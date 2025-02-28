У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1

В Бахрейне завершились трёхдневные предсезонные тесты Формулы-1. Для инженеров и пилотов это была единственная возможность проверить технику и изучить особенности машин в преддверии первого этапа сезона — Гран-при Австралии, который пройдёт 16 марта в мельбурнском Альберт-парке.

Попробуем разобраться, что мы увидели за эти три дня.

Топ-команды рядом

Прошедшие тесты получились довольно необычными — и дело даже не в странных обстоятельствах заездов (за эти три дня выключалось электричество, на трассу падали стёкла и выезжали неопознанные автобусы). Многие команды отказались от квалификационных попыток, а лучшее время тестов осталось за Карлосом Сайнсом, который последний раз выезжал на трассу в четверг. Но силу команд можно оценить по темпу на длинных отрезках, и в этом смысле однозначным фаворитом в преддверии старта сезона считается «Макларен», а больше всего вопросов в данный момент вызывает «Ред Булл».

Первые два дня «Ред Булл» отработал с машиной, которая визуально отличалась от прошлогодней лишь небольшими деталями, а в третий день Ферстаппен выехал с новым носовым обтекателем и немного иным передним антикрылом. И если в первые два дня Макс был очень доволен машиной, а Хельмут Марко говорил, что прошлогодние проблемы решены, то в пятницу с балансом явно было что-то не так. По ходу дня бросалась в глаза недостаточная поворачиваемость «Ред Булл», а под конец заездов действующего чемпиона развернуло в первом повороте.

Разворот Ферстаппена в конце финального дня Фото: x.com/f1

Довольно многообещающе в эти дни смотрелся «Мерседес», хотя Андреа Кими Антонелли достаточно часто блокировал колёса и выезжал за пределы трассы. Но и к немцам есть вопросы. В Бахрейне в эти три дня было достаточно прохладно, а в таких условиях «Серебряные стрелы» и в прошлом году выглядели неплохо. Даже руководитель команды Тото Вольф признаёт, что пока не знает, действительно ли машина стала стабильнее или ей подошли условия на трассе.

Относительно позитивное настроение царит и в «Феррари». По-настоящему оценить скорость SF-25 пока невозможно, но на трассе болид держится уверенно. Причём в первый день можно было заметить, что задняя часть машины ведёт себя немного нервно, однако затем инженеры уточнили настройки, добившись от автомобиля стабильности. Это говорит о том, что в команде понимают работу шасси и двигаются в верном направлении. Но программа на эти тесты была выполнена не до конца — Хэмилтон по каким-то причинам не смог провести симуляцию гонки.

Льюис Хэмилтон на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, главный фаворит предстоящего сезона — «Макларен». В четверг Ландо Норрис провёл мощнейшую симуляцию гонки и был быстрее соперников на любых шинах. В квалификационных попытках у пилотов порой возникали проблемы, однако все они подозрительно концентрировались в последнем повороте, к которому пилоты подъезжали с потенциальным лучшим временем круга. Вполне вероятно, что и по скорости на одном быстром круге Уокинг впереди всех.

Согласно анализу симуляции Гран-при во второй день тестов, ближе всех к «Макларену» «Ред Булл», а «Мерседес» и «Феррари» примерно на одном уровне на шаг позади австрийцев. Но это лишь предварительные прикидки — пока что мы можем лишь гадать о расстановке сил, которая, по опыту прошлого сезона, будет существенно меняться от трассы к трассе.

«Уильямс» и «Альпин» удивили

В 2026-м в Формуле-1 вступает в силу совершенно новый технический регламент, а потому по ходу сезона командам придётся распределять ресурсы между развитием нынешнего шасси и машиной будущего года. И в «Уильямсе» с «Альпин» с приоритетами уже определились — новые машины этих команд построены вокруг прошлогодних монококов и по сути являются лишь обновлёнными болидами 2024 года. И, возможно, это был верный шаг. Пока в других командах изучают особенности новых машин, «Уильямс» и «Альпин» с ходу смотрятся уверенно и стабильно.

В «Астон Мартин» дела похуже, хотя эксперты, воочию наблюдавшие поведение машин, подчёркивают, что в сложном 10-м повороте, перед которым пилоты тормозят с повёрнутым рулём, Фернандо Алонсо раз за разом без видимых проблем выписывал идеальные траектории. Бросается в глаза, что «Астон Мартин» на этих тестах проехал меньше других — 306 кругов, тогда как соперники в среднем проезжали около 400. Это может говорить как о проблемах с машиной и долгих процедурах смены настроек, так и об уверенности инженеров, которым лишние круги были не нужны.

Фернандо Алонсо в последний день тестов Фото: Clive Mason/Getty Images

О «Рейсинг Буллз» и «Хаасе» сказать что-либо сложно. В этих командах не гнались за временем круга и работали на длинных сериях. Отметим, что во второй день тестов темп «Хааса» на длинных отрезках был на уровне «Уильямса» и даже лучше, чем у «Альпин». «Рейсинг Буллз», правда, похвастаться подобным не может.

А вот у «Кик-Заубера» дела в эти три дня шли стабильно плохо — машина медленная и выглядит на трассе неуклюже. Причём в паддоке есть мнение, что инженеры уже сейчас пробуют решения для шасси-2026 и готовы остаться последними в Кубке конструкторов, чтобы сохранить на следующий год максимальную квоту на работу в аэродинамической трубе и с инструментами CFD. Такой подход не лишён смысла, ведь именно со следующего года команда из Хинвиля будет выступать под своим настоящим именем — «Ауди».

В ожидании начала сезона

Все эти рассуждения в данный момент носят лишь предварительный характер, настоящую расстановку сил мы узнаем позже. И даже не на Гран-при Австралии, который проходит на довольно необычной трассе в Мельбурне, а на этапах в Шанхае и Сузуке с их традиционными автодромами. По-настоящему же проанализировать форму команд и их технику мы сможем лишь к середине апреля, когда Формула-1 вернётся в Сахир на Гран-при Бахрейна. Пока же порадуемся, что до старта сезона осталось совсем чуть-чуть, и первая гонка будет крайне непредсказуемой.