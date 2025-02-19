Первую «Феррари» Хэмилтона уже показали! Изучаем новинку и ждём дебюта на трассе — LIVE

Но сначала машину 2025 года на трассу должен вывезти Леклер — ориентировочно в 11:30 мск.

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Осталась позади общая презентация всех команд Формулы-1 в Лондоне, но это не значит, что нас не ждут отдельные презентации от тех конюшен, которые решили не оставлять собственных болельщиков без полноценной церемонии, где ещё до тестов покажут новый автомобиль. Ранее свои машины продемонстрировали «Макларен», «Уильямс» и «Хаас», ну а сегодня мы увидим новую «Феррари» SF-25, на которой будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. «Скудерия» проведёт съёмочный день на трассе во Фьорано — с утра 100 км проедет монегаск, после обеда его должен сменить британец.