«Одну ногу ему спасли». Подробности ужасной аварии четырёхкратного победителя «Дакара»

Одной из главных гоночных новостей ушедшей недели, увы, стала почти трагическая: знаменитого раллийного штурмана Матьё Бомеля сбила машина на дороге общего пользования, после чего врачи приняли решение ввести француза в искусственную кому. Что именно произошло в роковую среду, 29 января, и какие последние новости о состоянии Бомеля?

Кто такой Матьё Бомель

Штурманы в ралли-рейдах и классическом радио традиционно не получают такой же известности, как их звёздные напарники, хотя было бы странно недооценивать роль «навигаторов» в успехах их экипажей. Бомель — настоящая звезда «Дакара» последних двух десятилетий, вместе с Нассером Аль-Аттией он четырежды выигрывал главный ралли-марафон планеты. Также на их счету три победы в чемпионате мира ФИА по ралли-рейдам, в порядке Нассер и Матьё были и в ралли классическом, где дважды стали чемпионами в категории WRC2.

Увы, даже самые успешные союзы рано или поздно распадаются: когда Аль-Аттию в новый заводской проект пригласила «Дачия», то они с Бомелем вместе решили, что пора попробовать что-то новое. Катарец начал выступать с бывшим штурманом Стефана Петеранселя Эдуардом Буланже, а Бомель на «Дакаре» 2025 года ассистировал Гийому Де Мевиусу. В общем зачёте экипаж стал 23-м из-за проблем в первые дни, при этом на их счету одна победа на спецучастке, одно второе и одно четвёртое места.

По возвращении с «Дакара» Бомель планировал принять участие в историческом Ралли Монте-Карло, по пути на который и случилась трагедия.

Матьё Бомель и Нассер Аль-Аттия на «Дакаре» 2015 года Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что произошло?

Бомель ехал на одно из мест старта исторического Ралли Монте-Карло, когда увидел попавший в аварию автомобиль «Альфа Ромео» одного из участников ралли. Когда Бомель помогал воспользоваться эвакуатором, его сбил проезжавший мимо «Рено Клио», который при этом врезался и в саму «Альфу». Всё произошло на городской магистрали в Реймсе, где максимально разрешённая скорость движения — 90 км/ч.

ФОТО ИНЦИДЕНТА

Бомель в ДТП получил как минимум перелом обеих ног — других деталей не сообщалось. По заявлению отца штурмана, после аварии Матьё оставался в сознании. К варианту с искусственной комой прибегли врачи — традиционно такая седация применяется при серьёзных травмах.

«Клио» управляла 73-летняя женщина, которая получила лёгкие травмы и была отправлена в больницу. Её пассажир — 70-летний мужчина, ему госпитализация не потребовалась. Проведённые на всякий случай тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными. Местная прокуратура, как положено, начала расследование.

Какие последние новости

К счастью, за последние дни пришли относительно ободряющие новости — по крайней мере, врачи считают, что жизни штурмана точно ничто не угрожает.

«Он демонстрирует признаки пробуждения, — рассказал Бомель-старший. — У него два серьёзных перелома. Ему уже провели операцию, но нам нужно подождать, прежде чем мы будем знать больше, мы ещё не встречались с хирургом, проводившим операцию».

По информации издания BFM, докторам «удалось спасти одну из ног» — каково состояние второй, не уточняется. Семья Бомеля хотела бы перевезти его в Мюнхен для новых операций местными специалистами, однако для этого надо удостовериться, что состояние Матьё окажется достаточно стабильным…