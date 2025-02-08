10 пилотов Ф-1, взявших титул в составе нечемпионской команды — от Шумахера до Ферстаппена

В прошлом сезоне Макс Ферстаппен взял чемпионский титул, в то время как «Ред Булл» завершил чемпионат лишь на третьем месте в командном зачёте. Всего история Формулы-1 помнит 12 случаев, когда гонщик становился чемпионом, несмотря на поражение своей конюшни в Кубке конструкторов – вспоминаем каждый из них.

Майк Хоторн («Феррари») — сезон-1958

В первом же сезоне, когда разыгрывался Кубок конструкторов, в личном и командном зачётах победили разные коллективы. Главным сюжетом 1958 года стало сражение «Феррари» и «Вануолла», протекавшее в том числе в русле дуэли Майка Хоторна и Стирлинга Мосса. Чемпионский титул в итоге оформил (с перевесом в один балл) пилот «Скудерии» – во многом благодаря великодушному поступку Мосса, который на одном из этапов отговорил судей дисквалифицировать своего главного соперника.

Что же до борьбы в Кубке конструкторов, то команды набрали одинаковое количество баллов, но, поскольку в зачёт шли шесть лучших результатов, с перевесом в восемь очков победу одержал «Вануолл». Во многом сражение двух коллективов предопределила гибель Питера Коллинза и Луиджи Муссо – «Феррари» недобрала много очков во второй половине сезона.

Джеки Стюарт («Тиррелл») — сезон-1973

В 1973 году Джеки Стюарт уверенно оформил третий чемпионский титул, на 16 очков опередив по итогам сезона ближайшего преследователя — гонщика «Лотуса» Эмерсона Фиттипальди. Впрочем, быстрейшей машиной в том сезоне обладала именно команда Колина Чепмена – 10 из 15 квалификаций выиграли пилоты «Лотуса».

Тем не менее надёжности творениям британского конструктора не хватало, конвертировать поулы в победы гонщикам чёрно-золотых удавалось далеко не всегда. Ронни Петерсон аж пять раз не добирался до финиша, стартуя с первой позиции. Впрочем, Фиттипальди и Петерсон всё же смогли принести «Лотусу» Кубок конструкторов, хотя и в командном зачёте триумф до последнего этапа оставался под вопросом. В преддверии финального Гран-при на «Уоткинс-Глен» команда Колина Чепмена опережала «Тиррелл» всего лишь на один балл. В теории и победа в Кубке конструкторов могла уплыть из рук «Лотуса», но после гибели Франсуа Севера в квалификации «Тиррелл» отказался от участия в гонке.

Джеймс Хант («Макларен») — сезон-1976

Благодаря сражению Лауды и Ханта сезон 1976 года стал одним из культовых. В сознании многих болельщиков сложилась картина, будто бы два пилота шли вровень на протяжении всего чемпионата, но реальность была несколько иной.

В преддверии злополучной гонки на «Нордшляйфе» Ники опережал Джеймса на 23 очка – практически дистанция трёх побед. Причём «Макларен» по чистой скорости вполне мог конкурировать с «Феррари», но вот стабильности Ханту не хватало – британец то попадал в аварии, то испытывал проблемы с надёжностью машины.

Джеймс Хант в 1976 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

Водоразделом в том сезоне стал как раз таки Гран-при Германии. Лауда угодил в страшную аварию, после чего был не в состоянии полноценно сражаться с Хантом: два этапа австриец пропустил, а в оставшихся четырёх – находился не в лучшем физическом состоянии. В итоге с перевесом в один балл чемпионом стал Хант. Что же до Кубка конструкторов, то его судьбу, с учётом плотности в борьбе первых пилотов «Феррари» и «Макларена», должны были решить «оруженосцы» – Регаццони и Масс. И это сражение осталось за швейцарским пилотом (31 балл против 19), что и предопределило судьбу командного зачёта. Масс вообще, умудрился завершить сезон девятым — при том что его напарник стал чемпионом.

