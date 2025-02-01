«Жду Dodge Viper на 1600 сил!» Интервью с Цареградцевым обо всём

Аркадий Цареградцев в третий раз вышел на старт «Гонки чемпионов». Пропустив прошлый год, чемпион Российской Дрифт Серии вновь стал участников ледовой гонки на переднеприводных Lada Vesta и выступил более чем достойно: девятое место в квалификации и итоговое 11-е.

О возвращении в турнир, планах на новый сезон RDS GP, тренировках с сыном и сюрпризах Sochi Drift Challenge мы и поговорили на полигоне в Сосновке.

Аркадий Цареградцев на «Гонке чемпионов» Фото: Lada Sport Rosneft

«Новые нейронные связи появляются, что тоже неплохо»

— Аркадий, вы вернулись в Сосновку после года отсутствия, поэтому первый вопрос — как вам нынешняя «Гонка чемпионов»?

— Я всё забыл, всё забыл! Год пропускать здесь ни в коем случае нельзя. Особенно когда ты соревнуешься с ребятами, которые здесь провели всю жизнь. И я вот, допустим, отстаю от Ладыгина на четыре секунды. Но я понимаю: чтобы мне хотя бы две секунды сократить, это нужно огромное количество тестов здесь проехать, лучше понять машину.

А я на переднем приводе езжу только здесь. То есть вот раз в год приезжаю кататься на «передке» и заново учусь на нём ездить. Совершенно другая физика процесса, очень сложно, но зато новые нейронные связи появляются, что тоже неплохо.

— То есть в целом довольны?

— Здесь праздник автоспорта, очень приятно здесь находиться — публика очень лояльная, и ребята быстро едут. Столько имён всегда приглашают, среди которых я просто теряюсь. Поэтому – да, тут классно. Ни в коем случае не жалею, что променял задний привод в Москве на Зимнем кубке РДС на передний привод в Тольятти. Потому что здесь намного быстрее, намного техничнее.

— Автоспортивный сезон вы уже начали в новых цветах…

— Да, у нас случилась коллаборация с брендом Lecar. И мы друг другу, я считаю, очень сильно подходим, потому что и мы занимаемся продвижением автомобильной культуры, качественного сервисного обслуживания, ухода за машиной, и Lecar занимается тем же самым. Я думаю, мы здесь поможем друг другу очень хорошо.

Аркадий Цареградцев с новым партнёром Фото: Lada Sport Rosneft

«Будут четыре очень красивые машины»

— В целом как готовитесь к этому сезону? Что-то поменяется по технике?

— Мы перестраиваем с нуля все машины. Просто у нас будет четыре новых автомобиля, абсолютно одинаковые по технической части. У меня не будет больше мотора VR38 — тоже перехожу на 2JZ-GTE. Поэтому будут четыре очень красивые машины. Все Nissan 370Z — мы отказались от 350Z, потому что кузов у неё мягкий стал. Ну а мой автомобиль переводим на новый двигатель.

— По пилотам изменения ожидаются?

— В нашей команде поедут Аркадий Цареградцев, братья Поповы и Владислав Ерофеев, который с нами ехал в прошлом сезоне, но вне зачёта. Раз уж РДС разрешил вчетвером ехать в команде, то это очень удобно для нас — Ерофеев уже и так с нами ехал, да ещё на такой же машине, как у всех нас. Плюс Владислав показывает хорошие результаты.

Аркадий Цареградцев в сезоне-2024 RDS GP Фото: Пресс-служба RDS GP

— Как проводите межсезонье? Судя по соцсетям, вы активно очень участвуете в различных соревнованиях, выезжаете со своим сыном?

— Вот с сыном ездим везде, да. Я его тренирую, он сам тренируется, и вот пока он тренируется, я с ним тоже катаюсь и тоже набиваю скилл, поэтому мне удобно. Может быть, если бы я был один, я бы и заленился поехать, сказал: «Да ладно, лучше на диване полежу!» А так тут вариантов нет, приходится ребёнка вывозить.

— Движущей силой всё-таки вы являетесь или сын?

— А мы вместе, мы 50 на 50. Он говорит: «Едем!», я отвечаю: «Ну тогда, конечно, едем». В прошлом году впервые вместе выехали — то есть в этот зимний сезон — на одной трассе в одних соревнованиях. За сыном очень приятно ехать: он хорошо умеет ездить первым, неплохо ездит вторым, чуть не победил меня! Поэтому, конечно, горд за него, что он так быстро схватывает всё.

У меня нет цели подготовить его к РДС. Мы просто классно проводим время. А там – куда вырулит, туда вырулит. Ему нравится гонять. То есть, в принципе, всё возможно… Посмотрим!

«Даже задумываюсь, откуда же у нас в России столько классных дрифтеров»

— Давайте поговорим про Sochi Drift Challenge. В этом году весь сезон проходит на одной трассе в Усть-Лабинске. Насколько легко было договориться, ведь в прошлом году были проблемы с площадкой?

— Проблемы с площадкой были только в Сочи. И, допустим, Красная Поляна нас до сих пор с удовольствием готова принимать. Там другая проблема: там снег лежит зимой, мы не можем гонки проводить.

А Усть-Лабинск для нас безупречно подходит. Очень дружелюбная трасса к нам, к дрифтерам, где очень удобно делать тренировочный процесс, потому что трасса не закольцованная. Ты отпустил машину, следом уже сразу следующую запускаешь — благодаря этому огромный вкат у ребят. Усть-Лабинск, конечно, не такой люксовый, как «Сочи Автодром», но зато здесь у нас огромное количество тренировок в любое время дня и ночи.

— Кого из молодых пилотов вы выделили бы в этом году?

— Из молодых пилотов… А вот, кстати, классно Евгений Барсуков выступает у нас. Потому что он с самого начала поехал очень точно, очень стабильно. А это в дрифте зачастую 80% успеха — если ты точно и стабильно едешь.

Sochi Drift Challenge Фото: Sochi Drift Challenge

— Традиционно на Sochi Drift Challenge очень много участников, много интересных машин, включая эксклюзивные проекты вроде новой BMW M2 или Ford Mustang последнего поколения…

— За этим очень интересно наблюдать! Я, если честно, даже задумываюсь, откуда же у нас в России столько классных дрифтеров на хороших машинах. Поэтому SDC свою функцию продолжает выполнять — развивает дрифт, развивает автоспорт. Делает его быстрее, сильнее и красивее. Поэтому будем заниматься этим и дальше.

— А из автомобилей какой проект вам показался самым интересным?

— Из автомобилей я жду Dodge Viper на 1600 сил! На третий этап 21-23 февраля Александр Абрамов обещал привезти к нам на тесты самую мощную дрифт-машину в мире! Теперь это не мой Nissan 370Z, а Dodge Viper. Вот и посмотрим — самому интересно, как такая 1600-сильная машина покажет себя на такой маленькой площадке.