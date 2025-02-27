Марк Маркес — снова чемпион? 5 причин следить за новым сезоном MotoGP

2 марта 2025 года начинается 77-й в истории мотогонок чемпионат мира. Если вы не слишком пристально следили за ними, то самое время это сделать: рекордные 22 этапа и 44 гонки, включая спринты по субботам, в которых 22 райдера из 11 команд на мотоциклах пяти марок будут бороться за титул чемпиона мира. Ведь MotoGP — это…

Море адреналина

Гонки Формулы-1 иногда кажутся скучными или даже монотонными? Попробуйте посмотреть на MotoGP. Старт и первые круги вызовут прилив адреналина в крови и поднимут пульс, даже если вы сидите в удобном кресле, а зачастую маховик гонки и не думает сбрасывать обороты. Какая там борьба колесо в колесо — зачастую это локоть в локоть.

Прототип MotoGP ничуть не уступает Формуле-1 ни в динамике разгона, ни в максимальной скорости. Мотоциклы способны разгоняться с места до 200 км/ч быстрее, чем за 5 секунд, а максимальные скорости зашкаливают за 360 км/ч. Единственное, в чем двухколёсные медленнее, это скорость прохождения поворотов. Но и этого достаточно. Райдер не может надеяться на крепкий монокок или защиту «гало», когда в атаке на переднем колесе перетормаживает соперника со скорости за 300 км/ч. Впрочем, и мотогонки не стоят на месте: системы активной и пассивной безопасности всё время развиваются и совершенствуются.

Введённые в 2023 году в дополнение к основным гонкам спринты если не перевернули всё, то добавили перца в уикенд. В отличие от Ф-1, в MotoGP спринты проводятся каждый этап, а их протяжённость составляет примерно половину от основной гонки. Короткая дистанция и отсутствие необходимости беречь резину позволяют райдерам «пушить» всю дистанцию почти в квалификационном режиме. Лучше других со спринтами освоился Хорхе Мартин, который в прошлом году лишь четыре раза из 20 не попал в топ-3. И, как бы ни был хорош двукратный чемпион мира Франческо Баньяя в основных гонках, выиграв 11 из них, титул от него уплыл в руки Мартину.

Отсутствует в мотогонках и радиосвязь с инженерным мостиком — всю информацию гонщик узнаёт по пит-боардам и коротким сообщениям на дисплей мотоцикла. Это вынуждает райдеров брать больше ответственности на себя, что в переменных условиях может стоить гонки, если не вовремя заехать в боксы для смены мотоцикла. Так было с Хорхе Мартином на одном из этапов в Мизано. С 2025 года радио всё же будет вводиться в использование, но поэтапно. На первых порах у гонщиков появится наушник, в который дирекция гонки в одностороннем порядке станет передавать короткие сообщения, касающиеся безопасности заезда. Двусторонняя радиосвязь с командным мостиком появится не раньше 2026 года.

Потенциально в MotoGP многие из гонщиков смогут претендовать на победы, или как минимум на подиумы, но есть и главный вопрос:

Марк Маркес — чемпион мира — 2025?

Восьмикратный чемпион мира, шесть титулов из которых приходится на «королевский класс» мотогонок, похоже, переживает ренессанс карьеры. Череда травм, операций, долгих реабилитаций и пропущенных этапов, помноженных на неудачный байк «Хонды», привели к тому, что больше 1000 дней Марк не выигрывал гонки. Намучившись с «Хондой», Маркес даже расторг подписанный до конца 2024 года контракт с японцами, чтобы в прошлом сезоне перейти в частную Gresini, в распоряжении которых был только прошлогодний мотоцикл «Дукати».

Но и этого испанцу было достаточно: после пары упущенных побед в начале сезона, он «задоминировал» на домашней трассе в Арагоне, прервав сухую серию, а потом выиграл ещё две «больших» гонки, закончив чемпионат на третьем месте. Недосягаемыми остались только Мартин и Баньяя на новейших прототипах «Дукати». Маркес опередил и заводского гонщика Энеа Бастьянини, а лучший из остальных на «старых» Desmosedici GP23 – им оказался брат и напарник Марка Алекс – отстал по очкам более чем вдвое.

