Идиятулин еле обошёл известного симрейсера! Но в итоге топ-дрифтеры отомстили новичкам

Обычно киберспортсмены и реальные автогонщики если и встречаются на одной трассе, то исключительно в виртуальном мире. Но только не в России. Прошедший в Москве Зимний кубок РДС по дрифту наглядно доказал, что в равных условиях на одной трассе друг с другом могут бороться как легенды Гран-При Российской Дрифт Серии и перспективные юниоры RDS Europe, так и те, кто пока в настоящих гонках может позволить себе лишь «Жигули». Исход, правда, один: кто бы на какой технике ни выступал, если в числе участников есть Дамир Идиятулин — и квалификацию, и парные заезды себе заберёт он.

Зимний дрифт российским поклонникам езды в управляемом заносе известен прекрасно. То, что начиналось с любительских покатушек на мало-мальских пригодных для этого площадках на всём, что имеет привод на задние колёса, с годами выросло в несколько крупных турниров, участие в которых принимают опытнейшие спортсмены, а подготовка отечественной автоклассики под езду в скольжениях на снегу и льду превратилась в отдельную индустрию. В 2024 году состоялся первый Зимний кубок по дрифту под эгидой Российской Дрифт Серии, который предложил необычный формат: возможность каждому желающему, кто имеет соответствующую регламенту технику и пройдёт предварительный отбор, бросить вызов на одной трассе именитым спортсменам.

Год назад в «Лужниках» стартовали великие и ужасные Георгий Чивчян с Аркадием Цареградцевым, добивавшиеся успехов в гонках и квалификациях RDS GP Роман Тиводар и Тимофей Добровольский. Но превзошёл их всех молодой пилот Кирилл Шолдан, который далеко не сразу решился на участие в турнире, а в итоге стал сильнейшим в квалификации в своей подгруппе и затем одержал сенсационную победу в парных заездах.

В 2025 году первый в истории победитель Зимнего кубка РДС также вышел на старт, но на сей раз, кроме потенциальных, но пока безымянных звёзд из числа «новичков», ему противостояли Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Сергей Кузнецов, Артём Лейтис, судья RDS GP Антон Новиков и руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта по автомобильному спорту Дмитрий Добровольский, которые на сей раз вновь вернулись за руль. Состязание с площадки олимпийского комплекса перебралось на территорию Центра технических видов спорта «Москва» в Печатниках, но формат остался прежним — опытные пилоты и новые для большого дрифта имена за рулём классических «Жигулей» выясняют, кто круче.

Правда, на сей раз организаторы решили разделить пилотов на квалификационные группы с помощью жеребьёвки, перемешав появление на трассе профессионалов (подгруппа «А») и новичков (подгруппа «Б»). В итоге в престижный клуб «90+» вошли сразу 15 спортсменов, шесть из которых – представители амбициозной молодёжи. Дмитрий Белов, Денис Гайдуков, Александр Переведенцев и Денис Тестоедов набрали 90,5, 94,5, 95 и 95,5 балла соответственно. Владимир Мазаев в лучшей попытке проехал на 96 баллов, а победителем квалификации в подгруппе Б стал Николай Грошев, известный симрейсер, который в реальности выдал феноменальный для новичка результат в 99 баллов из 100 возможных.

Зимний кубок РДС по дрифту Фото: Пресс-служба RDS GP

А вот секретный участник Dark Driver — компания Aimol — заявила на турнир неназванного спортсмена, имя которого оставалось неизвестным до самого последнего момента — в парные заезды не попал! Затемнённый визор шлема скрывал самого «народного» пилота RDS Илью Фёдорова, который свою первую квалификационную попытку проехал на 84 балла, а вторую обнулил. В итоге тёмная лошадка, призванная потрепать нервы соперникам, потрепала их только своим поклонникам: пилот в квалификации оказался лишь 22-м.

Вопрос с победителем сессии, казалось, был закрыт, поскольку представители подгруппы А (профессионалы) удивили несвойственно низкими для себя результатами — 90,5 балла Евгения Лосева и 92 балла Романа Тиводара вовсе не то, что ждёшь от столь опытных спортсменов. Антон Новиков после проведённого исключительно в роли судьи сезона-2024 вернулся за руль и выдал неплохие 96 баллов, на полбалла опередив одного из ярких дебютантов RDS GP прошлого года Сергея Кузнецова.

Но все они в квалификации в подгруппе А уступили Дамиру Идиятулину, которому всего чуть-чуть не хватило до заветной сотни – 99,5 балла в итоговом протоколе квалификации. Результат, по меркам Идиятулина, уже обыденный, однако куда интереснее, что обладатель нескольких побед в квалификациях Гран-При Российской Дрифт Серии с максимальным возможным результатом в 100 баллов всего на полбалла опередил симрейсера! Дамир сделал заявку на победу в Зимнем кубке 2025 года, но выглядели позиции одного из лидеров RDS GP не такими уж непоколебимыми.

Дамир Идиятулин Фото: Пресс-служба RDS GP

В топ-8 предсказуемо пробились Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Евгений Лосев, Антон Новиков, Сергей Кузнецов и Кирилл Шолдан, компанию которым составили Пётр Бородин и Дмитрий Щербина. И вот когда в заездах оказались равные по уровню пилоты, началось самое интересное. Чтобы выявить победителя в дуэли Идиятулин — Тиводар, судьям потребовалось аж два OMT-заезда. В итоге дальше прошёл Дамир. Не обошлось без перезаезда в сражении Бородин — Новиков, но в этой паре сильнее оказался формальный «новичок» турнира. Ну а когда соперниками пилотов Fresh Racing оказались их менее титулованные коллеги по дрифту, всё стало очевидно — лидеры RDS GP отправляются в финал, оставляя юниорам сражение за бронзу.

При таких раскладах лучше со всеми вызовами справился Пётр Бородин, который свой первый старт в RDS и первый выезд за Takayama Forward Auto увенчал наградой. Ну а в главной битве уикенда из двух сибиряков сильнейшим стал тот, что накануне выиграл квалификацию. В своём привычном стиле Дамир собрал идеальный уикенд, добавив к пятничному триумфу в сольных проездах уверенную победу в парных — абсолютная победа Идиятулина в Зимнем кубке РДС по дрифту 2025 года! Евгений Лосев стал серебряным призёром, обеспечив команде уверенный победный дубль.

Зимний кубок РДС по дрифту Фото: Пресс-служба RDS GP

А вот прошлогодний победитель Кирилл Шолдан на сей раз оказался только пятым, что ещё раз подтвердило мысль, насколько разовый успех непоказателен. Равно как и новоиспечённый обладатель Зимнего кубка РДС своей победой в доминирующем ключе доказал, что настоящий мастер своего дела одинаково хорош как на 850-сильной Toyota Supra на сухом асфальте, так и на 145-сильном ВАЗ-2104 на влажном покрытии.

Ну а в Российской Дрифт Серии подвисла очередная интрига: профи сравняли счёт в сражении с новичками. Оответа на вопрос, кто же всё-таки сильнее — ветераны дрифта или голодная молодёжь — придётся ждать целый год, до следующего Зимнего кубка РДС.