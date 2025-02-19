Раскрыты раскраски всех машин Формулы-1 на новый сезон. Какая самая красивая?

Вчера в Лондоне показали ливреи болидов Формулы-1 на 2025 год. Какие вам нравятся, а какие — так себе?

Накануне впервые в истории Формулы-1 все 10 команд одновременно показали свои официальные ливреи на 2025 год в рамках презентации нового сезона в Лондоне. Кто-то продемонстрировал их на уже новых машинах или хотя бы на актуальных рендерах, кто-то — «натянул» на прошлогодние автомобили. Так или иначе, у нас есть представление обо всех 10 ливреях, а значит, мы можем ещё раз показать их вам и заодно попросить проголосовать — чьи раскраски машин вам нравятся, а кто поработал с дизайнерами так себе?

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