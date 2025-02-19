Первую «Феррари» Хэмилтона уже показали! Изучаем новинку и ждём дебюта на трассе — LIVE

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Осталась позади общая презентация всех команд Формулы-1 в Лондоне, но это не значит, что нас не ждут отдельные презентации от тех конюшен, которые решили не оставлять собственных болельщиков без полноценной церемонии, где ещё до тестов покажут новый автомобиль. Ранее свои машины продемонстрировали «Макларен», «Уильямс» и «Хаас», ну а сегодня мы увидим новую «Феррари» SF-25, на которой будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. «Скудерия» проведёт съёмочный день на трассе во Фьорано — с утра 100 км проедет монегаск, после обеда его должен сменить британец.
В целом — да, вы верно могли заметить, что раскраска новой «Феррари» стала темнее, сделала шаг в сторону вишнёвой. В то же время логотип титульного спонсора HP дополнительно подсветили вставкой белого на капоте.
И ещё несколько «имиджевых» красивых фотографий от пресс-службы «Феррари»:
А вот фотографии сбоку. В целом — развитие прошлогодний идей. Растянулась так называемая «губа» над боковыми воздухозаборниками — похожее решение использует «Макларен».
Первые фотографии новой «Феррари» SF-25
Для начала фотографии спереди. И сразу бросается в глаза важное отличие: да, инженеры «Феррари» изменили переднюю подвеску, теперь она с тягами вместо толкателей.
Доброе утро! В ожидании дебюта на трассе новой Ferrari SF-25 важный нюанс: сам автомобиль нам фактически показали ещё ночью, опубликовав его студийные фотографии ровно в тот момент, когда команда показала ливрею на 2025 год во время общей презентации в Лондоне. Пока до заездов во Фьорано ещё чуть больше двух часов, давайте вместе изучим новинку!
Кроме того, можете ещё раз посмотреть на другие новые машины, которые уже показаны: