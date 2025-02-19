Культурная революция в Формуле-1: историческое открытие сезона внезапно удалось

В честь окончания межсезонья Liberty устроила праздник. Но как на эти вольности посмотрит ФИА?

У Liberty получилось. Годами промоутеры Формулы-1, стараясь сделать красиво, получали в ответ лишь высокомерные насмешки. Их правомерность доказывает один лишь Гран-при Майами, но даже тогда суть претензий, в общем-то, сводилась к фразе «это не стиль Формулы-1». При этом, что такое «стиль Формулы-1», никогда не уточнялось.

К мероприятию F1 75 Live тоже поначалу относились со скепсисом — в том числе ваш автор. Оно тоже совершенно не в стиле Формулы-1 — каким бы он ни был. Но на деле получилось свежо и смело — местами даже слишком. То, что произошло на арене «О2» в Лондоне, явно понравилось не всем.

Такого формата в автоспорте ещё не было. Промоутеры сделали событие буквально из ничего — традиция презентаций в последние годы, увы, вырождалась как жанр, и Liberty придала ей совершенно новое прочтение.

Организаторы с ходу ломают общепринятые в «Больших призах» шаблоны: «Мы начинаем презентацию новых ливрей команд Формулы-1, — открывает вечер ставший ведущим комик Джек Уайтхолл. — Я говорю новых, но большинство из них остались прежними». Затем он шутит про стычку Расселла и Ферстаппена, причёску Боттаса, возраст Алонсо и даже называет Хорнера «спутником Джери Халлиуэлл».

Джек Уайтхолл и Оскар Пиастри Фото: Sam Bloxham/Getty Images

В серьёзном мире Формулы-1 юмор и самоирония считались уделом балагуров уровня Эдди Джордана — безмерно талантливых и очаровательных, но не способных дотянуться до чемпионства. А теперь одно из главных событий года ведёт профессиональный комик. Можно ли представить себе, например, Рона Денниса на таком мероприятии?

В какой-то момент Уайтхолл передаёт микрофон Гордону Рамзи, защитника права гонщиков ругаться. На просьбу прокомментировать обновлённую систему штрафов Рамзи повторяет свой тезис: «Дайте пилотам быть настоящими». Посреди речи знаменитый шеф-повар с неприкрытой наигранностью и ударением произносит в микрофон слово «дерьмо». Ведущий с не меньшей наигранностью убирает микрофон и отчитывает собеседника. Смелая шутка, но едва ли впечатлит президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема, главного противника ругательств в Формуле-1.

Это, однако, был не самый неприятный для него момент. Позднее на экране появился логотип федерации, и 10 тысяч сидевших на трибунах зрителей взорвались неодобрительным свистом, смутив в том числе хвалившую ФИА за вклад в развитие автоспорта ведущую. Войдя во вкус, зрители позднее освистали и Кристиана Хорнера, когда тот начал презентацию «Ред Булл» со своей речи. Обстановку разрядил Льюис Хэмилтон — британец, вышедший на сцену в комбинезоне «Феррари», удостоился, наверное, самых громких в истории Формулы-1 оваций.

Льюис Хэмилтон, Фредерик Вассёр и Шарль Леклер на F1 75 Live Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Обязательным пунктом почти каждой презентации было короткое интервью — настолько короткое, что развёрнутый ответ графиком не подразумевался. Почти все опрошенные с нетерпением ждут начала сезона, 80% хотят как можно раньше сесть за руль машины, а 70% из них намерены выложиться по максимуму. В «Феррари» попытались разнообразить процедуру и попросили представителей команды одним словом описать новый сезон. Хэмилтон выбрал слово «бодрость». Её-то к исходу второго часа и не хватало.

Будет неожиданно, если бюрократичный мир Формулы-1 без вопросов примет формат, который позволяет шутить над ФИА и боссами команд. Да и сами презентации порой выглядели довольно блекло — «Альпин», например, вместо представления команды, не мудрствуя лукаво, поставила диджея.

Тем не менее в дни межсезонья, когда после зимней спячки паддок лишь готовится к зимним тестам, шоу смотрится как глоток свежего воздуха. Liberty устроила настоящий праздник в честь окончания межсезонья. И, кстати, до первой гонки чемпионата осталось уже меньше месяца.