Марк Маркес теперь в заводской «Дукати» Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Перед боссом «Дукати» Луиджи Даль′Иньей стоял трудный выбор, кого подписать в заводскую команду в пару к Франческо Баньяе, и он остановился на Маркесе, хотя мог заполучить на тот момент потенциального (а впоследствии реального) чемпиона мира Хорхе Мартина. Амбициозного Мартина не устроил такой выбор, и он предпочёл сменить и команду, и производителя, не особо заморачиваясь над тем…

Что будет с «Дукати»?

Можно сказать одно: соперники не дадут Маркесу лёгкой жизни. Вроде бы не остаётся сомнений, что всерьёз титул между собой, как и год назад, будут разыгрывать только двое гонщиков «Дукати» — Баньяя и Маркес. Но, как всегда, есть «но»: у заводской «Дукати» были проблемы с новым байком, такие, что команда вернулась к модернизированному прошлогоднему Desmosedici GP24. Пока все в команде говорят, что GP24 был настолько идеальным, что улучшать просто некуда, но гонки покажут. Прототип 2025 года был протестирован, но оказалось, что и шасси, и двигатель, и аэродинамика прошлогоднего мотоцикла имеют преимущество. Из нового на мотоцикле оставили подвеску, тормоза и управляющую электронику.

Помимо Маркеса и Баньяи, доработанный байк будет в распоряжении Фабио Ди Джиннантонио из команды Валентино Росси VR46, а Алекс Маркес, Франко Морбиделли и новичок чемпионата Фермин Альдегер поедут на прошлогоднем. Младший Маркес, оставшийся в Gresini, на предсезонных тестах уже проявил амбиции: стал быстрейшим в Сепанге и дышал в спину брату в Буринаме.

Франческо Баньяя возглавляет пелотон Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Не только прошлогодние «Дукати» почти не уступают новым, соперники итальянцев тоже не стоят на месте, что обещает зрителям…

Усиление интриги

Что не говори, «Дукати» чуть ослабла перед этим сезоном, и одним Марком все прорехи не закроешь. Из команд, использующих итальянские мотоциклы, ушли действующий чемпион мира Хорхе Мартин, победители гонок Энеа Бастьянини и Марко Бедзекки, а команда Pramac Racing, выигравшая командный зачёт в 2023 году и личный в 2024-м, подписала контракт на семь лет (по схеме 2+5) с «Ямахой». Теперь в пелотоне будет на пару байков «Дукати» меньше.

Мартин и Бедзекки осели в заводской «Априлье». Действующий чемпион мира на тестах в Сепанге получил травму руки, был прооперировал и выбыл минимум до начала сезона, а то и вовсе на несколько гонок – перед стартом уикенда стало известно о новой травме Хорхе. Так что отдуваться за двоих пришлось Марко. Если в Малайзии всё прошло средненько, то в Таиланде итальянец был быстр и на симуляциях спринтов и гонки, и в квалификационном темпе. До «Дукати» он не дотянулся, но всех остальных оставил позади. Что будет, когда вернётся и освоится Мартин? Вероятно, итальянцам придётся с ними считаться.

Марко Бедзекки на «Априлье» Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Усилились и в КТМ. Новичка-феномена прошлого сезона Педро Акосту перетянули в заводскую команду к Брэду Биндеру, а места в полузаводской Tech3 достались Маверику Виньялесу и Энеа Бастьянини. Оба взяли за собой своих инженеров. Впрочем, прямо сейчас австрийцы не выглядят теми, кто сможет остановить «Дукати», и на тестах оставались где-то в середине пелетона, лишь Акоста покусывал лидеров. А как дела у японцев?

«Хонда» и «Ямаха» — есть прогресс!

