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Презентация команды Формулы-1 Уильямс перед сезоном-2025 — новый болид FW47, фотографии, онлайн-трансляция

Первую машину Ф-1 на сезон-2025 уже показали. Скоро вторая! Презентация «Уильямса» — LIVE
Евгений Кустов
Презентация команды Ф-1 «Уильямс» на 2025 год
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Начало — в 12:30 мск. И да, нам обещали показать именно новый болид.

Это Live-трансляция с автоообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сезон-2025 Формулы-1 приближается! Накануне «Макларен» внезапно первым показал свой автомобиль, а сегодня, 14 февраля, уже вполне планово болид FW47 продемонстрирует «Уильямс».

Старт видеопрезентации запланирован на 12:30 мск, причём обещали, что покажут именно новую машину. А вот ливрея будет временной, посвящённой новому титульному спонсору команды — компании Atlassian. Посмотрим, что нам покажут. И напомним, боевыми пилотами «Уильямса» в сезоне-2025 Формулы-1 станут таиландец Александер Албон и вынужденно перешедший из «Феррари» испанец Карлос Сайнс.

Как выглядит новый «Макларен»
Live Евгений Кустов

Как выглядит новый «Макларен»

Накануне без предупреждения, лишь с туманными тизерами, свой болид внезапно продемонстрировал «Макларен» — в забавной камуфляжной ливрее. Напомним, что все официальные ливреи на сезон-2025 будут показаны на общей презентации в Лондоне 18 февраля.

10:39 Евгений Кустов

Дождались! Январь с минимумом инфоповодов в Формуле-1 остался позади, мы вступаем в период презентаций, сразу за которым три дня предсезонных тестов, а там и первый Гран-при Австралии уже совсем скоро. И вот сегодня нас ждёт демонстрация второго болида 2025 года — в 12:30 мск новинку покажет «Уильямс»…

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