Гран-при Монако не спасти. Важное изменение в правилах лишь отсрочит гибель легенды

Есть очень хорошая поговорка: «Старую собаку новым трюкам не научишь». Пожалуй, она практически идеально подходит для этапа Формулы-1 в Монако, который в последние годы неоднократно подвергался критике за происходящее на трассе, вернее, за отсутствие на ней событий. Какое-то промежуточное решение назревало уже давно, даже автор этого материала несколько лет назад предлагал радикальное решение чуть ли не с разделением одной длинной гонки в княжестве на три маленьких по принципу стэйджей в NASCAR.

Однако на деле любое решение не способно повлиять на фундаментальную проблему этого этапа.

Всё дело в конфигурации трассы, её ширине и маленьком количестве мест для обгона. Конечно, в «золотой век» Формулы-1 этап в Монако был чуть ли не самым интересным в календаре чемпионата мира, но в те времена, скажем честно, цена ошибки пилота была гораздо выше, чем сейчас. И речь не о здоровье, или, не дай бог, о жизни пилота, нет. Просто те машины не шли по трассе, как по рельсам, а любая помарка приводила к серьёзным последствиям в виде аварии и последующего схода. Сейчас же аварийность даже городских автодромов снизилась кратно, как и вероятность технических отказов у машин. Всё это в совокупности ещё с одним фактором, о котором мы поговорим позднее, делает невозможным повторение гонки в Монако, например, образца 1996 года, когда до финиша добрались лишь три машины, а самым быстрым из «выживших» оказался Оливье Панис за рулём скромного «Лижье».

Когда-то этап в Монако был отменным шансом для пилотов набрать очки и заявить о себе. Так было даже 10 лет назад — именно в Монако в роковой сезон Жюль Бьянки смог набрать первые и последние для себя и команды очки в Формуле-1.

Однако те времена остались далеко позади, а машины из года в год становились всё надёжнее, стабильнее и, что гораздо важнее, больше. Трасса в Монако слишком узка и оставляет в своём современном виде слишком мало возможностей для того, чтобы «просунуть нос» мимо соперника. Обгонная дельта банально превышает все возможности пилотов на торможениях превзойти своего оппонента, даже если речь идёт о приличной разнице — в том числе в уровне износа шин.

Традиционная «пробка» на Гран-при Монако Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Так мы плавно и подходим к решению ФИА относительно проведения Гран-при Монако в 2025 году. Как вы все знаете, в Формуле-1 действует правило обязательного использования двух комплектов шин для сухой погоды, то есть фактически правило одного обязательного пит-стопа. Однако зачастую мы не видим особого разнообразия стратегий, а в том же Монако современные гонки таковы, что ключевым является первый и единственный пит-стоп — если на нём не удалось отыграть позиций, то, вероятно, уже и не удастся. В ФИА приняли это во внимание и решили… увеличить количество обязательных пит-стопов вдвое.

Да, конечно, это даст две очень важные возможности пилотам и командам — во-первых, повысит разнообразие стратегий, а во-вторых, позволит пилотам меньше экономить шины. Экономия была проблемой в нескольких последних сезонах, потому что гонщики делали всё, чтобы использовать как можно меньше ресурса шин, не пропустить из-за раннего визита в боксы выезд сейфти-кара и ограничиться двумя отрезками во время гонки.

Однако самой главной проблемы наличие второго пит-стопа не решит — «обгонность» трассы в Монако останется прежней. Да, у пилотов и команд появится в два раза больше окон возможностей переиграть соперника тактически, но любое попадание в трафик или преследование даже более медленной машины приведёт к тому, что пилот попросту столкнётся с практически непреодолимой стеной в лице более медленного оппонента перед собой. Шансов на обгон данное решение не повысит, а что касается разнообразия стратегий, то почти наверняка многие команды, боясь ошибиться, будут копировать тактику тех, кто находится поблизости. А это убивает и вторую важную вещь — разнообразие и вариативность тактик.

В итоге мы получим тот же самый Гран-при Монако, просто в нём пройдут две волны пит-стопов, а не одна. Решение ФИА обречено на провал, потому что легендарная городская трасса банально не подходит современной Формуле-1. И нужны радикальные решения, чтобы исправить эту проблему. Либо перепроектирование автодрома, что убьёт дух Гран-при, либо отказ от проведения этапа в Монако в принципе, что, по мнению некоторых болельщиков, убьёт и вовсе дух Формулы-1.

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Однако у всего в этом мире есть тенденция меняться. И если что-то, а в данном случае Гран-при Монако, выступает якорем, то, может быть, стоит уже от него избавиться? Тем более у Формулы-1 сейчас есть «Монако дома» — Гран-при Лас-Вегаса, который вполне отвечает и требованиям по количеству тусовок селебрити — если помнить о том, что Ф-1 это не только гонки, но и большой праздник в том числе и для непричастных.

Гран-при Монако в Формуле-1 изжил себя, и федерации, болельщикам и пилотам стоит это признать. Неудача при реализации нового решения ФИА, вероятно, только ускорит этот процесс.