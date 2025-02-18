Общая презентация всех команд Формулы-1 перед новым сезоном — впервые в истории. LIVE

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В честь 75-летия Формулы-1 организаторы чемпионата мира решили впервые в истории провести общую презентацию всех команд в преддверии старта нового сезона. В Лондоне на арене O2 соберутся руководители и гонщики всех 10 команд чемпионата мира. Все конюшни — начиная с «Кик-Заубера» и заканчивая «Маклареном» — получат несколько минут славы, когда выскажутся о подготовке к новому чемпионату и представят официальные ливреи на 2025 год.
Интересно, что две команды — «Макларен» и «Уильямс» — уже показали свои автомобили на новый сезон, однако именно сегодня в Лондоне мы увидим их официальные ливреи. А вот привезёт ли кто-то в Лондон реальную машину, а не шоу-кар — сомнительно. Но будем рады ошибиться!
Ландо Норрис и Оскар Пиастри
Фото: Sam Bloxham/Getty Images
Тем временем Ландо Норрис заявил, что не считает «Макларен» фаворитом предстоящего сезона, однако уверен, что команде будет по силам сразиться за чемпионство.
«Полагаю, после прошлого сезона у нас уже не будет оправданий. В прошлом году мы получили по справедливости, а теперь — не спрячешься, — сказал Ландо. — В 2024-м мы доказали, что у нас есть всё необходимое, чтобы бороться на самом высоком уровне и быть лучшими. И если мы не будем впереди в начале сезона, значит, мы недостаточно хорошо поработали. Впрочем, я уверен, что сезон мы начнём наилучшим образом. Куда лучше, чем за последние шесть-семь лет».
Пресс-конференция F1 75 Live
Фото: Sam Bloxham/Getty Images
В преддверии мероприятия состоялась пресс-конференция с участием действующих лиц чемпионата. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, отвечая на вопрос о перебранке с Максом Ферстаппеном в концовке прошлого сезона, рассказал, что с тех пор не общался с Максом, но уверен, что больше проблем у них не возникнет.
Что такое F1 75 Live
На арене О2 практически всё готово к F1 75 Live — презентации нового сезона Формулы-1, которой в этом году исполняется 75 лет. Сегодня нас ждёт двухчасовое шоу с представлением ливрей всех десяти команд чемпионата, а также некими перформансами артистов.
Вход на арену О2 в день F1 75 Live
Фото: Zak Mauger/Getty Images
Ведущим программы станет британский комик и актер Джейк Уайтхолл. Музыкальными гостями станут американский кантри-исполнитель Кейн Браун, музыкант mgk, композитор Брайан Тайлер, а также звёздная британская поп-рок-группа группа Take That.
Начало — в 23.00 мск.