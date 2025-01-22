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Льюис Хэмилтон проедет первые круги за рулём болида Феррари Формулы-1 во Фьорано — онлайн-трансляция

Хэмилтон впервые сядет за руль «Феррари». Премьера от семикратного — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Хэмилтон впервые сядет за руль «Феррари»
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Хайп-знакомство Льюиса с легендарной командой из Маранелло продолжается. А мы за ним следим.

Льюис Хэмилтон продолжает своё знакомство с «Феррари». Два дня назад семикратный чемпион мира прибыл в Маранелло, где уже познакомился со многими членами команды, поучаствовал в отливке гоночного кресла, изучил симулятор и сделал многое другое. Ну а сегодня, 22 января, должно произойти ещё одно историческое событие: Хэмилтон впервые выедет на трассу за рулём гоночного болида «Феррари». На домашней трассе во Фьорано Льюис проедет круги за рулём машины 2023 года Ferrari SF-23.

Ожидается, что Хэмилтон поработает с утра, а после обеда его сменит Шарль Леклер. Точное время начала неизвестно, но мы будем отслеживать события вместе с вами, публикуя фото и видео!

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