Нельсон Пике («Брэбем») — сезон-1981

Если коротко, попаданием в эту подборку Пике обязан своему напарнику Эктору Ребаке. По совокупности скорости и надёжности «Брэбем» мог сражаться с «Уильямсом» за статус лучшей команды пелотона, но с точки зрения набора очков это сражение протекало явно не в пользу первых.

Если в «Уильямсе» пару пилотов составляли действующий чемпион Алан Джонс и один из сильнейших гонщиков пелотона Карлос Ройтеманн, то вот в стане их главных соперников за двоих приходилось отдуваться Нельсону Пике, потому что его напарник банально не тянул уровень топ-команды. За весь сезон Ребаке лишь четыре раза смог набрать очки, ни разу не финишировав в топ-3. А в Монако он так и вовсе не смог пройти квалификационный барьер.

Чемпионом в 1981-м стал Пике, опередив на один балл Ройтеманна, в трёх очках позади напарника завершил сезон Джонс. Что же до Ребаке, то он проиграл своему товарищу по команде 39 очков, расположившись на 10-й строчке по итогам чемпионата. Какой может быть Кубок конструкторов с таким вторым номером?

Кеке Росберг («Уильямс») — сезон-1982

Это уникальный случай. По сей день Кеке Росберг остаётся единственным пилотом в истории, кто стал чемпионом, выступая за команду, которая по итогам сезона не попала даже в тройку сильнейших коллективов – «Уильямс» занял четвёртое место.

В 1982 году в чемпионате сложилась максимально запутанная ситуация. С точки зрения чистой скорости быстрейшую машину построили в «Рено» – Прост и Арну взяли 10 поулов из 16. Однако низкая надёжность перечеркнула надежды французов на титул, причём в двух зачётах. По гоночному темпу лучшей была «Феррари». По идее, чемпионом должен был становиться один из пилотов «Скудерии», но итальянцы завершали чемпионат в полностью обновлённом составе: Жиль Вильнёв разбился на «Зольдере», а Дидье Пирони завершил сезон досрочно после аварии на «Хоккенхаймринге».

Дидье Пирони и Ники Лауда в 1982 году Фото: Adrian Murrell/Getty Images

Так и получилось, что титул разыграли представители менее быстрых, но чуть более стабильных команд – Джон Уотсон («Макларен») и Кеке Росберг («Уильямс»). За весь чемпионат финский гонщик выиграл всего одну гонку, однако этого хватило, чтобы стать чемпионом – всё за счёт более ровных выступлений на дистанции.

Нельсон Пике («Брэбем») — сезон-1983

Второй в истории чемпион, представлявший команду, которая не попала в топ-2 Кубка конструкторов по итогам сезона. В 1983 году за чемпионство сражались представители трёх разных команд. По чистому темпу «Брэбем» уступал «Феррари» и «Рено», но за счёт лучшей надёжности Пике удавалось оставаться в чемпионской гонке.

Что интересно, на финише сезона бразилец совсем не выглядел фаворитом. За три этапа до конца чемпионата он отставал на шесть очков от Арну и на 14 – от Проста. Впрочем, в оставшихся гонках Пике одержал две победы и один раз финишировал третьим, в то время как его конкуренты лишь по разу смогли набрать очки (оба занимали второе место). Так, благодаря рывку на финише сезона чемпионом стал представитель третьей по силе команды.

Ален Прост («Макларен») — сезон-1986

Эта история существует на грани комедии, трагедии и притчи. К 1986 году «Уильямс» построил быстрейшую машину в пелотоне. Дуэт Мэнселл – Пике выиграл больше половины всех гонок сезона (9 из 16), но чемпионом стал представитель «Макларена» Прост.

Как так вышло? На самом деле очень просто. Фрэнк Уильямс по традиции не стал делить своих гонщиков на первого и второго номера, разрешив бороться друг с другом. И снова это вышло боком для команды из Гроува. Пике и Мэнселл наотбирали друг у друга столько очков, что титул в итоге взял Прост. Ключевым в чемпионском сражении стал прокол Биг Найджа на финальном Гран-при, после которого последовал сход с дистанции. Выиграл в Аделаиде Прост, что и позволило ему опередить британца на два очка.

