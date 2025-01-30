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Пилоты Формулы-1, которых могут уволить: Джек Дуэн, Лэнс Стролл, Юки Цунода, Пьер Гасли, Андреа Кими Антонелли

5 пилотов Ф-1, которым грозит увольнение в 2025-м. Среди них сын хозяина команды
Дмитрий Захарченко
5 пилотов Ф-1, которым грозит увольнение в 2025-м
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А также оба гонщика «Альпин» и один из главных дебютантов сезона-2025.

До первого этапа нового сезона Формулы-1 остаётся полтора месяца — чемпионат стартует 16 марта в Мельбурне. И в преддверии 76-го мирового первенства предлагаем обратить внимание на пятерых гонщиков, для которых предстоящий сезон может стать последним. Или даже первым и последним.

Джек Дуэн

Главным кандидатом на отчисление в данный момент выглядит Джек Дуэн. Сын легендарного мотогонщика, он четыре года входил в программу «Ред Булл», но так и не смог стать чемпионом в Формуле-3 и был отчислен. В 2022-м Джек попал в академию «Альпин», но и под крылом французов чемпионом так и не стал — за два года в Формуле-2 выше третьего места по итогам сезона Дуэн не поднимался.

В основной состав французов Джек попал после того, как превзошёл Мика Шумахера на сравнительных тестах прошлым летом. По данным журналистов немецкого F1-Insider, Дуэн в тот день был быстрее Шумахера на одном быстром круге, но уступил более опытному Мику на длинной серии. Правда, Ральф Шумахер считает, что заезды не были показательными — Дуэн пилотировал машину утром, когда, по словам дяди Мика, трасса была быстрее.

Джек Дуэн

Джек Дуэн

Фото: Mark Sutton/Getty Images

Как бы там ни было, в Формулу-1 Дуэн приходит с не самым ярким резюме. Чемпионом Джек в последний раз был в 2016 году, когда выступал в австралийском картинге. В Евроформуле Open Дуэн уступал Лоусону и Цуноде, на второй год в Ф-3 проиграл так и не раскрывшемуся в дальнейшем Деннису Хаугеру, на второй год в Ф-2 оказался ниже Тео Пуршера и Фредерика Вести.

Но хуже другое. Ещё до старта сезона-2025 в роли резервного пилота к «Альпин» присоединился Франко Колапинто. Аргентинец уже наделал немало шума в Формуле-1 и, в отличие от Дуэна, доказал, что готов быть призовым пилотом. Не стоит думать, что в случае проблем у австралийца Флавио Бриаторе будет долго сомневаться.

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Лэнс Стролл

Позиции Лэнса Стролла в «Астон Мартин» считаются незыблемыми, ведь британская команда принадлежит его отцу — мультимиллиардеру Лоуренсу Строллу. Однако Стролл-старший ясно даёт понять, что «Астон Мартин» – это не просто дорогая игрушка для отпрыска. Лоуренс активно развивает проект и создаёт в Сильверстоуне команду чемпионского калибра.

У «Астон Мартин» появилась новая ультрасовременная штаб-квартира, технологичная аэродинамическая труба, а кроме того, к команде присоединяется Эдриан Ньюи. В «Ред Булл» британец привык быть среди тех, кто принимает ключевые решения — включая выбор пилотов. И едва ли Эдриан согласился бы на сокращение полномочий при переходе в «Астон Мартин». А вот к чему Ньюи не привык, так это к пилотам уровня Лэнса.

Лэнс Стролл после вылета на прогревочном круге в Бразилии

Лэнс Стролл после вылета на прогревочном круге в Бразилии

Фото: Clive Mason/Getty Images

Стролл способен время от времени выдавать сильные гонки — как, например, в Сильверстоуне, Имоле и Бахрейне в прошлом году, однако его обычный уровень — это шаг (а то и два) позади Фернандо Алонсо. Это само по себе не так уж и плохо, ведь испанец трижды становился чемпионом мира (если считать WEC). Однако в контексте трансформации «Астон Мартин» в чемпионскую команду таких выступлений всё равно недостаточно.

Кроме того, Строллу-младшему не хватает стабильности — и он не всегда дотягивает даже до своего обычного уровня. И как бы хорош канадец временами ни был, в первую очередь вспоминается его провал на прогревочном круге в Сан-Паулу, когда в условиях дождя у каждого был шанс на подиум. Выражаясь словами Джеймса Ваулза, Лэнс — не особенный, и, возможно, для него логичнее было бы продолжить заниматься гонками в других сериях. В Ле-Мане, например, скоро дебютируют гиперкары Valkyrie.

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Юки Цунода

Если не считать Ферстаппена, то самый опытный гонщик в обойме «Ред Булл» теперь Юки Цунода — и это для японца так себе новость. У Юки ещё есть микроскопический теоретический шанс пробиться в основную команду, однако вероятность ухода из системы «Ред Булл» куда выше.

