Петров мощно выступил на «Гонке чемпионов»! А ещё там дебютировала Lada Iskra Sport

«Гонка чемпионов», которую ежегодно проводит на своём заводском полигоне «АвтоВАЗ», в 2025-м оказалась под угрозой из-за аномально тёплой зимы и практически полного отсутствия снега. Состязания пришлось перенести на конец января в надежде, что природа сжалится. Так оно и вышло — установился морозец, который позволил залить лёд на гоночном полотне, а ограждающие трассу снежные брустверы впервые формировали в прямом смысле вручную, собирая весь доступный для этого снег. Но все усилия организаторов оправдались, когда на ледовых дорожках появились спортсмены — 27-я «Гонка чемпионов» получилась одной из самых зрелищных за последние годы!

Девятикратный Ладыгин, сенсационный Петров

Победителем «Гонки чемпионов» в 2023 и 2024 годах становился напарник Ладыгина по команде Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин. Но в этом году Кирилл не собирался отдавать победу своему другу, что он продемонстрировал ещё в квалификации. По её итогам восьмикратный триумфатор соревнований показал лучшее время, опередив ближайшего конкурента — того же Шешенина — более чем на две секунды. В десятку сильнейших вошли также первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, чемпион России по дрифту Аркадий Цареградцев, действующий обладатель чемпионского титула СМП РСКГ в классе «Туринг» Михаил Симонов. Но сразу было понятно, что борьба будет плотной и непредсказуемой, потому что главной составляющей успеха стала работа с шинами.

«Копейки» на «Гонке чемпионов» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Парные заезды открыл показательный проезд двух «копеек» — в честь 55-летия автомобиля ВАЗ-2101 финалисты прошлой «Гонки чемпионов» Владимир Шешенин и Дмитрий Брагин проехали круг по трассе за рулём тольяттинской классики. Ну а затем настало время для прохватов на знакомых седанах Lada Vesta NG, что сразу же принесло первую сенсацию — невыход в четвертьфинал Шешенина! Но зато путёвки в следующую стадию соревнований получили Брагин и его ученик Михаил Симонов, пилоты Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, их коллеги из программы SMP Racing Виталий Петров и Александр Смоляр, представитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Егор Санин.

В четвертьфинальных дуэлях Ладыгин уверенно прошёл Николаева, Брагин на пару секунд опередил Смоляра, Петров одолел мастера ледовых гонок Симонова, Санин был немного быстрее Митяева. Итак, дальше прошли Ладыгин, Перов, Санин и Брагин. Причём сражение за третье место вели между собой именно Егор и Дмитрий — в этой дуэли до двух побед Санин дважды опередил Брагина и обеспечил себе место на подиуме. А вот в финале предсказуемо оказался Кирилл, соперником которого практически сенсационно стал Виталий — в своей всего третьей «Гонке чемпионов» Петров смог заявить о себе как о претенденте на победу! Но, правда, Ладыгин всё равно оказался сильнее.

Дмитрий Брагин против Егора Санина Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Решающее сражение спортсмены провели на седанах Lada Iskra Sport — новом проекте заводской команды, специально созданном для ледовых гонок. Для 27-й «Гонки чемпионов» построили два автомобиля, осваивать которые пришлось участникам заключительной дуэли дня. После короткого тренировочного заезда, позволившего освоиться за рулём новой техники, финалисты провели первую в истории «Искры» гонку. В этой битве Ладыгин оказался сильнейшим, вновь получив заветную «Серебряную ладью» — Кирилл обновил собственный рекорд и стал девятикратным победителем турнира!

Просто вдумайтесь — Кирилл Ладыгин выиграл треть из всех прошедших «Гонок чемпионов», одерживая победы на самых разных автомобилях. И да, один из самых титулованных спортсменов России стал первым в истории Lada Iskra гонщиком, победившим на новом седане в официальных стартах. Но не исключено, что в 2026-м, в год 30-летия «Гонки чемпионов», появится абсолютно новый победитель. Предпосылки для этого есть, потому что на расклад сил могут повлиять как технические нюансы, так и состав участников…

Кирилл Ладыгин празднует девятую победу Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Ну а теперь давайте расскажем о самых интересных нюансах гонки в Тольятти.

Капризные Pirelli

В 2025-м итальянские шинники вновь решили поддержать турнир, предоставив шипованную резину, но она оказалась на удивление не лучшего качества. Гонщики отмечали, что «держака» хватает только на один полный круг (по двум дорожкам), после чего зацеп резко падает, а время ухудшается чуть ли не на десяток секунд разом — прямо какой-то «гиперсофт» из Формулы-1! Это стало понятно уже в тренировках, но сориентировался лучше других Кирилл Ладыгин: он единственным в квалификации на новом комплекте решил валить на все деньги первым же кругом. Пока остальные осторожничали и прикатывались к новой резине, которая в это время стремительно теряла цепкость, многократный победитель «Гонки чемпионов» сразу же поехал в полный газ и привёз всем остальным колоссальный отрыв.

К парным заездам все всё поняли и начали пристально присматриваться к покрышкам на тех машинах, на которых им предстояло выступать — одним из самых придирчивых в этом плане был великий и ужасный Дмитрий Брагин. Удивлены шинами были и механики — на резине из предыдущих поставок ездили по несколько лет, и они шипы не теряли, а тут на некоторых колёсах буквально за пару заездов не было сразу нескольких шипов, причём не на боковых дорожках (можно было бы объяснить тем, что шипы не выдерживают нагрузок в скольжениях), а на центральной дорожке — это вообще непонятный для подобной шины износ. Плюс, говорят, очень жёсткая резина сама по себе — то ли состав смеси в Pirelli модифицировали, то ли конструкцию поменяли… В общем, гонщики остались недовольны, а шинники пообещали изучить ситуацию, чтобы разобраться с проблемами.

«Те шины, на которых мы ездили в прошлые сезоны, на мой взгляд, были более стабильными. Да, тогда новые покрышки отличались от бэушных, но потом они «вставали» и были ровными по характеристикам — никаких вопросов! А сейчас почему-то очень разная резина. На этих шинах автомобиль и стартует, и поворачивает плохо. Одни шины изнашивались гораздо сильнее других, так что приходилось менять не просто машины, но и покрышки с автомобиля на автомобиль, чтобы в одной паре пилотов уравнять шансы. Но я считаю, что с этим мы справились — в четвертьфиналах остались уже четыре машины, которые были более-менее равны между собой», — поделился видением ситуации Брагин.

Виталий Петров атакует на «Гонке чемпионов» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Фактор Lada Iskra

В 2025 году украшением гонки стали две Lada Iskra Sport. Машины были подготовлены к спортивным состязаниям на льду — облегчены, оснащены каркасом безопасности, доработанной подвеской и тормозами, а также более мощным мотором и новой коробкой передач. Объём двигателя увеличили до 1.8, что вкупе с другими доработками позволило получить мощность в 173 л. с. и крутящий момент в 200 Нм. При этом 150 Нм мотор выдаёт уже на 2500 оборотах в минуту, что делает автомобиль не только быстрым, но и тяговитым, и это заметно отличает его от предыдущих Lada для ледовых гонок. Кроме того, на смену поисковой механической коробке передач пришла «секвенталка», более привычная для спортивной техники. Кроме того, меньшие габариты «Искры» и меньшая на 100 кг относительно Lada Vesta NG масса сказались и на ездовых повадках автомобиля.

«На Vesta нам очень не хватало более точного и быстрого переключения передач, а на Iskra появилась секвентальная коробка, которая лучше подходит для гонок. Ну и мотор 1.8 лучше тянет с низов, так что машина стала разгоняться и из поворотов выезжать лучше. Автомобиль стал динамичнее, так что потеря 100 кг массы точно ощущается. А что касается габаритов — я лично не заметил, что «Искра» меньше. Та разница, которая есть в размерах машины, она не настолько существенная, чтобы это можно было ощутить на трассе», — оценил новинку Кирилл Ладыгин.

Вообще, было бы интересно, если бы в «Гонке чемпионов» задействовали несколько моделей машин. Чтобы на разных стадиях парных заездов были, например, заднеприводный ВАЗ-2101, переднеприводная Lada Iskra и полноприводная Lada Niva Sport — подготовка техники вряд ли будет непосильной задачей для российского автогиганта, а вот баталии на трассе станут намного интереснее! Спортсменам придётся быстро адаптироваться к новым автомобилям, сильно отличающимся друг от друга по поведению на трассе, что добавит непредсказуемости дуэлям и позволит вывести интригу на новый уровень, ведь настоящий чемпион должен быстро адаптироваться ко всем вызовам!

Lada Iskra Sport перед финальными заездами Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

«КАМАЗ-мастер» как новая переменная «Гонки чемпионов»

В 2025 году впервые пилоты «Синей армады» стали участниками синхронных заездов на самарской земле. Присутствие прославленной команды наилучшим образом сказалось на атмосфере в Сосновке — триумфаторы ралли-рейдов на радость гостям трассы разбили сувенирную лавку, привезли показать болельщикам победоносный дакаровский «КАМАЗ-435091», а заодно продемонстрировали фирменный подход к работе. Свои грузовики-технички, свои микроавтобусы для сотрудников и свои… гоночные Lada Vesta! Две машины, абсолютно идентичные тем, что предоставляет Lada Sport Rosneft, но в цветах «КАМАЗ-мастер», так что Эдуард Николаев ездил на своих во всех смыслах автомобилях. И ездил, надо сказать, неплохо — вышел из группы, что для дебютанта сложнейшей трассы отличный результат.

«Впечатления очень крутые! Здесь собрались чемпионы. Все адекватные ребята, очень здорово, что «Гонка чемпионов» объединяет все дисциплины на одной трассе. Я получил наслаждение от гонки и даже не ожидал, что будет даже такой результат. Как-то всё складывалось, что получилось попасть в топ-8 с первой попытки. Говорят, что кто первый раз сюда приезжает, обычно из группы не выходит, но у меня вот получилось. Это для нас опыт — любой пилот должен ездить на всём, на чём есть возможность. Здесь я увидел то, что помогает бороться за доли секунды, которые важны в спринте — это не ралли-марафон, где важно растянуть немножко свои силы, всё грамотно рассчитать по своим возможностям и возможностям техники. Здесь надо валить сразу!

Но что я для себя отметил — здесь, конечно, нужен накат. Накат, накат и ещё раз накат — девятикратный победитель Кирилл Ладыгин сколько уже здесь провёл времени! Я приехал два дня назад, и у меня уровень был такой, что я 12 секунд проигрывал Кириллу, а сейчас — всего две. Считаю, что это хороший результат. Что касается техники, то это автомобили Lada Sport — они их построили, а на гонке полностью обслуживают, свой бензин заливают, свои шины ставят, чтобы снять все вопросы со стороны соперников. Но принадлежат машины «КАМАЗ-мастер», поэтому в нашей ливрее.

Очень здорово, что такие мероприятия в нашей стране проводятся! Поэтому будем участвовать, если будут приглашать, чтобы радовать публику. Но это не значит, что в следующий раз сюда приеду именно я — для нас интереснее ротация пилотов. Нет цели, чтобы на следующий год приехать и за победу бороться. Нам важно, чтобы каждый пилот команды попробовал, что такое «Гонка чемпионов», — рассказал руководитель и гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Эдуард Николаев за рулём «Весты» в фирменной ливрее «КАМАЗ-мастер» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Не приходится сомневаться, что легендарная команда вновь приглашение получит. Организаторы «Гонки чемпионов» год за годом выдерживают баланс между ветеранами турнира, способными промчать по трассе испытательного полигона «АвтоВАЗа» имени Анатолия Акоева с закрытыми глазами, и звёздными новичками.

В этом году дебютировали чемпион России по ралли в абсолютном зачёте Клим Гаврилов и экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин — понятно, что столь титулованных спортсменов не напугать новыми вызовами, так что, надеемся, первый опыт заездов на переднем приводе по ледовой трассе должен только разжечь интерес и желание снова приехать в Сосновку. Тем более что пример Виталия Петрова и Аркадия Цареградцева показателен: с каждым новым визитом на «Гонку чемпионов» они едут всё быстрее и становятся более грозными соперниками.

«Гонка чемпионов» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Появление таких пилотов повышает и без того немалый интерес болельщиков к турниру, а самих участников подстёгивает совершенствовать своё мастерство. И хочется верить, что и партнёры других топовых российских гонщиков — например, Романа Русинова и Анастасии Нифонтовой – тоже найдут в себе смелость отпустить на «Гонку чемпионов» своих пилотов. Роман, Анастасия и многие другие точно не затеряются среди участников, получив этот шанс. Осталось дождаться следующего года и посмотреть, что принесёт нам 28-я «Гонка чемпионов» в год своего юбилея.