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Общая презентация всех команд Формулы-1 в Лондоне перед сезоном-2025 — все ливреи машин, заявления гонщиков, фото

Общая презентация всех команд Формулы-1 перед новым сезоном — впервые в истории. LIVE
Дмитрий Захарченко
Общая презентация всех команд Формулы-1
Комментарии
В Лондоне соберутся все гонщики и боссы команд, нам покажут как минимум все ливреи 2025 года. Начало — в 23:00 мск.

Это LIVE-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В честь 75-летия Формулы-1 организаторы чемпионата мира решили впервые в истории провести общую презентацию всех команд в преддверии старта нового сезона. В Лондоне на арене O2 соберутся руководители и гонщики всех 10 команд чемпионата мира. Все конюшни — начиная с «Кик-Заубера» и заканчивая «Маклареном» — получат несколько минут славы, когда выскажутся о подготовке к новому чемпионату и представят официальные ливреи на 2025 год.

Интересно, что две команды — «Макларен» и «Уильямс» — уже показали свои автомобили на новый сезон, однако именно сегодня в Лондоне мы увидим их официальные ливреи. А вот привезёт ли кто-то в Лондон реальную машину, а не шоу-кар — сомнительно. Но будем рады ошибиться!

Что такое F1 75 Live
Live Дмитрий Захарченко
Ландо Норрис и Оскар Пиастри

Ландо Норрис и Оскар Пиастри

Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Тем временем Ландо Норрис заявил, что не считает «Макларен» фаворитом предстоящего сезона, однако уверен, что команде будет по силам сразиться за чемпионство.

«Полагаю, после прошлого сезона у нас уже не будет оправданий. В прошлом году мы получили по справедливости, а теперь — не спрячешься, — сказал Ландо. — В 2024-м мы доказали, что у нас есть всё необходимое, чтобы бороться на самом высоком уровне и быть лучшими. И если мы не будем впереди в начале сезона, значит, мы недостаточно хорошо поработали. Впрочем, я уверен, что сезон мы начнём наилучшим образом. Куда лучше, чем за последние шесть-семь лет».

19:30 Дмитрий Захарченко
Пресс-конференция F1 75 Live

Пресс-конференция F1 75 Live

Фото: Sam Bloxham/Getty Images

В преддверии мероприятия состоялась пресс-конференция с участием действующих лиц чемпионата. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, отвечая на вопрос о перебранке с Максом Ферстаппеном в концовке прошлого сезона, рассказал, что с тех пор не общался с Максом, но уверен, что больше проблем у них не возникнет.

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19:01 Дмитрий Захарченко

Что такое F1 75 Live

На арене О2 практически всё готово к F1 75 Live — презентации нового сезона Формулы-1, которой в этом году исполняется 75 лет. Сегодня нас ждёт двухчасовое шоу с представлением ливрей всех десяти команд чемпионата, а также некими перформансами артистов.

Вход на арену О2 в день F1 75 Live

Вход на арену О2 в день F1 75 Live

Фото: Zak Mauger/Getty Images

Ведущим программы станет британский комик и актер Джейк Уайтхолл. Музыкальными гостями станут американский кантри-исполнитель Кейн Браун, музыкант mgk, композитор Брайан Тайлер, а также звёздная британская поп-рок-группа группа Take That.

Начало — в 23.00 мск.

Подробнее о F1 75 Live:
Ф-1 впервые проведёт совместную презентацию всех команд — суперфестиваль или шоу-пустышка?
Ф-1 впервые проведёт совместную презентацию всех команд — суперфестиваль или шоу-пустышка?
Комментарии
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