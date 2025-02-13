Одному из главных талантов Ф-1 угрожает списание во вторые номера. Так ли хорош Пиастри?

В 2021 году Оскара Пиастри называли одним из самых талантливых молодых пилотов мира, команды Формулы-1 даже судились за австралийца. Но кредит доверия, выписанный на фоне побед Пиастри в молодёжных сериях, подходит к концу, и Оскару вновь есть что доказывать паддоку.

Два года в «Макларене»

Свой первый сезон в Формуле-1 Пиастри провёл в 2023 году. Тогда спрос с Оскара был не слишком строгим: новичок, который провёл сезон-2022 в статусе резервиста, должен был освоиться в «Больших призах», учиться у более старшего товарища Ландо Норриса и со временем выйти на его уровень. И австралиец с поставленной задачей справился: он стабильно набирал очки, когда позволяла машина, начал подниматься на подиум и во второй половине сезона-2023 иногда даже обгонял Норриса, показав, что способен ехать на уровне более опытного лидера команды.

В 2024-м ожидания от Пиастри уже были выше. Предполагалось, что после довольно сильной концовки дебютного сезона Оскар закрепится на этом уровне и будет подгонять Норриса. Но никакого прогресса австралиец не продемонстрировал. Например, в квалификациях Пиастри уступил Норрису со счётом 4:20 (с учётом спринтов — 6:24). И это очень много. Для сравнения: эталонный второй пилот Валттери Боттас в годы выступления в «Мерседесе» в худшем случае проигрывал Льюису Хэмилтону со счётом 6:16 (сезон-2021).

Оскар Пиастри впереди Ландо Норриса в спринте в Сан-Паулу Фото: Clive Mason/Getty Images

При этом, нужно отдать должное, разрыв между гонщиками «Макларена» не слишком большой: в среднем Оскар проигрывал по 0,17 секунды, и это пятый результат в сезоне-2024. В «Ред Булл», «Кик-Заубере», «Уильямсе» и «Астон Мартин» средний разрыв был больше. К тому же Оскар прибавил с точки зрения гоночного темпа. Если в 2023 году он регулярно терял скорость в конце отрезков, то в прошлом сезоне таких проблем у Пиастри возникало уже меньше.

Но всё это детали. А суть в том, что Пиастри за два года так и не смог выйти на уровень Норриса. В отдельных гонках Оскар способен очень убедительно опережать напарника, однако таких случаев слишком мало, чтобы говорить о борьбе на равных. Это не значит, что Пиастри — плохой гонщик, совсем нет. Он набрал достаточно очков, чтобы «Макларен» стал чемпионом, и на подходящей машине способен выигрывать гонки. Но то же самое можно сказать про хорошего второго пилота. Тем не менее этого мало, чтобы считаться будущим чемпионом.

Последний шанс?

В 2007 году дебютант Льюис Хэмилтон, сев за руль «Макларена», смог на равных бороться с Фернандо Алонсо и даже опередил его по итогам сезона. Слишком давний пример? В 2014-м Даниэль Риккардо с первого же сезона в «Ред Булл» превзошёл Себастьяна Феттеля. А спустя пару лет австралийца из Милтон-Кинса выдавил Макс Ферстаппен. А затем уже Феттеля из «Феррари» выставил Шарль Леклер.

Да, у современных новичков нет возможности тестировать болиды Ф-1 столько же, сколько намотал Хэмилтон в своё время, но талантливые гонщики всё равно способны продемонстрировать свой потенциал на фоне партнёра по команде. Пиастри по сумме двух лет проявить себя на фоне Норриса не смог — цифры говорят, что Ландо однозначный лидер. Интересно, какими были бы цифры, если бы Оскар выступал в паре с Алонсо или, не дай бог, с Ферстаппеном.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри на Гран-при Катара Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Впрочем, поражения от Норриса в 2023–2024 годах совсем не гарантируют, что в 2025-м Пиастри вновь будет позади. Австралиец прогрессирует на длинных отрезках, а в квалификациях проигрывает не так много, чтобы разрыв выглядел непреодолимым. Можно представить, что на фоне усилившейся от первых побед уверенности и с помощью обретённого опыта Оскар сделает в новом сезоне ещё один шаг вперёд — и его может быть достаточно, чтобы добиться паритета с Ландо.

Но можно представить, что ничего не изменится. И тогда Пиастри навсегда останется в «Макларене» вторым пилотом — а как иначе, если за три года ты проигрываешь напарнику пять квалификаций из шести? И «правила Папайи» будут уже не нужны — глупо делать вид, что у вас два равноценных пилота, когда счёт в квалификациях 20:4. Глупо отдавать созданные в одном экземпляре новинки тому, кто неспособен выжать из них максимум. Способен ли выжать максимум Пиастри? Узнаем в новом сезоне.