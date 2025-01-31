Нет дыма без огня. Ферстаппен всё же перейдёт в «Астон Мартин»?

Пока продолжается межсезонье в Формуле-1, новостная повестка, откровенно говоря, достаточно слабая. Конечно, мы, как и год назад, пристально следим за Льюисом Хэмилтоном (в 2024 году зимой появилась информация о переходе семикратного чемпиона мира в «Феррари», а в 2025-м он предстал на публике в красном), но в остальном весь мир Формулы-1 буквально замёрз в эти зимние деньки и находится в ожидании презентаций и официальных тестов в Бахрейне.

Однако в середине января британскую прессу взорвала информация о предложении «Астон Мартин» Максу Ферстаппену контракта на баснословный £ 1 млрд. Правда, с оговоркой — речь идёт о пятилетнем контракте с зарплатой в £ 200 млн в год. Однако даже такая сумма поражает воображение. Для понимания — в настоящий момент, по оценкам экспертов, Ферстаппен зарабатывает в три раза меньше — $ 75 млн, что уже является огромными деньгами даже для четырёхкратного чемпиона мира.

Разумеется, как всегда и бывает с настолько громкими слухами, стороны поспешили опровергнуть информацию. В целом ситуация вокруг этого откровенного вброса в прессе сложилась достаточно странная: источником слухов могла оказаться сама команда, причём даже в первоначальном материале это не отрицалось.

В «Астон Мартин» всерьёз намереваются попробовать заполучить Ферстаппена. Но будет ли это лишь голубой мечтой или под подобными мечтами есть что-то действительно стоящее? И то, и другое.

Ньюи сомневается в Стролле и даже в Алонсо

Конечно, идея заполучить Ферстаппена в свои сети, полагаем, гуляет в головах чуть ли не каждого руководителя топ-команды. В прошлом году мы слышали многое о попытках «Мерседеса» подписать тогда ещё трёхкратного чемпиона мира, и у этих слухов даже было прочное основание, но в конечном итоге не сложилось. История с «Астон Мартин» несколько отличается от того, что было в стане трёхлучевых.

Как выяснилось через некоторое время после первичной информации, слухи про переход Ферстаппена в «Астон Мартин» мог спровоцировать… Эдриан Ньюи! Якобы британец уже дал понять Лоуренсу Строллу, что для истинного величия нужен нидерландец. И это неудивительно. Ньюи достаточно долго отработал с Максом, более того — отрабатывал под Ферстаппена, так что британец прекрасно понимает, о чём он говорит.

Нынешний состав пилотов «Астон Мартин» если и способен взять титул на самой быстрой машине чемпионата (как минимум вера в Фернандо Алонсо всё ещё есть), то точно не сработает на долгосрочную перспективу. Алонсо может покинуть Формулу-1 в любой момент (годы всё равно возьмут своё), а Лэнс Стролл никогда не выглядел пилотом, который в принципе способен побеждать на постоянной основе и быть локомотивом пелотона.

Способны ли Алонсо и Столл сделать «Астон» чемпионом? Фото: Clive Rose/Getty Images

Верит ли Ферстаппен в «Ред Булл»?

Хорошо, с мотивацией «Астон Мартин» мы разобрались, но зачем это Максу? На это есть сразу несколько причин. Во-первых — спад «Ред Булл». Сезон-2025 станет лакмусовой бумажкой для австрийского коллектива, который в прошлом сезоне едва не лишился обоих титулов и только нидерландской магией сумел забрать хотя бы личный трофей.

В 2025 году машина будет развиваться уже без какого-либо участия Эдриана Ньюи (хотя и прошлогодняя дорабатывалась без него, и мы помним, к чему это привело). Да, Пьер Ваше и его команда — способные инженеры, но того чуда, которое умел обнаружить Ньюи, от них ждать будет довольно сложно. С учётом того, как наступали на пятки «Ред Булл» конкуренты в 2024 году, а под конец сезона и вовсе сумели его превзойти, сезон-2025 может оказаться самым сложным для Ферстаппена с точки зрения борьбы. И далеко не факт, что из этого сражения он выйдет победителем.

В 2024 году Ферстаппен преодолел трудности. А в 2025-м? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во-вторых — знакомая техника с гением-инженером. Как мы уже отмечали, Ньюи знает и умеет строить машины под Ферстаппена, а значит, если у Эдриана получится подойти к новому регламенту с нужной, подветренной стороны, то он точно будет понимать, как вновь сделать из Ферстаппена чемпиона. Добавим к этому ещё и знакомую атмосферу, учитывая переход «Астон Мартин» на моторы «Хонды». Согласитесь, союз Ферстаппена и «Астон Мартин» выглядит словно заключённым на небесах?

Потенциальный переход Ферстаппена в «Астон Мартин» могут, пожалуй, остановить только две вещи. Если «Ред Булл» внезапно снова вернётся на вершину, а в 2026 году попадёт в цель с новым регламентом и останется в топе. Или если Ферстаппен завершит карьеру раньше, чем закончится его долгосрочный контракт с австрийцами. Что, кстати, тоже не исключено. Но эту историю мы расскажем в другой раз…