На тестах Формулы-1 вырубило свет! Этот и ещё пять главных моментов первого дня

Состоялся один из нескольких «мини-стартов» нового сезона Формулы-1: на Международном автодроме Бахрейна завершился первый из всего трёх дней предсезонных тестов. Какие-то выводы о скорости машин сегодня делать ещё рано, но можно выделить несколько главных моментов среды.

По планам команд ударило электричество…

Безусловно, главное событие стартового дня испытаний — внезапная пропажа на автодроме электричества во время вечерней сессии. Как выяснилось, проблема была не на самой трассе, а оказалась более глобальной. Так что пришлось подождать, пока электричество полностью вернётся — сначала в боксы, где механики какое-то время орудовали фонариками, а затем и на мачты освещения. Пауза затянулась примерно на час, и поэтому организаторы оперативно согласовали продление заездов на тот же час — до 20:00 мск.

Находчивый Эстебан Окон Фото: Соцсети Формулы-1

…Погода в Бахрейне тоже не помогала

Сумерки без освещения стали не единственной проблемой пилотов и команд в первый день. На трассе с утра поднялся ветер — вроде бы мелочь, но болиды Формулы-1 достаточно капризны, чтобы порывы ветра не просто влияли на их работу, но и могли провоцировать ошибки. Не лучшие условия, когда все ещё не понимают, как следует скорректировать поведение своих новых автомобилей.

Видимо, местной погоде этого показалось мало, так что вечером над автодромом ещё и закапал дождь! Получается, когда «Астон Мартин» и «Хаас» заказывали на тесты в пустыне шины для мокрой трассы, то они не сошли с ума. Впрочем, промежуточные и тем более дождевые комплекты всё-таки не потребовались: дождь не намочил трассу как следует, пилоты продолжили попытки на сликах.

Гладкий дебют почти без техпроблем

Если перейти к собственно работе команд на трассе, то для первого дня испытаний всё прошло очень достойно: ни одна из конюшен не столкнулась с действительно серьёзными проблемами. Да, время от времени кто-то закрывался в гараже для работы над днищем, подвеской или чем-то ещё, однако всем удалось более-менее отработать запланированную на первый день программу. Впрочем, тут особо нечему удивляться в условиях, когда двигатели заморожены ещё с 2022 года, а шасси построены по давно всеми изученному техническому регламенту.

Неприятным исключением стал разве что «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо с утра проехал 46 кругов, Лэнс Стролл днём сумел присовокупить к ним лишь 42. Это маловато — все остальные команды пробили планку в 100 кругов.

Макс Ферстаппен Фото: Mark Thompson/Getty Images

Мелкая травма Хюлькенберга

Вероятно, главной неприятностью среды стала небольшая травма, заработанная Нико Хюлькенбергом. Ближе к концу утренней сессии немцу что-то попало в глаз — пришлось остановить работу досрочно и обратиться к врачу. К счастью, обследование не выявило чего-либо серьёзного, так что в четверг, 27 февраля, Халк вернётся за руль. Он успел проехать 55 кругов — почти целую гоночную дистанцию, так что всё не так плохо.

Развороты Лоусона и Хаджара

Авторами самых заметных и эффектных ошибок дня стали два воспитанника «Ред Булл» — Лиам Лоусон и Исак Хаджар. Лоусон, знакомящийся с основной командой «быков», допустил разворот с утра. Австралиец не удержал машину во втором повороте и оказался в гравии, но без особых последствий. Несмотря на инцидент, Лоусон проехал за свою смену достойные 58 кругов.

Хаджар, севший за руль после обеда, допустил разворот в четвёртом повороте — тут всё прошло ещё более буднично, по сути, француз просто крутанулся на 360 градусов и поехал дальше. Этот инцидент произошёл ещё до остановки сессии.

Лиам Лоусон за рулём нового «Ред Булл» Фото: Clive Mason/Getty Images

Норрис впереди. Пока это ни о чём не говорит

Разумеется, напоследок всё-таки стоит сказать пару слов о результатах, хотя сегодняшний день испытаний — наименее показательный из всех трёх. Тем не менее отметим, что впереди оказалась действующая команда-чемпион: Ландо Норрис за рулём «Макларена» проехал лучший круг за 1:30.430. Джордж Расселл уступил полторы десятые, Макс Ферстаппен — четверть секунды. Повторимся — сегодня никакой аналитики. Просто напомним лучшее время тестов в Бахрейне год назад — 1:29.921 от Карлоса Сайнса за рулём «Феррари».

Тесты Формулы-1 в Бахрейне продлятся 27 и 28 февраля — собственно, на этом подготовка к новому сезону на трассе подойдёт к концу, так что в четверг и пятницу команды уже начнут раскрывать карты, а мы — лучше себе представлять потенциал всех машин на 2025 год.