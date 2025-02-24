Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Презентация команды Формулы-1 Мерседес перед сезоном-2025 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Первый «Мерседес» после эпохи Хэмилтона — его покажут уже сегодня. Презентация — LIVE
Евгений Кустов
Презентация команды Формулы-1 «Мерседес»
Комментарии
Нам обещают фотографии и все остальные атрибуты презентации. А вот когда, вопрос.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Формуле-1 продолжается сезон презентаций новых болидов. Общая презентация в Лондоне отнюдь не означает, что команды дружно решили не проводить отдельные собственные церемонии. На общем мероприятии нам показали только ливреи машин на сезон-2025 — в том числе раскраску нового болида «Мерседес». А вот сам автомобиль продемонстрируют сегодня. Вернее, так: сегодня должны показать студийные фотографии новинки, в то время как его дебют на трассе в Бахрейне состоится уже во вторник, 25 февраля. Так или иначе, сегодня получим первую возможность изучить детали новинки и послушать главных действующих лиц.

В ожидании презентации можно вспомнить, что было ранее:

Live Евгений Кустов

Пока у нас тихо и «Мерседес» не сообщает никаких сведений о времени презентации, можно спокойно почитать, как вчера свой новый болид AMR25 представил «Астон Мартин».

Материалы по теме
Представлена ещё одна машина Формулы-1 сезона-2025: этот «Астон» будет тащить сам Ньюи!
Live
Представлена ещё одна машина Формулы-1 сезона-2025: этот «Астон» будет тащить сам Ньюи!
09:41 Евгений Кустов

Доброе утро! Итак, на очереди у нас презентация «Мерседеса». Ливрею болида W16 мы уже увидели в Лондоне, а вот саму машину продемонстрируют сегодня. Правда, без заездов по трассе — в этом сезоне у «Мерседеса» новый формат, при котором в один день покажут фотографии, а обкатка пройдёт только на следующий. Так или иначе, у техспецов появится пространство для работы.

Но есть один вопрос — во сколько всё будет? Прежде «Мерседес» проводил презентации по утрам, но это было логично с учетом обкатки машины, не ночью же её делать. На сей раз анонса о времени начала так и не последовало. Ждём…

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android