Ф-1 впервые проведёт совместную презентацию всех команд — суперфестиваль или шоу-пустышка?

18 февраля в Лондоне состоится грандиозная презентация нового сезона Формулы-1. Все 10 команд чемпионата соберутся на «О2 Арене», чтобы представить себя в преддверии начала чемпионата. Никогда прежде Формула-1 не устраивала такого рода мероприятий, ажиотаж огромен, билеты раскупили в мгновение ока. Но это не значит, что презентация не окажется пустышкой…

Фестиваль с красной дорожной

Формально презентация приурочена к 75-летию Формулы-1 и называется F1 75 Live. В качестве организаторов мероприятия заявлен целый ряд крупных агентств, в портфолио которых в том числе концерт по случаю коронации Карла III в 2023 году, выступления музыкальных звёзд первой величины и схожие по характеру шоу для других спортивных лиг — НФЛ, например. То есть F1 75 Live задумывается как самое грандиозное и мощное шоу в истории Формулы-1.

Само по себе мероприятие будет идти два часа (c 23:00 мск и до часа ночи). За это время на сцене должны побывать все участники чемпионата — они представят себя и свои ливреи на предстоящий сезон. Причём, согласно официальному сайту чемпионата, «командам выдана креативная лицензия, чтобы сделать презентацию раскраски действительно уникальной». Что бы это ни значило.

Болельщики на Гран-при Италии Фото: Clive Rose/Getty Images

На самой «О2 Арене» будет 10 000 посадочных мест, также планируются телевизионная трансляция и показ красной дорожки с прибытием гонщиков, руководителей команд и неких знаменитостей. Кроме того, согласно всё тому же сайту Формулы-1, запланированы выступления артистов «мирового уровня».

Судя по всему, F1 75 Live задумывается своего рода аналогом Каннского кинофестиваля в Формуле-1. Причём команды и пилоты будут не единственными действующими лицами — не просто же так на красной дорожке ожидаются знаменитости, а артисты мирового уровня готовят выступления. Как бы там ни было, промоутеры в лице Liberty Media возлагают на мероприятие большие надежды, а в его организацию вложено не меньше сил, чем в проведение гонки.

Что тут не так

И в этом, кажется, и есть главная проблема всей идеи. Допустим, все два часа F1 75 Live будут посвящены командам, пилотам и ливреям их машин, но даже в этом случае на одного гонщика и раскраску его машины в среднем будет уходить четыре минуты. На стандартных презентациях у прессы есть по меньшей мере полчаса, чтобы раскачать спикеров и вытянуть из них какие-то подробности. В данном случае можно смело сказать, что никаких подробностей раскрыто не будет.

Мероприятие, подчеркнём, посвящено не новым машинам, а их ливреям. То есть новых шасси мы, надо полагать, не увидим. А часто ли в последние годы команды меняют ливреи? Сколько по-настоящему новых ливрей ожидается в предстоящем сезоне? Только «Уильямс»? Здорово, что пилоты смогут красиво потусоваться со звёздами, но какой от этого толк болельщикам, если ни откровений в интервью, ни новых шасси, ни даже новых ливрей особо не ожидается?

Новый болид «Макларена» показали до общей презентации Фото: McLaren

Не просто так ваш автор сравнил F1 75 Live с кинофестивалем. Дело в том, что гости Канн с ковровой дорожки отправляются смотреть фильмы, которых ещё никто не видел, и публика ловит каждый нюанс реакции критиков. Ковровая дорожка — это лишь обёртка для события, которое без киносмотра смысла не имеет. То же самое с «Оскаром» — трансляция с красной дорожки лишь предваряет настоящее действо в виде раздачи наград, ради которой зрители и собрались. Но в случае с F1 75 Live как такового действа нет. Это просто мероприятие ради мероприятия.

С другой стороны, желание Liberty привлечь к Формуле-1 дополнительное внимание — похвально. К тому же после F1 75 Live нас ждёт настоящая презентация «Феррари», затем отдельные мероприятия проведут «Астон Мартин» и «Мерседес». Да и, возможно, шоу действительно окажется ярким и захватывающим. И если Liberty добьётся своих целей такими вот несколько бессмысленными мероприятиями, это всё-таки лучше, чем повышать рейтинги реверсивными решётками. Так что попробуем расслабиться и получить удовольствие.