10 топ-пилотов Ф-1, пробившихся из команд-аутсайдеров — от Хаккинена до Алонсо

Новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пополнил когорту пилотов, которым посчастливилось дебютировать в Формуле-1 сразу в составе топ-команды. Так крупно везёт далеко не всем пилотам – многие вынуждены начинать в аутсайдерах, причём подобная участь настигала многих будущих звёзд пелотона. Вашему вниманию список из 10 топ-пилотов, которым пришлось начинать формульную карьеру в составе откровенных аутсайдеров.

Алан Джонс (Custom Made Harry Stiller Racing) — сезон-1975

Свой путь в Формуле-1 чемпион 1980 года начинал в составе маленькой частной команды, принадлежавшей бывшему британскому гонщику Гарри Стиллеру. Сотрудничество пилота и менеджера началось ещё до прихода в «Королевские гонки»: Джонс относительно успешно выступал за Harry Stiller Racing в Формуле-Атлантик.

Что же до Ф-1, то в сильнейшем чемпионате планеты дуэт Стиллера и Джонса проявил себя куда скромнее. Команда была вынуждена использовать клиентское шасси «Хескета», а сам проект просуществовал всего четыре этапа. Что интересно, в отведённых Гран-при австралийский пилот проявил себя вполне достойно, регулярно опережая в квалификациях как минимум несколько соперников. А на «Зольдере» он вовсе показал 13-е время.

Непосредственно в гонках Джон по большей части сходил с дистанции, но самое главное, что на австралийского новичка обратили внимание. Поэтому, когда проект Гарри Стиллера ушёл в небытие, Алана Джонса позвали в команду Грэма Хилла на место травмированного Рольфа Штоммелена. В четвёртом Гран-при за новую конюшню австралиец набрал дебютные очки в Ф-1.

Кеке Росберг («Теодор») — сезон-1978

Росберг не особо блистал в Формуле-2, но тем не менее смог найти себе место в «Королевских гонках». Будущий чемпион занял место Эдди Чивера в составе гонконгской команды «Теодор» в преддверии третьего этапа сезона-1978. Кеке восхитил гоночную общественность, выиграв за рулём скромного болида внезачётный Гран-при на «Сильверстоуне». А вот на официальных этапах дела у финского пилота шли уже не так здорово. Лишь один раз из пяти попыток ему удалось преодолеть квалификационный барьер.

После неудачного начала сезона в «Теодор» возьмут паузу, пропустив несколько этапов. За это время Росберг успеет провести пару Гран-при за «АТС». Затем он вернётся на четыре этапа в гонконгскую команду, после чего уйдёт заканчивать чемпионат в «АТС». В общем, никаких результатов эти метания финскому гонщику не принесли. В следующем году Росберг заменит уволившегося из «Вольфа» Ханта, а затем наконец найдёт стабильного работодателя в лице «Копершукара».

Рене Арну (Automobiles Martini) — сезон-1978

Нет, конюшня не имела никакого отношения к известному производителю алкогольных напитков. Названием гоночная команда обязана своему основателю Ренато Мартини. Вообще, гоночный коллектив начал свою деятельность ещё в 1965 году и первые 12 лет строил машины для юниорских серий. А в 1978-м французский конструктор созрел для Формулы-1.

На стартовую решётку команда Ренато Мартини выставила всего один болид, доверив его дебютанту Рене Арну, который годом ранее в составе этого же гоночного коллектива взял титул в Формуле-2. Французской конюшни хватило лишь на девять Гран-при в сезоне-1978, в трёх из которых Арну даже не удалось пройти квалификацию. А наивысшим результатом дебютанта стали два девятых места – на «Зольдере» и «Остеррайхринге».

Ещё до окончания сезона Automobiles Martini покинет Ф-1, сосредоточившись на младших сериях. Что же до Арну, то французский пилот на финише чемпионата примкнёт к «Сёртису», а уже следующий сезон начнёт в «Рено».

Герхард Бергер («АТС») — сезон-1984

Начиная карьеру в Ф-1, Бергер застал закат немецкой команды «АТС». Достигнув первых локальных успехов в первенствах немецкой и европейской Ф-3, Герхард примкнул к «АТС» в концовке сезона-1984. Уже во втором своём Гран-при в Формуле-1 в Монце австриец опередил своего более опытного напарника Манфреда Винкельхока в квалификации и даже финишировал шестым в гонке. Жаль только, очки он за это не получил, так как его команда не зарегистрировала вторую машину на сезон-1984. Неплохо проявив себя в аутсайдере, Бергер пошёл на повышение: в следующем году он выступал за «Эрроуз».

Мика Хаккинен («Лотус») — сезон-1991

«Лотус» – громкое имя в мире гонок. Команда взяла кучу титулов, разработала концепцию современного болида Ф-1 (ещё в начале 1970-х), да и в целом прилично «наследила» в истории. Но конкретно в 1991 году некогда великий коллектив находился при смерти, пополнив когорту аутсайдеров. Именно в этой команде Хаккинену и предстояло начинать формульную карьеру.

