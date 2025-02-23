На очереди ещё одна новая машина Ф-1. Этот «Астон» будет тащить сам Ньюи. LIVE

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В Формуле-1 продолжается сезон презентаций новых болидов. Общая презентация в Лондоне отнюдь не означает, что команды дружно решили не проводить отдельные собственные церемонии. На общем мероприятии нам показали только ливреи машин на сезон-2025 — в том числе раскраску нового болида «Астон Мартин». А вот сам автомобиль продемонстрируют сегодня вечером. Вернее, так: сегодня должны показать студийные фотографии новинки, в то время как дебют на трассе в Бахрейне состоится уже в понедельник, 24 февраля. Так или иначе, сегодня получим первую возможность изучить детали новинки и послушать главных действующих лиц.
В ожидании презентации можно вспомнить, что было ранее:
- «Макларен» первым показал новую машину.
- Презентация от «Уильямса».
- Живые фотографии нового «Хааса».
- Общая презентация ливрей в Лондоне.
- Дебют новой «Феррари» во Фьорано.
- На трассе дебютировал новый болид «Рейсинг Буллз».
«Астон Мартин» на презентации F1 75 Live
Фото: Zak Mauger/Getty Images
Ливрея, представленная «Астон Мартин» на масштабной презентации в Лондоне, в целом осталась прежней, но боковины сайдподов стали чёрными, а верхушка кожуха двигателя теперь выкрашена в чёрный цвет.
Сегодня же мы увидим новый автомобиль.