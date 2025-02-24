Нам обещают фотографии и все остальные атрибуты презентации. А вот когда, вопрос.

Первый «Мерседес» после эпохи Хэмилтона — его покажут уже сегодня. Презентация — LIVE

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В Формуле-1 продолжается сезон презентаций новых болидов. Общая презентация в Лондоне отнюдь не означает, что команды дружно решили не проводить отдельные собственные церемонии. На общем мероприятии нам показали только ливреи машин на сезон-2025 — в том числе раскраску нового болида «Мерседес». А вот сам автомобиль продемонстрируют сегодня. Вернее, так: сегодня должны показать студийные фотографии новинки, в то время как его дебют на трассе в Бахрейне состоится уже во вторник, 25 февраля. Так или иначе, сегодня получим первую возможность изучить детали новинки и послушать главных действующих лиц.

В ожидании презентации можно вспомнить, что было ранее: