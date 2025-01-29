Пока команды и пилоты готовятся к новому сезону Формулы-1, мы в очередной раз проверим, насколько хорошо вы знакомы с историей «Королевских гонок» — зима для этого самый подходящий момент. Вашему вниманию — весьма трудный квиз от «Чемпионата» по не самым очевидным фактам из истории престижнейшего гоночного чемпионата планеты.

Может быть, часть вопросов всё же покажется вам простыми, но будем сильно удивлены, если все. В вашем распоряжении есть семь минут, чтобы справиться с очередным историческим квизом «Чемпионата». Поехали!

Если у вас вдруг не грузится квиз, вы можете пройти его, перейдя по данной гиперссылке:

Мегасложный квиз об истории Формулы-1. Ответьте на 15 вопросов!