Михаэль Шумахер («Бенеттон») — сезон-1994

Мы приводили много примеров, когда чемпионом становился представитель не самой сильной команды. Здесь же обратный случай – Кубок конструкторов взяла не самая быстрая конюшня. То есть, если бы не определённые обстоятельства, Шумахера в этом списке и не должно было быть.

На финише сезона «Бенеттон» отстал от «Уильямса» на 15 очков. И это при том, что Шумахер пропустил две гонки из-за дисквалификации, а на протяжении практически всего чемпионата его напарниками были неопытный Йос Ферстаппен и не готовый к выступлению за топ-команду Юрки Ярвилехто. За весь сезон напарники Михаэля набрали всего 11 очков. Сражаться за Кубок конструкторов с такими вторыми пилотами достаточно сложно.

Мика Хаккинен («Макларен») — сезон-1999

То, что Хаккинен стал чемпионом в отсутствие своего главного конкурента в лице Шумахера, удивлять не должно. А вот как «Макларен» умудрился уступить Кубок конструкторов – вопрос хороший.

Во многом команду Рона Денниса подкосили выступления второго пилота Дэвида Култхарда. Его коллега из «Феррари» Эдди Ирвайн показывал куда более выразительные результаты, причём ещё до травмы Шумахера и последующего перехода к нему статуса лидера. Перед злосчастным Гран-при Великобритании Ирвайн шёл на третьей строчке личного зачёта, в то время как Култхард занимал лишь седьмое место.

Дэвид Култхард в 1999 году был недостаточно хорош Фото: Tobias Heyer/Getty Images

На финише сезона Дэвид лишь на четыре очка опередил Шумахера, который пропустил почти половину чемпионата. Из других факторов, помешавших «Макларену» взять Кубок конструкторов, можно отметить низкую стабильность. Аж пять раз, стартовав с поула, Хаккинену не удавалось добраться до финиша – виной тому то аварии, то технические неполадки.

Льюис Хэмилтон («Макларен») — сезон-2008

Здесь всё банально – судьбу Кубка конструкторов предопределила работа вторых пилотов. Хэмилтон и Масса ровно прошли по дистанции всего сезона: с перевесом всего в один балл чемпионат выиграл Льюис. А вот в споре вторых пилотов Райкконен был на голову сильнее Ковалайнена – 75 набранных очков против 53. Собственно, отсюда и рассинхрон между победителями в личном и командном зачётах.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сезон-2021

В 2021 году нельзя было выделить быстрейшую команду пелотона. От этапа к этапу менялся расклад сил, поэтому статус лучшего конструктора переходил от «Ред Булл» к «Мерседесу» по несколько раз за сезон. В упорной борьбе титул в итоге взял Ферстаппен. А что до вторых пилотов, то здесь, конечно, Боттас отработал куда увереннее Переса, что во многом и стало решающим фактором в сражении за Кубок конструкторов. В защиту Чеко можно сказать, что тот сезон стал для него дебютным в составе «Ред Булл», поэтому определённые неудачи ещё можно было списать на адаптацию.

Традиционная картина 2021 года: Ферстаппен и пилоты «Мерседеса» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сезон-2024

В прошлом году в третий раз в истории титул взял пилот, выступавший за команду, которая в Кубке конструкторов заняла место не выше третьего. На большей части этапов «Ред Булл» не являлся быстрейшей командой, порой и вовсе откатываясь до статуса третьей-четвёртой силы пелотона. Прибавим сюда провальные выступления Переса и получим ровно 0 шансов у «быков» на Кубок конструкторов.

Впрочем, в личном зачёте титул от «Ред Булл» не уплыл. Ферстаппен создал себе хороший задел на старте сезона, а также выжал максимум из болида почти в каждой из гонок, когда у него не было лучшей машины. Ну и Норрис «помог» своему конкуренту, недобрав кучу очков на быстрейшем «Макларене». В общем, собственная стабильность и невнятные выступления главного соперника обеспечили Максу четвёртый титул.