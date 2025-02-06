Свежайший российский суперкар ярко дебютировал в гонках. Как делают Rossa и где её ждать?

Летом 2024 года в рамках Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» состоялась публичная премьера российского концепта Rossa, а уже осенью машина успешно дебютировала в гоночных условиях. Но это было лишь подготовительным этапом к главному до сих пор событию в истории бренда Rossa: уже серийная гоночная Rossa LM GT в новой модификации громко заявила о себе на 24-часовом марафоне в Дубае, где показала лучшее время в квалификации в своём классе, а в гонке смогла взять клетчатый флаг.

Вскоре после участия в марафоне знаменитый пилот и создатель автомобиля Rossa Роман Русинов стал почётным гостем «Гонки чемпионов» в Тольятти — именно там мы из первых рук узнали все детали о перспективах суперкара. Слово самому Роману.

О создании Rossa

Вокруг проекта ходило множество разных слухов — как мы построили машину, где построили — но самое важное, что это российская разработка. Весь дизайн, вся аэродинамика с помощью методов вычислительной гидродинамики (CFD) сделаны командой специалистов в России.

Rossa вышла очень удачной с точки зрения дизайна и компоновки. Классно, что эту машину нарисовали российские ребята Иван Борисов и Владимир Плеханов, который в своё время занимался моделингом Aurus. Также над проектом работали разные студенты из нескольких российских вузов, начиная со второго и по пятый курсы. Поиск талантливой молодёжи — это очень сложная история, на рынке нет подобных примеров, поэтому собрать команду непросто. У нас достаточно большой штат топовых ребят, многие из которых начинали ещё с Marussia, как и большинство самых талантливых специалистов в российском автомобилестроении. Наша команда ставит перед собой цель построить качественный, быстрый и высокотехнологичный автомобиль.

Серийная гоночная Rossa LM GT Фото: Rossa Cars

Основная проблема — как сделать качественный автомобиль в кратчайшие сроки. Постройка Rossa LM GT заняла всего два года, и это быстро для такого рода техники! Тем более что по сути это принципиально новый автомобиль, который отличается от концепта на 100%. Даже при беглом взгляде видно: это две абсолютно разные машины.

Машина, на мой взгляд, получилась очень высокотехнологичной. Спереди и сзади крэш-боксы, которые редко встречаются на автомобилях GT. На самом деле, они есть только у Ferrari, да и то не столь передовая технология, как у нас. Rossa построена вокруг карбонового монокока уровня лемановских прототипов — это и жёсткость, и безопасность, и меньший вес. Фактически на передний и задний крэш-боксы приходится больше половины всех карбоновых элементов машины. Даже конструкция дверей представляет собой фактически крэш-бокс — двери заполнены энергопоглощающей пеной для дополнительной защиты от боковых ударов, даже петли дверей сделаны карбоновыми ради безопасности. Важно, что в случае столкновений можно поменять только повреждённые элементы без необходимости перестраивать машину вокруг нового шасси.

Серийная гоночная Rossa LM GT Фото: Rossa Cars

О различиях между первым концепт-каром и Rossa LM GT

Когда мы приехали в Дубай, было приятно увидеть такое внимание к Rossa со стороны других команд и гонщиков. Думаю, никто вообще не верил, что мы привезём автомобиль и наш дебют станет главным инфоповодом гонки.

Все почему-то думали, что в Дубае будет та же машина, которую многие видели в Москве, хотя мы изначально говорили: в Москве показан концепт-кар, он один, больше таких машин не будет. Единственное, что общего между концепт-каром и той Rossa LM GT, на которой мы проехали «24 часа Дубая» — двигатель и коробка передач, а всё остальное на 100% оригинальное.

К слову, на мой взгляд, даже Rossa Concept — это уже успешный продукт. То есть это так называемый one-off, единственный в своём роде автомобиль. Не концепт-кар, а полноценная машина, которая может ездить очень быстро по треку и с достойным уровнем комфорта по дорогам общего пользования.

Концепт-кар Rossa на «Игора Драйв» Фото: Rossa Cars

О выступлении на «24 часах Дубая»

Оцениваю дебют машины очень хорошо, потому что это были первые тесты для автомобиля. Многие боятся выставить автомобиль на гонку, потому что не понимают, какая у них была скорость. Но самое лучшее, что можно было сделать в качестве тестов, так это привезти машину на гонку.

В «24 часах Дубая» были все конкуренты Rossa. Сразу стало понятно, что машина очень быстрая — она моментально поехала в темпе GT3, хотя построена по регламенту GTX. Соответственно, регламент требует, чтобы техника GTX ехала на три секунды медленнее, поэтому нам нужно было очень сильно уменьшить мощность двигателя, чтобы снизить темп. Нам ещё и 30 кг гандикапа сверху накинули. Но это не помешало показать лучшее время в квалификации.

Никита Мазепин и Роман Русинов Фото: Rossa Cars

До гонки мы проехали более 2,5 тыс. км — у нас ничего не сломалось, но в гонке пробили масляный радиатор. Обычная история, камень попал. Мы починили машину и увидели клетчатый флаг. Думаю, для дебюта это хороший результат.

В этом году в Дубае у нас был классный экипаж. Никита Мазепин круто проявил себя, позволив нам показать лучшее время квалификации в классе GTX. Он вообще большой молодец, что моментально адаптировался к новой машине и дал хорошую обратную связь по настройкам. Сразу видно класс и техническую подкованность. Харрисон Ньюи «выстрелил», Женя Киреев — тоже большой молодец, он очень хорошо проехал для «бронзового» пилота. Все пилоты, вся команда отлично справились.

Главное, что автомобиль получился быстрый — причём сразу, без особых тестов и подготовки. Успех Rossa в том, что мы за очень маленький промежуток времени смогли сделать оригинальный и конкурентный продукт, который с первого раза проехал быстро и отлично зарекомендовал себя в условиях 24-часовой гонки. Потенциально Rossa может ехать ещё на 5-6 секунд быстрее. Но мы знаем, что дальше нас будут замедлять через Balance of Performance (BoP).

Rossa LM GT финиширует на «24 часах Дубая» Фото: Rossa Cars

О дальнейших гоночных планах

Будем откровенны, 2025-й — это сезон технического усовершенствования машины. Мы можем просто ездить тесты, но куда эффективнее выступать в гонках. Ты преодолеваешь необходимую дистанцию, чтобы выявить, что можно улучшать, но, самое главное, ты видишь свой уровень на фоне реальных конкурентов, которые едут в боевом режиме.

В наших планах ехать европейские гонки на клиентском автомобиле, есть подтверждённая клиентская программа. Физически это будет уже другой экземпляр, не тот, что проехал «24 часа Дубая». В Дубай мы привезли сразу три машины: две боевых Rossa и одну дорожную, с которой провели съёмку в пустыне.

Дорожная Rossa Фото: Rossa Cars

Дорожная Rossa Фото: Rossa Cars

В этом сезоне планируем поехать гонки в чемпионатах, в которых допустимо участие автомобилей класса GT2/GTX/GT3 — в зависимости от омологации и желания гоночных серий видеть нас в числе участников. Чисто гипотетически Rossa, если её не душить программно и не довешивать балластом, может ехать в темпе автомобилей GT3. Но и GT3 может ехать ещё быстрее, потому что там скорость машин уравнивается через BoP.

Для нас основная сложность в приходе в класс GT3 — это необходимость для омологации выпустить 300 автомобилей в течение 24 месяцев. Вопрос производства самый сложный — это вопрос стратегии. Я уже неоднократно говорил, что лучше произвести 30 эксклюзивных машин без компромиссов, чем 300 автомобилей, упрощая конструкцию и материалы, хотя и такую перспективу мы тоже рассматриваем.

Но сейчас главный фокус — завершение работ над дорожной версией и гоночная программа Rossa LM в категориях GTX и GT2.