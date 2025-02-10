Уникальная Lada Iskra Sport: всего для одной гонки, построили даже раньше серийной

В истории российского автоспорта ещё не было такого, чтобы в течение месяца дебютировали сразу два новых гоночных автомобиля. Но 2025 год начался именно так: сначала на трассе появилась Rossa LM GT, а затем на старт вышла новая Lada Iskra Sport. Об отечественном суперкаре для кольцевых гонок мы уже рассказывали, а сейчас пришло время познакомиться с новинкой для ледовой «Гонки чемпионов».

Прежде АвтоВАЗ уже представлял гоночную машину раньше её дорожной версии — так было с Lada Vesta. А сейчас эту схему использовали для «Искры». Премьерный показ новой бюджетной модели состоялся в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме, а в серию автомобиль должен пойти весной 2025-го. Машина, которая в линейке автогиганта займёт место между Lada Granta и Lada Vesta, первое время будет продаваться параллельно с «Грантой», а затем должна её полностью заменить на конвейере.

И, вероятно, в автоспорте тоже: сейчас Lada Granta не без успехов выступает в кольцевых гонках и классическом ралли, так что и Iskra, вероятно, ждёт аналогичная «карьера». Но это — вопрос будущего, а сейчас новая «Искра» стала главным героем традиционной «Гонки чемпионов», которая проходит на заводском полигоне АвтоВАЗа. Финалисты 27-го турнира получили возможность первыми опробовать горячую во всех смыслах Lada Iskra Sport в деле. Но до того, как Виталий Петров и Кирилл Ладыгин выехали на трассу, нам удалось выведать все подробности о новой гоночной машине из Тольятти.

Заводская команда Lada Sport Rosneft построила к гонкам два автомобиля на основе предсерийных седанов. Визуально машина весьма похожа на актуальную Lada Vesta NG, особенно в гоночной ливрее, но по габаритам две модели отличаются: «Искра» существенно короче (4333 мм против 4426 мм у «Весты»), чуть-чуть шире и немного выше своего предшественника по «Гонке чемпионов». Правда, не настолько, чтобы пилоты могли ощутить это на узкой извилистой снежно-ледовой дорожке. А вот снижение массы на центнер гонщики почувствовали — добиться такого уменьшения веса удалось не только за счёт классической гоночной «диеты» в виде отказа от всякой внутренней отделки, но и благодаря меньшим размерам автомобиля.

Свой вклад в улучшение динамических характеристик внёс и новый силовой агрегат. Под капотом Iskra Sport прописался атмосферный двигатель 1.8, который инженеры сделали на основе 1,6-литрового 16-клапанного мотора ВАЗ 21126 за счёт интеграции колеванала с увеличенным ходом, новых шатунов и поршней, а также отказа от фазовращателя.

Lada Iskra Sport Фото: Lada Sport Rosneft

Как отмечают создатели машины, силовой агрегат появился более тяговитым, с «низовым» характером, который позволяет уверенно ехать в более широком диапазоне оборотов, чем прежний «верховой» мотор. У нового двигателя основной рабочий диапазон с 2500 до 6000 оборотов, а отсечка примерно на том же уровне, что и у мотора 1.6 — крутить мотор выше 7000 об/мин на заводском впускном ресивере смысла просто нет. Ну и с новым характером на «затычной» трассе, где много медленных поворотов, пилотам попроще.

Попроще стало и за счёт новой коробки передач. Если на Vesta NG использовалась пятиступенчатая механическая коробка с поисковым механизмом, на Iskra Sport внедрили уже пятиступенчатую секвентальную трансмиссию — более привычный для профессиональных автогонщиков вариант, который существенно снизил возможности для ошибки в пылу борьбы. За основу «секвенталки» (кстати, тоже отечественного производства — компании TMS Motorsport из Тольятти) взята механическая коробка передач ВАЗ 2180, которая подверглась необходимым доработкам. Между картерами появилась стальная пластина, был изготовлен свой механизм переключения, из-за увеличения размеров привода в «коробке» стал больше дифференциал на передней оси, а кроме того, полностью поменялись передаточные числа.

