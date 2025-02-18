Общая презентация всех команд Формулы-1 перед новым сезоном — впервые в истории. LIVE

В Лондоне соберутся все гонщики и боссы команд, нам покажут как минимум все ливреи 2025 года. Начало — в 23:00 мск.

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В честь 75-летия Формулы-1 организаторы чемпионата мира решили впервые в истории провести общую презентацию всех команд в преддверии старта нового сезона. В Лондоне на арене O2 соберутся руководители и гонщики всех 10 команд чемпионата мира. Все конюшни — начиная с «Кик-Заубера» и заканчивая «Маклареном» — получат несколько минут славы, когда выскажутся о подготовке к новому чемпионату и представят официальные ливреи на 2025 год.

Интересно, что две команды — «Макларен» и «Уильямс» — уже показали свои автомобили на новый сезон, однако именно сегодня в Лондоне мы увидим их официальные ливреи. А вот привезёт ли кто-то в Лондон реальную машину, а не шоу-кар — сомнительно. Но будем рады ошибиться!