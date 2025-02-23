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Презентация команды Формулы-1 Астон Мартин перед сезоном-2025 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

На очереди ещё одна новая машина Ф-1. Этот «Астон» будет тащить сам Ньюи. LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация команды Формулы-1 «Астон Мартин»
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Нам обещают фотографии и все остальные атрибуты презентации после 20:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Формуле-1 продолжается сезон презентаций новых болидов. Общая презентация в Лондоне отнюдь не означает, что команды дружно решили не проводить отдельные собственные церемонии. На общем мероприятии нам показали только ливреи машин на сезон-2025 — в том числе раскраску нового болида «Астон Мартин». А вот сам автомобиль продемонстрируют сегодня вечером. Вернее, так: сегодня должны показать студийные фотографии новинки, в то время как дебют на трассе в Бахрейне состоится уже в понедельник, 24 февраля. Так или иначе, сегодня получим первую возможность изучить детали новинки и послушать главных действующих лиц.

В ожидании презентации можно вспомнить, что было ранее:

Live Дмитрий Захарченко
«Астон Мартин» на презентации F1 75 Live

«Астон Мартин» на презентации F1 75 Live

Фото: Zak Mauger/Getty Images

Ливрея, представленная «Астон Мартин» на масштабной презентации в Лондоне, в целом осталась прежней, но боковины сайдподов стали чёрными, а верхушка кожуха двигателя теперь выкрашена в чёрный цвет.

Сегодня же мы увидим новый автомобиль.

F1 75 Live — праздник в честь окончания межсезонья:
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