Под капотом Lada Iskra Sport Фото: Lada Sport Rosneft

«Разговоры про мотор 1.8 для наших «рождественских» машин шли уже давно, — говорит ведущий инженер Lada Sport и гоночной команды Lada Sport Rosneft Константин Гыстаров. — Однако поскольку автомобилей построено много, то единовременно подготовить для них такое количество новых двигателей довольно трудно — не только финансово, но и физически. Но раз мы начали строить две абсолютно новые машины, решили на них попробовать и новый двигатель. У атмосферного мотора очень хорошая линейность, очень хороший отклик. На этой трассе я думаю, что атмосферный мотор всё-таки предпочтительнее наддувного: уже на 3500 об/мин есть порядка 150 Нм момента против 100-100 Нм у старого двигателя.

Что касается коробки передач, то спортсмены на гонке тоже нервничают — иногда, бывает, включают вместо пятой передачи третью. Отсюда проигрыш во времени, однако даже не это самое страшное. Переключение с четвёртой на третью вместо пятой на разгоне — это очень большой риск потери машины. Автомобиль не просто можно сломать, но и случайно улететь на нём в бруствер и опрокинуться на крышу. Не все гонщики смогли поездить на Lada Iskra, но те, кто прокатился, остались довольны. Пилоты просили такую конфигурацию уже давным-давно, так что им очень понравилась эта связка мотора и коробки передач».

В результате появился автомобиль, способный развивать 170 л. с. мощности и 205 Нм крутящего момента, с более подходящими для ледовых гонок «характером» силового агрегата и типом трансмиссии.

Lada Iskra Sport — вид сзади Фото: Lada Sport Rosneft

Над подвеской особо экспериментировать не стали, а применили хорошо знакомые и прекрасно зарекомендовавшие себя решения. Усилили точки крепления, внедрили доработанный подрамник, свои рычаги, спортивные амортизаторы и более жёсткие пружины, а в опорах амортизаторов и рычагах подвески сайлент-блоки уступили место сферическим шарнирам. Тормоза тоже минимально изменились. Спереди остались штатные механизмы Lada Iskra, а вот назад поставили дисковые тормоза от Lada Vesta. Естественно, под ледовые гонки внедрили гидравлический ручной тормоз и систему регулировки тормозных усилий, без которых в автоспорте никуда.

Куда серьёзнее изменился салон. Появилась полностью новая передняя панель, которая у «Искры» отличается от «Весты», а штатная приборная доска была заменена цифровой гоночной панелью приборов, установленной на рулевой колонке. Переход на новую электрику позволил отказаться от множества переключателей, которые есть на центральной консоли Lada Vesta NG, и обилия проводки внутри салона — сейчас все органы управления сосредоточены вокруг руля и на нём, потому что Iskra Sport обзавелась полноценным мультифункциональным рулём, как у «туринговых» машин.

Руль Lada Iskra Sport Фото: Lada Sport Rosneft

Для «Искры» спроектировали собственный каркас безопасности с учётом особенностей кузова модели, а в остальном — стандартный для гоночной техники набор оборудования. Спортивные кресла-«ковши» Sparco с многоточечными ремнями этого же бренда, сетки безопасности на окнах, встроенная система пожаротушения.

«Новая машина сильно отличается от «Весты». В первую очередь из-за секвентальной коробки: переключения стали точнее и быстрее. Поменялось расположение «ручника», так что теперь «заправлять» автомобиль в повороты стало легче. Ну и по рулёжке «Искра» немножечко отличается: вкручивается в повороты она интереснее. Мотор 1.8 добавил «низов», так что теперь проще выезжать на повышенной передаче. Машина вытягивает, не надо «клатчевать» — просто газ нажал, и она ускоряется», — рассказал девятикратный победитель «Гонки чемпионов» Кирилл Ладыгин. Между прочим, первый победитель турнира за рулём Lada Iskra Sport!

Lada Iskra Sport на трассе Фото: Lada Sport Rosneft

А кто присоединится к легендарному Кеше среди триумфаторов гонок на «Искре», пока неизвестно. Как отмечает Константин Гыстаров, существует ровно два, ни одним больше, ни одним меньше, экземпляра гоночной Lada Iskra Sport, и оба — для «Гонки чемпионов». Но в перспективе, если руководством будет принято такое решение, команда готова подготовить новые седаны и для кольцевых трасс, и для раллийных спецучастков. Вероятно, появится и дорожная «заряженная» версия «Искры», но всё это зависит от АвтоВАЗа. Пока же новая Lada Iskra для автоспорта — эксклюзивная разработка исключительно для синхронных гонок в Сосновке.