Раскрыты раскраски всех машин Формулы-1 на новый сезон. Какая самая красивая?

Накануне впервые в истории Формулы-1 все 10 команд одновременно показали свои официальные ливреи на 2025 год в рамках презентации нового сезона в Лондоне. Кто-то продемонстрировал их на уже новых машинах или хотя бы на актуальных рендерах, кто-то — «натянул» на прошлогодние автомобили. Так или иначе, у нас есть представление обо всех 10 ливреях, а значит, мы можем ещё раз показать их вам и заодно попросить проголосовать — чьи раскраски машин вам нравятся, а кто поработал с дизайнерами так себе?
«Кик-Заубер»
Будущая «Ауди» в целом сохранила прошлогодний подход, однако выбрала более яркий, почти кислотный оттенок зелёного. Похожий вариант использовался на Гран-при Лас-Вегаса — 2024 и понравился болельщикам. Теперь же зелёный ассоциируется ещё и с новым пилотом команды Нико Хюлькенбергом.
«Феррари»
Разумеется, «Феррари» осталась красной, но всё-таки изменений хватает. Во-первых, в соответствии со слухами, оттенок красного поменялся на более тёмный. Во-вторых, чтобы лучше подчеркнуть логотипы нового титульного спонсора HP, на капот вернулся белый. Жаль, что при этом пропали белая и жёлтые полосы, пересекавшие нос и тянувшиеся по бокам.
«Астон Мартин»
Ничего сенсационного от «Астон Мартин». Разве что команда стала редким исключением, в чьей ливрее мы видим чуть ли не больше карбона, чем год назад: в чёрный окрасились боковые понтоны. Отметим белое пятно на верхнем воздухозаборнике — это в честь партнёрства с компанией Maaden.
«Уильямс»
Легендарная команда из Гроува сохранила верность синим цветам, но теперь сделала машину более однотонной, отказавшись от многочисленной смены тонов. Разумеется, осталась на месте «батарейка» Duracell.
«Хаас»
В целом американская команда сохранила верность чёрно-белым цветам, но увеличила долю белого, добавив его на боковые понтоны. На месте красные «пятна» от титульного спонсора MoneyGram.
«Рейсинг Буллз»
Вот они, авторы самого кардинального изменения ливреи! В команде перестали стесняться родства с «Ред Булл» и теперь вполне официально называются «Рейсинг Буллз», а на переднем антикрыле и капоте появился фирменный жёлтый цвет. Всем ливрея напомнила ту, что основная команда использовала на Гран-при Турции 2021 года в честь сотрудничества с «Хондой».
«Мерседес»
Немецкая команда обошлась без революций, когда работала над новой ливреей. Стало чуть больше серого — речь идёт о боковых воздухозаборниках. Непривычно не видеть красный на верхнем воздухозаборнике — все обратили внимание, что логотипы совладельцев из INEOS стали менее заметными.
«Макларен»
Никаких сенсаций от «Макларена»: перед нами, по сути, точно такая же ливрея, что и год назад. Изменения абсолютно косметические, без сравнения фотографий прошлой и нынешний машин фактически незаметные.
«Альпин»
Слава богу, битва с лишним весом позади: команда больше не экономит на краске и подготовила полноценную розово-голубую ливрею, в которой сочетает фирменные цвета «Альпин» и своего титульного спонсора BWT. Кажется, на этот раз удалось удовлетворить интересы всех сторон.
«Ред Булл»
Все понимали, что ливрея «Ред Булл» не поменяется — она и не поменялась. Сменилось имя спонсора на заднем антикрыле — вот в целом и всё. Даже и не знаем, что должно произойти, чтобы цвета поменялись. Может быть, это случится в 2026-м с официальным приходом «Форда».