арну (1985) — 1 Гран-при

Ну и чемпион нашего рейтинга – Рене Арну. Француз провёл два крепких сезона в стане «Феррари», а в начале третьего с ним был расторгнут контракт. История этого увольнения до сих пор покрыта мраком неизвестности – официальная причина ни разу не озвучивалась, да и обе стороны хранят молчание.

В 1985 году Йоханссон оперативно заменил Арну в «Феррари»

В 1985 году Йоханссон оперативно заменил Арну в «Феррари»

Фото: Mike King/Getty Images

По самой распространённой версии, причина увольнения Арну крылась в операции на колене, которая была проведена в межсезонье – боссы «Скудерии» не захотели иметь дела с гонщиком, у которого не всё в порядке со здоровьем (правда вскрылась только после первого этапа). Но, опять же, это всего лишь версия.

В конечном итоге место Арну в «Феррари» занял Стефан Йоханссон (опять истории пересекаются), а сам француз вернулся в пелотон Ф-1 только в следующем году, подписав контракт с «Лижье».

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