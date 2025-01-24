Здесь были все — от Шумахера до Росси. Как родилась и умерла главная гоночная тусовка зимы

На мгновение представьте: Италия, Альпы. Горные вершины, уходящие высоко в вату облаков, хрустящий плотный снег под ногами, уходящие вниз склоны, ниточки серпантинов где-то там у горизонта. В голове тихо наигрывает успокаивающая флейта, а лёгкие сами собой зазывают полной грудью вдохнуть морозный горный воздух. Спокойствие и умиротворение.

Как вдруг идиллическую тишину прорезает резкий и высокий визг картингового мотора. Обзор на альпийские красоты застилает пелена ледяных осколков, рассеянных шипованной резиной, а остатки умиротворения сметает волна восторженных криков: по ледовой трассе за рулём картов мчатся гонщики! Что это? Очередная сцена фильма «Такси», где заблудившийся Даниэль преследует бандитов на своем белоснежном «Пежо»? Нет, всё куда интереснее. Это зимний фестиваль Wrooom! За рулём картов — Фернандо Алонсо и Валентино Росси. Пилоты «Феррари» и «Дукати» участвуют в самом итальянском гоночном мероприятии года, когда белоснежные склоны популярного альпийского курорта окрашиваются в итальянский гоночный красный…

Картинговые заезды на фестивале Wrooom Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Началось всё, как обычно, с идеи…

Маурицио Арривабене. Этот человек, уверен, не требует представления. Яркого итальянца с львиной харизмой хорошо запомнили поклонники автоспорта и итальянского футбола. В начале 90-х Арривабене работал на позиции регионального менеджера бренда Marlboro. На тот момент интересы красно-белых табачников в Формуле-1 уже долгое время представляла британская команда «Макларен». С «Феррари» сотрудничество также велось, но гордые жеребцы были всё же далеко не в авангарде маркетинговых интересов корпорации. Однако именно «Феррари» стали главной маркетинговой силой Marlboro в Италии. Как? Во многом благодаря молодому менеджеру, который пылко, как и любой другой итальянец, любил родную «Скудерию».

Необходимо было повысить продажи и узнаваемость продукта, а Арривабене всем сердцем был убеждён, что «Феррари» – это всё, что нужно, чтобы снискать успех народа. Вам нужна «Феррари», чтобы завоевать не разум аудитории, а её сердце, стать не сознательным выбором клиента, а бессознательным и подсознательным — в неосознанной вере, что каждая покупка мечту делает ближе.

Фернандо Алонсо готовится к заезду на лыжах Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Сами «Феррари», которые словно застыли в величии собственной истории, немного не поспевали за современными тенденциями маркетинга, в том числе в Формуле-1, куда уже стучался Эдди Джордан и всё громче становился «Бенеттон». Поэтому они тоже были не против «пошуметь». Раскрыть маркетинговый потенциал подобного союза могло помочь мероприятие. Изначально, возможно, это преподносилось как обычный пресс-выезд, но такой, который стал квинтэссенцией всего итальянского. Ну, почти: про кухню на фестивале я в источниках ничего не встречал, но разве можно сомневаться, что там были паста и вино? А вот что там точно было, так это Альпы, звёзды и быстрые машины.

На курорте Мадонна-ди-Кампильо Маурицио с врождённым итальянским лоском и тонким вкусом взялся за дело. Задачей было не просто набрать публикаций с упоминанием «Феррари» и «Мальборо», а продать мечту. Пресс-конференции и приёмы — это для других. «Феррари» — это не другие. Гонщики «Феррари» не будут просто отвечать на однообразные вопросы и вымучивать кислые улыбки.

Так в 1991 году родился фестиваль Wrooom.

Формат фестиваля

Формат получился простым, но изящным. Спустя годы в нём происходили изменения, но суть оставалась той же. Кроме общения на серьёзные спортивные и бизнес-темы, представители команды и спонсора были доступны для неформального общения, а пресс-подходы сопровождались гонками. На чём? Горные лыжи, зимний картинг.

