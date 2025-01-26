В Формуле-1 судьбу титулов решат штрафы за ругань? Три мата — месяц без гонок

В январе Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла поправки в Международный автоспортивный кодекс: теперь гонщиков будут штрафовать за ругательства и грубые высказывания. Причём касается это не только Формулы-1 — речь вообще обо всех автоспортивных соревнованиях, проходящих под эгидой ФИА.

В случае первого нарушения гонщик должен будет выплатить денежный штраф, однако при рецидиве последуют спортивные санкции — вплоть до лишения очков и дисквалификации. Выходит, теперь пилот может проиграть чемпионат из-за неаккуратного слова? В теории — да, на практике — вряд ли.

Что говорит кодекс

Таблица штрафов за ругательства опубликована в Приложении B — и служит она лишь руководством. «Стюарды вправе самостоятельно определять наказание в случае нарушения Международного спортивного кодекса ФИА и/или правил ФИА. Стюарды также вправе принимать во внимание смягчающие и/или отягчающие обстоятельства, включая характер и место проведения мероприятия, чтобы адаптировать наказание к конкретной ситуации. Таблица ниже служит руководством для стюардов при вынесении штрафа», — говорится в самом начале Приложения B.

Можно вспомнить Гран-при Абу-Даби и громкую перепалку между Ферстаппеном и Расселлом — за неё никто наказан не был, и, вероятнее всего, потому, что обмен любезностями происходил не на официальной пресс-конференции. В рамках пресс-подхода, пусть даже он и проходит в паддоке, пилоты по-прежнему могут говорить всё, что захотят (не совсем, но об этом позже).

Причём если даже стюарды сочтут, что тот или иной пилот всё-таки наговорил на штраф, в первый раз даже руководство предписывает ограничиться денежным наказанием. В случае повторного нарушения (совершённого в течение двух лет после первого) предполагается условное отстранение на месяц, и лишь в случае трёх нарушений речь может идти о снятии очков и отстранении.

В 2024 году ФИА отметила 120-летие Фото: Chris Graythen/Getty Images

При этом в Приложении B нет прейскуранта очков — не расписано, какие оскорбления каких баллов будут стоить. Потому что окончательное решение о размере наказания — всё равно в руках судей. И с учётом тех же смягчающих обстоятельств стюарды вполне могут и в третий раз вынести наказание без лишения очков. В конце концов, не то чтобы судьям Гран-при Ф-1 так уж прям хочется списывать с пилотов очки и вмешиваться в их борьбу. Так что утверждать, что теперь одно неаккуратное слово может стоить пилоту титула, всё-таки неверно.

Разумеется, очень многое будет зависеть от того, как именно стюарды будут использовать свои полномочия, но в данный момент это выглядит так, что, по сути, ничего не изменилось. Разве что Шарль Леклер может в следующий раз получить штраф не в € 10 тыс., а в € 40 тыс. Что для монегаска в любом случае копейки. Более того, вероятнее всего, это руководство сделано даже не для Формулы-1, а для младших серий.

В Формуле-1 выступают всё же в той или иной степени взрослые люди, которых тщательно отбирали команды, а потом ещё и проводили с ними тренинги по общению с прессой и поведению в целом. Ведь они не просто пилоты — они также представители тех, кто спонсирует команду, и примерно понимают, как себя вести. А вот в младших сериях гонщики обычно сами себе спонсоры — и часто ещё не умеют держать себя в руках.

В чём настоящая проблема

В таблице в Приложении B в основном перечислены уже действующие в Формуле-1 запреты: нельзя призывать к насилию или ненависти, нельзя делать политических заявлений, нельзя нарушать правила официальных церемоний. Однако есть там и довольно свежий запрет: нельзя обижать ФИА.

Так, пункт 12.2.1.f запрещает «любые слова, действия или тексты, наносящие моральный ущерб или убытки для ФИА и входящих в неё клубов, а также наносящие вред интересам автоспорта в целом и ценностям, защищаемым ФИА». И вот тут, кажется, уже неважно, было ли это сказано (сделано или написано) в рамках официальной пресс-конференции или где бы то ни было ещё.

В теории можно было бы и в этом пункте довериться здравому смыслу стюардов, однако на фоне нарочито непрозрачной деятельности ФИА вообще и её президента Мохаммеда бен Сулайема в частности это уже сложнее. За последние пару лет федерацию покинуло множество опытных специалистов — и их исход многие объясняют личными разногласиями с бен Сулайемом и его мстительностью.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: Mark Thompson/Getty Images

Глобально, похоже, такие поправки — ответ на коллективное письмо Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), в котором пилоты требовали от ФИА отчёта о том, куда тратятся деньги со штрафов. Бен Сулайем ответом гонщиков не удостоил, а теперь в случае неудобных вопросов и вовсе может раздавать штрафы за испытанный им лично моральный ущерб. Поразительно, но именно этот пункт — 12.2.1.f — в таблице Приложения B идёт первым, ещё до призывов к ненависти.

Другими словами, за неосторожную лексику на официальной пресс-конференции гонщику ничего не будет — если он, конечно, не начнёт тут же постоянно материться назло ФИА. А вот если у того или иного гонщика возникнут разногласия с президентом федерации и первого намёка размером в € 40 тыс. он не поймёт, ФИА устроит ему куда более серьёзные проблемы.