Первый «Мерседес» после эпохи Хэмилтона — его покажут уже сегодня. Презентация — LIVE

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В Формуле-1 продолжается сезон презентаций новых болидов. Общая презентация в Лондоне отнюдь не означает, что команды дружно решили не проводить отдельные собственные церемонии. На общем мероприятии нам показали только ливреи машин на сезон-2025 — в том числе раскраску нового болида «Мерседес». А вот сам автомобиль продемонстрируют сегодня. Вернее, так: сегодня должны показать студийные фотографии новинки, в то время как его дебют на трассе в Бахрейне состоится уже во вторник, 25 февраля. Так или иначе, сегодня получим первую возможность изучить детали новинки и послушать главных действующих лиц.
В ожидании презентации можно вспомнить, что было ранее:
- «Макларен» первым показал новую машину.
- Презентация от «Уильямса».
- Живые фотографии нового «Хааса».
- Общая презентация ливрей в Лондоне.
- Дебют новой «Феррари» во Фьорано.
- На трассе дебютировал новый болид «Рейсинг Буллз».
- Презентация нового «Астон Мартин».
Доброе утро! Итак, на очереди у нас презентация «Мерседеса». Ливрею болида W16 мы уже увидели в Лондоне, а вот саму машину продемонстрируют сегодня. Правда, без заездов по трассе — в этом сезоне у «Мерседеса» новый формат, при котором в один день покажут фотографии, а обкатка пройдёт только на следующий. Так или иначе, у техспецов появится пространство для работы.
Но есть один вопрос — во сколько всё будет? Прежде «Мерседес» проводил презентации по утрам, но это было логично с учетом обкатки машины, не ночью же её делать. На сей раз анонса о времени начала так и не последовало. Ждём…