В Формуле-1 внесли важное изменение в правила. Попахивает формализмом и вредительством

За полтора месяца до старта нового сезона Формулы-1 Международная автомобильная федерация (ФИА) разослала командам черновик обновлённой технической директивы TD018 — и из неё следует, что проверки на гибкость антикрыльев будут ужесточены.

Почти весь сезон-2024 в паддоке обсуждали «мини-DRS» «Макларена» и отгибающиеся передние антикрылья «Мерседеса», но ФИА повторяла, что все проходят проверки на гибкость и изменений в них не будет. Почему же федерация передумала и по кому изменения в правилах ударят сильнее?

Антикрылья сзади и спереди

О том, что проверки антикрыльев на жёсткость станут более строгими, команды знали и ранее, но речь шла о задних антикрыльях. Их пришлось сделать менее гибкими как раз после нашумевшего Гран-при Азербайджана, когда отклонения заднего антикрыла на «Макларене» Оскара Пиастри были слишком очевидными и вызывающими. В данном случае было лишь зафиксированы те требования, которым команды подчинялись уже в концовке прошлого года.

А вот то, что ужесточены будут проверки и передних крыльев, для команд стало сюрпризом, пишет AutoRacer. По данным итальянского издания, в «Ред Булл» — команде, активнее других протестовавшей против гибких элементов аэродинамики — вложили немало денег в создание нового антикрыла, которое проходило бы проверки, но изгибалось так, как нужно инженерам.

Макс Ферстаппен на Гран-при Катара Фото: Mark Thompson/Getty Images

Якобы в Милтон-Кинсе в прошлом году были заняты другими проблемами, а «Макларену» и «Феррари» гибкие антикрылья позволили избавиться от избыточной поворачиваемости в быстрых поворотах и недостаточной — в медленных. Однако теперь допустимое отклонение внешних закрылков составляет 10 мм, а не 15. Командам предстоит к Гран-при Испании, когда обновлённые правила вступят в силу, спроектировать новые более крепкие передние антикрылья. Ну или откатиться назад к менее эффективным проектам.

Однако журналисты Motorsport и The Race утверждают, что ужесточение проверок обсуждалось с командами ранее, а инженеры готовы к обновлению директивы. Другими словами, в командах знали о планах ФИА строже проверять передние антикрылья — и соответствующим образом развивали машину. Предполагается, что масса и точки крепления груза при проверке не изменятся, а это значит, что и в ФИА в целом не лукавили, когда говорили, что довольны текущей процедурой.

Два сезона в одном?

Тем не менее риск, что у кого-то что-то в Барселоне пойдёт не так, есть. Переднее антикрыло определяет, как воздух будет огибать кузов автомобиля и как пройдёт у него под днищем. Другими словами, если переделывать это антикрыло, то вместе с ним придётся переделывать и всё остальное. Современные машины с граунд-эффектом крайне чувствительны к движению воздуха, любая мелочь может привести к непредсказуемым проблемам, решение которых займёт месяцы. Посмотрите на «Ред Булл» — при том что у них крылья гнулись гораздо меньше.

На бумаге решение ФИА выглядит логично: раз уж гибкая аэродинамика запрещена в Формуле-1 на уровне идеи, а некоторым удаётся её в той или иной мере использовать, нужно ужесточить проверки. Но так ли оно нужно в преддверии перехода на новый регламент в 2026 году? Во всех командах лучшие инженеры мысленно уже работают над новыми машинами, а болиды текущего цикла развивают скорее по остаточному принципу. Нынешние автомобили нужны буквально лишь для того, чтобы откатать оставшиеся 20 с небольшим гонок.

Джордж Расселл на Гран-при Монако Фото: Clive Rose/Getty Images

Так ли важно, отклоняются эти злополучные крылья на 10 мм или на 15? Это как-то делает борьбу на трассе менее интересной или угрожает безопасности пилотов и зрителей на трибунах? В прошлом году «Мерседес» смог прибавить после Гран-при Монако, где дебютировало более гибкое антикрыло, и кому будет лучше, если немцы на Гран-при Испании вдруг обнаружат, что с новым машина опять не едет? От этих 5 мм изгибания антикрыла борьба на трассе точно не станет лучше, а вот хуже — вполне.

Гран-при Испании — девятый в календаре, то есть восемь этапов из 24 (треть!) пройдёт по одним правилам, а остальные — по-другим. Насколько это в принципе нормально для чемпионата мира? Подобные поправки в правила неизбежно потребуют дополнительных затрат — хотя бы для того, чтобы убедиться, что машина пройдёт техинспекцию по новым правилам, и в этом смысле директива ФИА, так волнующейся о доходах команд, тоже выглядит неуместной. По задумке ФИА, ужесточение проверок должно положить конец спорам о том, что кто-то нарушает регламент, однако почти наверняка разговоров о гибких антикрыльях станет только больше.