В Милтон-Кинсе сделали ставку на Лиама Лоусона, которому на фоне неудач других новичков наверняка дадут какое-то время. Заменить новозеландца Юки сможет лишь в том случае, если тот провалится похлеще де Вриса. Если же Лоусон более или менее справится с ролью пилота «Ред Булл», Цуноде повышения не видать, а оставаться в «Рейсинг Буллз» — бесперспективно для Юки.

Цунода на тестах «Ред Булл» в Абу-Даби

Цунода на тестах «Ред Булл» в Абу-Даби

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во-первых, у «Ред Булл» есть и другие новички. Так, в Формуле-2 дебютирует Арвид Линдблад, который приходит в «Кампос» на место Исака Хаджара, и, если он сможет блеснуть, британца могут перевести в Формулу-1 уже в сезоне-2026. Во-вторых, увольнение самого Хаджара тоже выглядит маловероятным — его, как и Лоусона, по-настоящему будут оценивать на второй год в «Больших призах».

Кроме того, не исключено, что Цуноде некуда будет идти, если он окажется в «Рейсинг Буллз» лишним. Не факт, что Юки, например, окажется лучше Стролла за рулём «Астон Мартин». А какие ещё есть варианты? Разве что «Хаас», если дела Окона или Бермана будут слишком плохи, но захочет ли «Тойота» сотрудничать с бывшим пилотом «Хонды»?

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Пьер Гасли

Ранее мы говорили, что Бриаторе ничто не мешает избавиться от Джека Дуэна, однако это справедливо и по отношению к Пьеру Гасли. Француз стал лидером «Альпин», однако этот статус ещё необходимо за собой закрепить. И если у Флава возникнут сомнения в лидерских качествах Гасли, Пьер тоже незамедлительно покинет команду.

Ожидания от Дуэна в его первый полный сезон в Формуле-1 не слишком высоки, и это значит, что Гасли должен быть стабильно быстрее напарника — причём намного. Потому что если вдруг окажется, что Пьер со всем его опытом быстрее лишь на одну-две десятые, это сильно ударит по репутации француза. Пьер, в конце концов, далеко не всегда опережал Окона — и не факт, что Эстебан уступал бы напарнику в концовке сезона-2024, если бы не покидал команду.

Пьер Гасли

Пьер Гасли

Фото: Clive Mason/Getty Images

Если разрыв между Дуэном и Гасли будет совсем небольшой, то именно машина Пьера достанется Франко Колапинто — спонсоров у аргентинца куда больше, чем у француза, и для «Альпин» это будет выгодный с финансовой точки зрения шаг. К тому же говорят, у Гасли уже была стычка с Бриаторе: по слухам, Флав чуть не отстранил пилота от гонок за опоздание на командный брифинг.

Конечно, это выглядит маловероятным, но, если в «Альпин» разочаруются в Гасли и решат отказаться от француза, найти новое место ему будет трудно. У Пьера за плечами большой опыт и даже победа в Гран-при, но все, кто хотели в преддверии сезона-2026 заполучить опытного гонщика, уже его получили. И остаться на стартовой решётке Гасли сможет лишь в том случае, если кто-то ещё в ком-то разочаруется.

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Андреа Кими Антонелли

Подписав с Антонелли контракт на сезон-2025, «Мерседес» выдал итальянцу огромный кредит доверия. Решение в конечном итоге выглядит вполне логичным: инженерам так и не удалось разобраться, как работать с граунд-эффектом, и теперь есть смысл переключиться на подготовку к изменениям регламента в 2026 году. Инженеры бросают все силы на создание новой машины, Антонелли привыкает к Формуле-1 и вместе с Расселлом возвращает команду в борьбу за титул через год.

Но может оказаться, что Антонелли к борьбе на подобном уровне не готов. Итальянец быстр и пилотирует дерзко. Можно вспомнить, что, когда Кими подменял на тренировках в Монце Расселла, он сразу же проехал второй «Лесмо» быстрее, чем кто-либо в той сессии. Правда, затем итальянец убрался в стену в «Параболике».

Андреа Кими Антонелли

Андреа Кими Антонелли

Фото: Clive Rose/Getty Images

Можно вообразить, что дела «Мерседеса» пойдут не по плану. Допустим, какое-то изменение шасси волшебным образом придаст машине стабильности, а Антонелли не оправдает ожиданий, не справится с давлением и будет постоянно ошибаться. Тогда логично будет дать новичку передохнуть — на скамейке запасных или, например, в «Уильямсе», а его машину отдать Боттасу.

Валттери вернулся в «Мерседес» в качестве резервного пилота, он будет в том числе проводить сессии на симуляторе, помогать инженерам в создании шасси и в понимании работы новой машины едва ли уступит Антонелли. К физической форме финна вопросов тоже нет — он совсем недавно пробежал триатлон на своей вилле. Кроме того, Тото Вольф знает, что Боттас готов согласиться на роль второго номера и помогать напарнику. Оптимальный вариант на случай, если у Расселла вдруг будет шанс на титул.

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