Кто начнёт сезон фаворитом и чего ждать от Хэмилтона в «Феррари»? 5 интриг тестов Ф-1

26 февраля в Бахрейне стартуют коллективные предсезонные тесты команд Формулы-1. Заезды пройдут в три дня и позволят инженерам и гонщикам составить первое представление о машинах, которые они подготовили к этому году. И вот главные интриги предстоящих дней.

Примерная расстановка сил

В Формуле-1 не принято делать далеко идущие выводы по итогам предсезонных тестов, однако примерную расстановку сил из неё понять можно. Разумеется, прорыва «Макларена» год назад никто не предвидел, но уже было видно, что «Феррари» прибавила, «Астон Мартин» остался середняком, а у «Альпин» всё плохо.

К концу сезона-2024 предсказать расстановку сил было невозможно — представители четырёх команд по ходу сезона боролись за победы и выигрывали гонки. И можно предположить, что тесты продемонстрируют, сохранилась ли прежняя плотность соперничества или кому-то из грандов в межсезонье удалось сделать шаг вперёд.

Шейкдаун машины «Феррари» для сезона-2025 Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Несмотря на стабильность регламента, статус-кво в 2025 году может измениться. Так, в «Макларене» и «Феррари» переделали едва ли не каждый элемент шасси и могут как вырваться вперёд, так и оказаться позади лидирующей группы. Как это было с тем же «Маклареном» в сезоне-2013 перед дебютом турбогибридов в 2014-м.

Прорыва можно ожидать и от «Мерседеса» — если инженерам немецкой команды удалось предоставить пилотам стабильную платформу. Получилось или нет, мы, вероятно, узнаем в ближайшие три дня. Как и форму «Ред Булл», которая на фоне прошлогодних проблем уже не так очевидна.

Хэмилтон против Леклера

Переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» — это если и не главный в истории Формулы-1 трансфер, то за последние 15 лет — точно. К британцу приковано огромное внимание, и на фоне не самого удачного сезона-2024 в паддоке продолжают гадать, сохранил ли самый титулованный пилот на стартовой решётке прежнюю форму или он уже не тот.

Хэмилтон опробовал болиды «Феррари» предыдущих сезонов, но это было в рамках частных сессий. Теперь же у паддока будет первый шанс сравнить Льюиса с Шарлем Леклером, который уже несколько лет считался лидером «Феррари», однако теперь рискует лишиться в Маранелло своего особого статуса.

Льюис Хэмилтон, Фредерик Вассёр и Шарль Леклер на F1 75 Live Фото: Zak Mauger/Getty Images

Лиам Лоусон под прицелом

К выступлению команды «Ред Булл» подогревает дополнительный интерес дебют в составе австрийцев Лиама Лоусона. Ферстаппен морально уничтожил трёх своих последних напарников, и скептики прочат новозеландцу ту же участь. Переубедить их за три дня тестов не получится, а вот наломать дров под давлением — вполне. В такую западню ранее уже попадал Пьер Гасли.

Ошибка неприятна для любого пилота, но для новичка может стать более серьёзным психологическим испытанием. А ошибка новичка, которая привела к аварии на тестах, грозит оказаться ударом по всей предсезонной подготовке. Особенно когда речь идёт о таком коварном шасси, с которым не совладал намного более опытный Перес.

Антонелли в роли призового пилота

В «Мерседесе» рассчитывают, что Андреа Кими Антонелли станет новым Ферстаппеном, и возлагают на 18-летнего итальянца большие надежды. Кими, как его называют в паддоке, уже доказал, что быстр и талантлив, но опыта ему пока что не хватает, а выступление на свободных заездах в Монце закончилось вылетом в отбойник.

Антонелли, как и Лоусону, будет очень непросто проявить себя на фоне Джорджа Расселла, который только что разгромил в квалификациях Хэмилтона и намерен доказать, что способен вести за собой топ-команду. Насколько Кими способен сохранять хладнокровие, покажут уже предстоящие тесты.

Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Джек Дуэн под угрозой

Впрочем, самый большой прессинг среди новичков испытывает Джек Дуэн. Австралиец не успел толком освоиться в роли призового пилота, а в паддоке уже обсуждают его потенциальную замену на Франко Колапинто. Более того, исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе открыто называет аргентинца одним из важнейших активов.

Дуэну необходимо с первых же дней тестов ехать на уровне Пьера Гасли, чтобы не дать ни малейшего повода заменить себя. По слухам, Джеку гарантировано лишь несколько первых гонок, и, если что-то пойдёт не так, австралиец может потерять свой единственный шанс закрепиться в «Больших призах»…