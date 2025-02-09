«Он не протянет два сезона». Чего в Ф-1 ждут от выступлений Хэмилтона за «Феррари»

До старта очередного сезона Формулы-1 остаётся чуть больше месяца, и одной из главных интриг предстоящего чемпионата станет дебют Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». Переход самого титулованного гонщика современности в самую популярную команду «Больших призов» стал, пожалуй, главным трансфером чемпионата за последние 15 лет.

И неудивительно, что эксперты уже сейчас пытаются предугадать, как сложится сезон-2025 для Хэмилтона и Леклера. Подборка самых авторитетных мнений — в материале «Чемпионата».

«Разобраться будет непросто»

Один из главных вопросов — сможет ли вообще Хэмилтон найти общий язык с машиной «Феррари». Льюис уже провёл ряд тестов болидов прошлого и позапрошлого сезонов, и, по слухам, остался ими очень доволен. Причём Питер Уиндзор, журналист и экс-менеджер «Уильямса», считает, что даже авария в Барселоне — хороший знак. Мол, Льюис сразу почувствовал уверенность в машине и способен атаковать. Однако Энтони Дэвидсон отмечает, что адаптироваться нужно будет не к шасси…

«Думаю, Льюис и сам пока не знает, сколько времени потребуется на адаптацию, — говорит Дэвидсон. — Он всю карьеру выступал на автомобилях с моторами «Мерседес». Неважно, насколько ты хорош, разобраться в новой силовой установке всегда непросто. Но посмотрите на Фернандо Алонсо, который управлял множеством разных двигателей. У него был схожий с Льюисом бэкграунд в плане опыта и возможностей за рулём, и его пример показывает, что адаптироваться возможно».

Льюис Хэмилтон за рулём «Феррари» на тестах во Фьорано Фото: Clive Rose/Getty Images

В то же время у многих вызывают опасения проблемы в квалификациях, с которыми Хэмилтон столкнулся в сезоне-2024. Впрочем, Джонни Херберт уверен, что семикратный чемпион справится.

«Для Льюиса очень важна мотивация, и мне кажется, что мотивации у него полно, — считает Херберт. — Если «Феррари» даст ему машину, способную опередить остальных, ему вполне по силам стать чемпионом. Я мог бы покритиковать Льюиса и сказать, что ошибок с его стороны стало больше, чем прежде, но в этом свою роль сыграл и «Мерседес». В конце прошлого года Хэмилтон провёл пару блестящих гонок, он по-прежнему голоден до побед, и теперь вопрос в том, сможет ли Фред Вассёр предоставить ему достойную машину».

«Леклер — любимец Маранелло»

От того, насколько хорош окажется за рулём Хэмилтон, будет зависеть и его статус в команде. Причём тут речь идёт не только о Льюисе, но и о Шарле Леклере. Монегаск — воспитанник «Скудерии» и много лет считался её лидером, однако если Шарль окажется в тени нового напарника, то рискует оказаться в роли второго пилота команды.

«Леклер уже семь лет в команде, он всех знает, говорит на их языке. Он — любимец Маранелло. Но его ждут сюрпризы, — полагает Эдди Джордан, экс-владелец команды и менеджер Эдриана Ньюи. — С Сайнсом у Шарля был определённый подход, однако Льюис сразу возьмётся за дело. Может, не прям сразу, но через две-три гонки — точно. Я бы посоветовал Леклеру с первых же гонок захватить инициативу, потому что именно в этот момент у него будет некоторое преимущество».

«На тестах Льюис был быстрее Шарля на круге, но это лишь потому, что он проехал больше, — добавляет Питер Уиндзор. — Для меня вопрос в том, как отреагирует Леклер, ведь Хэмилтона в «Феррари» поприветствовали очень тепло. Не сомневаюсь, что Льюис очень быстр и справится, но сможет ли Шарль справиться со своими эмоциями? Он должен быть готов к тому, что Льюис сильно начнёт год. В то же время я по-прежнему считаю, что если у «Феррари» будет чемпионская машина, то скорее именно Шарль выиграет чемпионат».

Фанатские карточки пилотов «Феррари» Фото: Clive Rose/Getty Images

«Не думаю, что Хэмилтон сможет повлиять на Леклера. Для Шарля это лишь дополнительная мотивация, как была для Джорджа Расселла в «Мерседесе», — считает экс-президент ФИА и бывший руководитель «Скудерии» Жан Тодт. — «Феррари» совсем чуть-чуть не хватает до победы, они очень близки. Даже с Карлосом Сайнсом у команды был отличный состав, если они и теряли, то уж точно не из-за гонщиков. С Льюисом их состав остаётся на топ-уровне. Будет ли он лучше предыдущего? Понятия не имею. Нужно посмотреть, какого уровня будет машина».

«Шансы Льюиса на титул зависят от того, насколько комфортно ему будет за рулём и на что будет способна новая «Феррари». Но если Леклер будет вести себя разумно и сможет держаться впереди Хэмилтона, притом так, чтобы ему не мешать, все в «Феррари» поддержат Шарля, — говорит Хуан Пабло Монтойя. — За Леклером стоят неглупые люди, знающие, как устроена политика. Они будут объяснять Шарлю, чтобы он думал о долгосрочной перспективе. Как бы ни сложились обстоятельства, Хэмилтон в «Феррари» не навсегда, в какой-то момент он уйдёт — и до этого дня Леклеру необходимо сохранить эту поддержку команды».

«Так ли он талантлив?»

В конце недели английское издание The Telegraph опубликовало интервью с бывшим генеральным промоутером Формулы-1 Берни Экклстоуном, которому в прошлом октябре исполнилось 94 года. Тему перехода Хэмилтона в «Феррари» Берни тоже затронул — и относится Экклстоун к этому шагу со скепсисом.

Берни Экклстоун Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Льюис так преподносит себя, что это не всем нравится. Как человек, который выиграл столько чемпионатов и заработал столько денег, может так одеваться? Мне это не по вкусу, — сказал Экклстоун. — У него есть талант. Но так ли он талантлив, как все думают? Нет, но талант достаточно большой, чтобы выигрывать гонки. Не знаю, почему он занимается всей этой ерундой. Ему нужно бросить музыку и всё остальное.

«Феррари» довольна Шарлем Леклером, он говорит на их языке. Даже если у Льюиса всё будет в порядке, у него всё равно будут враги из-за внезапного появления в команде. Возраст неважен, однако важно то, как долго вы занимаетесь одним и тем же. Я думал про Льюиса, что он устал и потерял мотивацию. Если бы он не был чемпионом, всё могло бы быть иначе, оставался бы стимул выиграть титул. Но у него уже семь титулов.

Он не протянет два сезона. Пьеро Феррари, который привёл Льюиса туда, всё ещё считает, что они поступили правильно. Надеюсь, так и есть. Надеюсь, жалеть им не придётся».