Журналисты и партнеры вынесут с мероприятия не заготовленные ответы и халявные закуски, а живые эмоции. Они получили полный допуск к команде, на равных принимали участие во многих мероприятиях, общались и могли не просто прикоснуться к миру недосягаемых атлантов в красных комбинезонах, а стать частью этого мира.

Михаэль Шумахер с женой Коринной в Мадонна-ди-Кампильо Фото: DPA/ТАСС

В 1996 году к «Феррари» присоединяется Михаэль Шумахер, и его роковая, как оказалось, страсть к горным лыжам здесь была очень кстати. В 1997 году «Мальборо» окончательно покидает «Макларен», сезоном ранее став титульным спонсором «Феррари». Wrooom растёт и привлекает всё больше журналистов со всего мира. Арривабене тоже растёт, в этом году переходит из итальянского в европейский офис Philip Morris в Лозанне, достигнув должности вице-президента по глобальному маркетингу и продвижению бренда Marlboro.

В 2003 году к чемпионату MotoGP присоединяется заводская команда «Дукати». Титульным спонсором в стремлении объединить под своим шевроном быстрейшие итальянские машины и мотоциклы становится Marlboro. Уже в 2004 году райдеры «Дукати» присоединяются к фестивалю в Доломитовых Альпах, а с 2005 по 2011 год именно в рамках Wrooom проходила официальная презентация нового байка на предстоящий сезон. На фоне белоснежных вершин и склонов новые прототипы прессе представляли Лорис Капиросси, Карлос Чека, Сете Жибернау, Кейси Стоунер, Ники Хэйден, а в 2011 году на площадке фестиваля мир впервые увидел в красных цветах «Дукати» Валентино Росси.

Валентино Росси впервые в составе «Дукати» Фото: Gigi Soldano/Ducati via Getty Images

Такой кроссовер стал легендарным. И как будто на каком-то неземном уровне даже связал судьбы двух команд. Вот новички «Феррари» и «Дукати» Райкконен и Стоунер весело гоняют по ледяной трассе на картах, а уже в конце спортивного сезона получают свои чемпионские трофеи. А уже через несколько лет прославленные чемпионы Алонсо и Росси, приехавшие в Италию за новыми титулами и вызовами, в красном выясняют, кто из них быстрее на льду. Но на арене Гран-при высшего успеха никто из них так и не добился.

Мероприятие стало культовым, представители прессы за полгода подавали заявки на аккредитацию на Wrooom, которое, по мнению многих журналистов, стало неофициальным открытием сезона. И организаторы старались соответствовать. Кроме традиционных гонок, участников часто поджидали и сюрпризы: например, приезд Берни Экклстоуна, который давал отмашку горнолыжным соревнованиям среди гонщиков, или заезд тест-пилота Луки Бадоера на Ferrari F60 по льду замёршего озера. (да, «Феррари» прокатили болид Формулы-1 по льду раньше, чем «Ред Булл»). А ещё в том году в фестивале участвовал перспективный юниор «Феррари» Жюль Бьянки…

Берни Экклстоун с дочерью Тамарой Фото: Vladimir Rys/Getty Images

В 2013-м фестиваль прошёл в последний раз. Антитабачное законодательство и другие маркетинговые ограничения в Европе сделали своё дело, и Marlboro уже не могли проводить такие мероприятия.

Wrooom ушёл в историю, став PR-легендой, а автор идеи Маурицио Арривабене, который очень хотел продать людям мечту и любил Мадонна-ди-Кампильо, именно здесь в 1991 году встретил свою первую жену — шведскую телеведущую Ульрику Эрикссон.

А может, Маурицио просто хотел проводить ежегодные роскошные вечеринки с быстрыми машинами, звёздами и весёлыми гонками. Мы, наверное, узнаем, только если спросим его самого. Признанная роль Арривабене в укреплении отношений Marlboro и «Феррари» в конечном счёте помогла ему занять пост во главе уже самой команды, так что, быть может, глобальной целью Арривабене было не продать людям мечту, а исполнить свою.