Мика Хаккинен в дебютном сезоне в составе «Лотуса» Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Кстати, финский новичок вполне достойно провёл дебютный сезон в силу возможностей машины. Мика лишь однажды не смог преодолеть квалификационный барьер, в то время как его напарники (а это три разных гонщика) — аж восемь раз. Да и в гонках Хаккинен принёс команде лучший результат – пятое место в Имоле, а это, на секундочку, 2/3 всех очков «Лотуса» в том сезоне.

Деймон Хилл («Брэбем») — сезон-1992

«Брэбем» – ещё одна культовая команда, почившая в начале 1990-х. Деймон Хилл застал команду в её наихудшем состоянии – пройти предквалификацию уже было за счастье. Британец примкнул к «Брэбему» в преддверии четвёртого этапа, заняв место провалившейся Джованны Амати.

Деймон Хилл мучится в «Брэбеме» Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Хилл, само собой, смотрелся получше своей предшественницы, однако напарника Эрику ван де Пуле ему удавалось опередить не часто. Впрочем, Деймону дважды удалось отобраться на стартовую решётку – лучший результат среди пилотов «Брэбема» в том сезоне. Что же до некогда великой команды, то она прекратила существование ещё до окончания чемпионата. В следующем году Хилл примкнёт к чемпионскому «Уильямсу», после чего карьера британца получит новый виток.

Фернандо Алонсо («Минарди») — сезон-2001

Флавио Бриаторе был настолько впечатлён выступлениями Алонсо в юниорских сериях, что на собственные деньги выкупил талантливому испанцу место в «Минарди» на сезон-2001. Итальянский менеджер действовал в интересах тогда готовящегося к запуску проекта заводской команды «Рено» в Ф-1. Ставка Бриаторе сыграет: в будущем Фернандо действительно примкнёт к его команде и возьмёт с ней два титула.

Фернандо Алонсо в составе «Минарди» Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Что же до первого сезона Алонсо в Ф-1, то ничем особо примечательным период выступления испанца за «Минарди» не запомнился. Слабая машина не оставляла Фернандо шансов на мегаперформансы, но юный испанец стабильно опережал своих напарников, будь то Тарсо Маркес или Алекс Йонг. Первого Алонсо разгромил в квалификационном сражении со счётом 11-2, второго – 3-0.

Марк Уэббер («Минарди») — сезон-2002

А вот кто выдал мегаперформанс в составе аутсайдера, так это Уэббер. Австралиец бомбически дебютировал в Ф-1, финишировав пятым в домашней гонке за рулём скромной «Минарди». В начале заезда Марк уцелел в стартовой мясорубке, по итогам которой восемь пилотов завершили гонку, а под занавес – героически отбил все атаки Мики Сало. В остальном же первый сезон Уэббера в Ф-1 прошёл достаточно спокойно: он дежурно разгромил рента-драйвера Алекса Йонга во внутрикомандном сражении. Успехи австралийца не останутся незамеченными – следующий сезон Марк начнёт в составе «Ягуара».

Даниэль Риккардо («ХРТ») — сезон-2011

К 2011 году Риккардо уже состоял в академии «Ред Булл», однако «тауриновые» решили обкатать своего протеже не в «Торо Россо», а в слабейшей команде чемпионата «ХРТ». Причиной столь необычного места дебюта в Ф-1 стали сроки этого самого дебюта: протеже австрийцев сел за руль в середине сезона. Высаживать кого-то из пары Альгерсуари – Буэми в «Ред Булл» не захотели, поэтому заплатили «ХРТ», чтобы те отправили на скамейку запасных Нараина Картикеяна.

Даниэль Риккардо в составе «ХРТ» Фото: Mark Thompson/Getty Images

К испанской команде Риккардо присоединился в преддверии девятого этапа сезона на «Сильверстоуне». Что интересно, параллельно с гонками в Ф-1 Дэн продолжал выступать в Формуле «Рено», где он был куда более конкурентоспособен. В составе «ХРТ» австралиец был обречён прозябать в конце пелотона, борясь разве что с напарником Витантонио Льюции. Кстати, своему напарнику Дэн в итоге проиграл квалификационное сражение со счётом 4-5. Впрочем, это и неважно, ведь уже в следующем году Риккардо будет выступать за «Торо Россо», а спустя ещё два года одержит первую победу в Формуле-1.

Джордж Расселл («Уильямс») — сезон-2019

Для современной Формулы-1 абсолютно нормальная практика, когда топовые конюшни отправляют своих юниоров набраться опыта в команды-сателлиты. Таким образом «Мерседес» поступил в 2019 году, пристроив главную надежду академии Джорджа Расселла в «Уильямс». Британцу не повезло застать титулованную команду в самый тяжёлый период в её истории – на стыке десятилетий «Уильямс» три раза подряд заканчивал чемпионат на последнем месте в командном зачёте.

Что же до дебютного сезона Расселла в Ф-1, то с точки зрения цифр он сложился весьма любопытно. С одной стороны, он всухую (21-0) разгромил Роберта Кубицу в квалификационном сражении, а с другой – остался единственным пилотом без набранных очков. Да, даже поляку удалось финишировать в топ-10 благодаря сумасшедшему Гран-при Германии. В «Уильямсе» Джордж проведёт ещё два сезона, в последнем из которых четыре раза наберёт очки и даже поднимется на подиум в Бельгии. Ну а затем произойдёт закономерный переход британца в «Мерседес», где он выступает по сей день.