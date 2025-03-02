В Формуле-1 есть явный фаворит? Что говорят эксперты о расстановке сил перед сезоном

До старта сезона Формулы-1 остаётся две недели, и в паддоке продолжают гадать, какова же расстановка сил по итогам предсезонных тестов в Бахрейне. Эксперты сходятся во мнении, что впереди всех «Макларен», но в остальном единства нет.

Кто ближе всех к «Макларену» и каков отрыв?

Согласно анализу, опубликованному на официальном сайте Формулы-1, в квалификационном режиме «Макларен» на 0,2 секунды быстрее всех, тогда как на длинных отрезках оранжевые машины в среднем опережают соперников на 0,15 секунды с круга. И это довольно скромная оценка, ведь в момент почти синхронной симуляции гонки в четверг, второй день тестов, Норрис был в среднем на 0,5 секунды быстрее Леклера и Антонелли.

На второе место эксперты официального сайта чемпионата ставят «Феррари», и в этом с ними согласны Тед Кравиц со Sky Sports, а также RacingNews365 и ESPN. Однако известный итальянский инсайдер Лео Туррини утверждает, что SF-25 не оправдала ожиданий «Скудерии». Журналисты портала Motorsport и издания The Race ставят «Феррари» лишь на третье место. Причём, по мнению первых, ближе всех к «Макларену» «Ред Булл», а последние неожиданно указывают на «Мерседес».

Джордж Расселл на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, расставить позади «Макларена» их соперников по итогам тестов — задача не из простых. Дело в том, что разрывы между «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл» были минимальны. Так, например, по данным официального сайта Ф-1, разница в темпе на длинных отрезках между этими командами — 0,08 секунды с круга. Кроме того, Марк Хьюз, эксперт The Race, указывает, что у «Феррари» и «Мерседеса» абсолютно идентичный темп, отмечая при этом, что «Скудерия» быстрее на прямых и на выходе из поворота, а «Серебряные стрелы» лучше проходят повороты.

В то же время оценить темп «Ред Булл» сейчас по-настоящему невозможно. В четверг, во второй день тестов, симуляцию гонки проводил Лиам Лоусон, и результаты новичка не слишком показательны. Когда же за руль вернулся Макс Ферстаппен, на машину установили новый носовой обтекатель — и с ним у болида появились проблемы с балансом. Насколько они серьёзные? Можно ли их решить изменением настроек? Каких это потребует компромиссов? Это мы поймём лишь по ходу первых этапов сезона.

Середина пелотона

Пожалуй, главным сюрпризом предсезонных тестов стал «Уильямс», за которым, отметим, осталось лучшее время круга за эти три дня. В команде тоже, судя по всему, довольны поведением машины, однако, по словам Карлоса Сайнса, о борьбе за подиум речи не идёт. Тем не менее, согласно анализу официального сайта Формулы-1, а также по мнению Sky Sports, The Race, RacingNews365, «Уильямс» — лидер группы середняков.

Однако и здесь всё не так просто. Относительно неплохой темп в Бахрейне продемонстрировала машина «Альпин», и большинство экспертов в своих рейтингах ставят французов на шестое место. Более того, журналисты Motorsport, ESPN и PlanetF1 считают, что «Альпин» быстрее «Уильямса» и именно команда из Энстоуна станет сильнейшей позади четвёрки топ-команд.

Пьер Гасли на тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

А вот в остальном у экспертов нет даже намёка на консенсус. Так, The Race ставит на седьмое место «Рейсинг Буллз», Тед Кравиц и журналисты ESPN считают, что ближе всех к «Уильямсу» с «Альпин» «Хаас», а у RacingNews365 на этой строчке «Астон Мартин» — и это, к слову, самая оптимистичная оценка AMR25. У большинства экспертов «Астон Мартин» занимает предпоследнюю строчку.

Зато, как и в случае с лидером, у экспертов абсолютное единение на тему того, кто будет аутсайдером сезона — и это «Кик-Заубер». Эксперты отмечают, что C45 медленная и притом нестабильная — чуть ли не каждый круг пилотам приходилось проходить по-разному. В паддоке уверены, что мысленно команда уже готовится к сезону-2026.