Японские мотопроизводители, которые с 2008 по 2019 год делили чемпионаты исключительно между собой, находятся в глубоком кризисе. На «Хонду» в прошлом году без слёз было не взглянуть. Маркес сбежал в «Дукати», заменивший его Лука Марини закончил сезон на последнем месте среди тех пилотов, что полностью его провели, а его напарника чемпиона мира 2020 года Жоана Мира гравий уже встречал как родного. Печально такое констатировать, но гонщики заводской команды ни разу за весь сезон не пробились в топ-10 — благо в MotoGP очки достаются 15 лучшим. Худо-бедно за всю «Хонду» отдувался пилот частной LCR Жоанн Зарко и стабильно набирал очки, но подняться выше восьмого места в гонках и ему не удалось.

Дела «Ямахи» шли чуть получше, но именно что чуть – до подиумов им было тоже как до ушей. Фабио Куартараро, который в 2021 году выиграл титул, а в 2022-м лишь на флажке его упустил, удалось удержать большой зарплатой и обещаниями прогресса. И от «Ямахи» его ждать действительно стоит. Японцы стали сотрудничать с сильнейшей частной командой Pramac, вдвое увеличив количество актуальных байков на решётке. В Сепанге Куартараро просто летел, возглавил один из тестовых дней и излучал ненаигранный оптимизм. Француз отметил, что они нашли в скорости аж 0,8 секунды, тогда как раньше годами прибавляли по только десятке-другой. В Буринаме «Ямаха» была чуть помедленнее, но, по словам представителей команды, они за скоростью и не гнались.

Фабио Куартараро впереди Луки Марини Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

От «Хонды» тоже веет сдержанным оптимизмом. Многолетний титульный спонсор команды, нефтяной гигант Repsol не стал продлевать контракт и покинул японцев. Но расширилось присутствие Castrol, спонсировавших до этого только LCR. Жоан Мир показал впечатляющий для текущего состояния «Хонды» темп на тестах в Буринаме, причём что в гоночной симуляции, что в квалификационной он был недалеко от пятёрки лучших. Самих же гонщиков больше порадовала не столько скорость, сколько предсказуемость поведения байка, с которым райдеры намучились за последние несколько сезонов. Бороться за титул пока никто и не думает, но шансы подтянуться в среднюю группу очень высоки!

P. S. На территории России по понятным причинам официально гонки MotoGP не показываются, но вы всегда сможете найти в социальных сетях трансляции Евгения Масленкова — для него это будет уже восьмой сезон в качестве комментатора мотогонок. Евгений поделился с нами своим мнением о новом сезоне.

Евгений Масленков Фото: Из личного архива мотогонщика

Евгений Масленков: «Чемпионату 2024 года не хватало одной вещи: очевидного антагониста. И Мартин, и Баньяя были невероятно хороши, но оба представляют из себя тип гонщиков-джентльменов. В наступающем сезоне, при всей неоднозначности фигуры Маркеса, у которого есть и безумные фанаты, и такие же безумные антифанаты, он, очевидно, будет одним из главных претендентов на титул. Маркес будет тем самым «джокером», который может не только встряхнуть мир MotoGP, но и создать более эмоциональное противостояние. Это то, чего действительно все ждут не только с точки зрения прямой борьбы, но и атмосферы.

Очень жалко Хорхе Мартина, который из-за травмы пропустит первый этап – проклятие «единички» действует. Однако у него есть опыт быстрого восстановления после жесточайшей травмы, которую Хорхе получил в свой первый сезон на «Дукати» в 2021 году, когда пропустил пять гонок, вернулся и через несколько этапов выиграл с поула. На «Априлье» это сделать будет, конечно, сложнее. Иронично, что «Дукати» лишились двух мотоциклов в пелотоне, но при всём при этом они начнут сезон 2025 года с шестью байками — с одной стороны, вроде как старыми, с другой — актуальными. Будет действительно интересно!»