Снова ошиблись? «Ред Булл» упустил идеального напарника для Ферстаппена

С приходом в команду «Ред Булл» новозеландца Лиама Лоусона многие болельщики коллектива вздохнули с облегчением. Может, и не из-за выбора именно Лоусона, а просто потому, что Кристиан Хорнер и Хельмут Марко наконец решились заменить явно сдавшего в последние пару лет Серхио Переса. Можно сколько угодно говорить о не подходящей Чеко машине в «Ред Булл», однако хорошего пилота топ-уровня, помимо скорости, должны отличать адаптивность, умение привыкать к другой технике. А с этим у Переса были проблемы на протяжении всей карьеры — с ними гонщик сталкивался при каждой смене команды, а их у мексиканца было немало.

В общем, свершилось, встречаем нового гонщика «Ред Булл». Вот только приход Лоусона в основную команду может оказаться не панацеей, а очередным гвоздем в крышку гроба молодёжной программы «Ред Булл». И злым гением этой самой программы является главный её выпускник, самый успешный пилот Red Bull Junior Team Макс Ферстаппен.

Даже если не брать во внимание тот факт, что машина «Ред Булл» в следующем году может оказаться тем ещё котом в мешке, Лоусону будет очень сложно адаптироваться к команде и весьма специфической машине, построенной по предпочтениям Ферстаппена. Макс слишком уникальный пилот, и в нынешнем пелотоне Формулы-1 гонщиков, способных справиться с капризной «максотехникой», можно пересчитать по пальцам одной руки, причём с запасом.

Пожалуй, именно находившаяся в моменте при смерти молодёжная программа «Ред Булл» и не позволила Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру смотреть чуть шире при выборе пилота на сезон-2025. В австрийской команде попросту не могли себе позволить взять очередного гонщика со стороны, продолжая тратить миллионы и десятки миллионов долларов на далеко не самую перспективную молодёжь. Конечно, среди участников программы на уровне младших «формул» множество действительно талантливых пилотов, но там нет гонщиков уровня Макса Ферстаппена. Даже хвалёные Исак Хаджар и Арвид Линдблад вполне могут потеряться уже на уровне «Рейсинг Буллз», не говоря уже о потенциальном переходе в старшую команду.

Если бы в «Ред Булл» мыслили не нарративами спасения молодёжной программы, они вполне могли бы вновь взять пилота со стороны. И, пожалуй, в пелотоне есть только один гонщик, который отвечал бы всем требованиям австрийской команды. И речь вовсе не о Карлосе Сайнсе, ведь испанец не отвечает одному из главных требований австрийцев – хорошим взаимоотношениям с Максом Ферстаппеном.

Пожалуй, идеально подходящим напарником для Макса в текущем пелотоне Формулы-1 был бы только один пилот. Речь о нынешнем гонщике «Кик-Заубера», а в будущем – о пилоте «Ауди» Нико Хюлькенберге. Да, о нём.

Можно сколько угодно стебаться, что Халк всё ещё не доехал до своего первого подиума (вполне вероятно, так и не доедет), но одного у Нико не отнять: он невероятно адаптивный гонщик. Пожалуй, в его карьере не было ни одной команды (а сменил немец их больше пяти раз), в которой он не смог бы быстро адаптироваться к машине. И в такой команде, как «Ред Булл», строящей весьма специфическую технику, этот навык был бы как нельзя кстати.

У Ферстаппена и Хюлькенберга отличные отношения Фото: Lars Baron/Getty Images​​​​​​​

Кроме того, Нико отвечал бы и другим, дополнительным требованиям коллектива. Он недостаточно быстр для того, чтобы всерьёз потягаться с Максом Ферстаппеном, но при этом невероятно опытен и стабилен, чего не хватало Серхио Пересу и почти наверняка не будет хватать Лиаму Лоусону, для которого предстоящий сезон станет первым полноценным в карьере. Хюлькенберг был бы идеальным вторым в составе «Ред Булл», не создавая внутреннего напряжения, но исправно отбирая очки у соперником Макса. Опять же, какая красивая история – подарить Нико те самые подиумы, а может, и победу.

Однако сразу по нескольким причинам этот переход не состоялся. С учётом агонии молодёжной программы «Ред Булл», не стоит удивляться, если в ближайшие пару лет мы увидим в составе «старших быков» ещё нескольких молодых гонщиков, например, Исака Хаджара и Арвида Линдблада. И если и они не потянут, то раздутая молодёжка «Ред Булл» окончательно схлопнется, а Хорнеру и Марко вновь придётся брать авоську и отправляться на рынок пилотов. Однако лучший шанс команды на идеального второго номера уже упущен.