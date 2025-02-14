Первую машину Ф-1 на сезон-2025 уже показали. Скоро вторая! Презентация «Уильямса» — LIVE

Начало — в 12:30 мск. И да, нам обещали показать именно новый болид.

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Сезон-2025 Формулы-1 приближается! Накануне «Макларен» внезапно первым показал свой автомобиль, а сегодня, 14 февраля, уже вполне планово болид FW47 продемонстрирует «Уильямс».

Старт видеопрезентации запланирован на 12:30 мск, причём обещали, что покажут именно новую машину. А вот ливрея будет временной, посвящённой новому титульному спонсору команды — компании Atlassian. Посмотрим, что нам покажут. И напомним, боевыми пилотами «Уильямса» в сезоне-2025 Формулы-1 станут таиландец Александер Албон и вынужденно перешедший из «Феррари» испанец Карлос Сайнс.