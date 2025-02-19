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Презентация команды Формулы-1 Феррари перед сезоном-2025 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Первую «Феррари» Хэмилтона уже показали! Изучаем новинку и ждём дебюта на трассе — LIVE
Евгений Кустов
Презентация команды Формулы-1 «Феррари»
Комментарии
Но сначала машину 2025 года на трассу должен вывезти Леклер — ориентировочно в 11:30 мск.

Это LIVE-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Осталась позади общая презентация всех команд Формулы-1 в Лондоне, но это не значит, что нас не ждут отдельные презентации от тех конюшен, которые решили не оставлять собственных болельщиков без полноценной церемонии, где ещё до тестов покажут новый автомобиль. Ранее свои машины продемонстрировали «Макларен», «Уильямс» и «Хаас», ну а сегодня мы увидим новую «Феррари» SF-25, на которой будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. «Скудерия» проведёт съёмочный день на трассе во Фьорано — с утра 100 км проедет монегаск, после обеда его должен сменить британец.

Первые фотографии новой «Феррари» SF-25
Live Евгений Кустов

В целом — да, вы верно могли заметить, что раскраска новой «Феррари» стала темнее, сделала шаг в сторону вишнёвой. В то же время логотип титульного спонсора HP дополнительно подсветили вставкой белого на капоте.

09:40 Евгений Кустов

И ещё несколько «имиджевых» красивых фотографий от пресс-службы «Феррари»:

09:33 Евгений Кустов

А вот фотографии сбоку. В целом — развитие прошлогодний идей. Растянулась так называемая «губа» над боковыми воздухозаборниками — похожее решение использует «Макларен».

09:31 Евгений Кустов

Первые фотографии новой «Феррари» SF-25

Для начала фотографии спереди. И сразу бросается в глаза важное отличие: да, инженеры «Феррари» изменили переднюю подвеску, теперь она с тягами вместо толкателей.

09:21 Евгений Кустов

Доброе утро! В ожидании дебюта на трассе новой Ferrari SF-25 важный нюанс: сам автомобиль нам фактически показали ещё ночью, опубликовав его студийные фотографии ровно в тот момент, когда команда показала ливрею на 2025 год во время общей презентации в Лондоне. Пока до заездов во Фьорано ещё чуть больше двух часов, давайте вместе изучим новинку!

Кроме того, можете ещё раз посмотреть на другие новые машины, которые уже показаны:

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