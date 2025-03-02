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Расстановка сил в Формуле-1 в сезоне-2025: Макларен впереди, за ним Феррари, Мерседес и Ред Булл

В Формуле-1 есть явный фаворит? Что говорят эксперты о расстановке сил перед сезоном
Дмитрий Захарченко
Расстановка сил в Формуле-1 в сезоне-2025
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Лидер и главный аутсайдер определены. Остальное — покрыто мраком.

До старта сезона Формулы-1 остаётся две недели, и в паддоке продолжают гадать, какова же расстановка сил по итогам предсезонных тестов в Бахрейне. Эксперты сходятся во мнении, что впереди всех «Макларен», но в остальном единства нет.

Старт сезона будет непредсказуемым:
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1
У «Ред Булл» проблемы, а «Макларен» — фаворит? Итоги предсезонных тестов Ф-1

Кто ближе всех к «Макларену» и каков отрыв?

Согласно анализу, опубликованному на официальном сайте Формулы-1, в квалификационном режиме «Макларен» на 0,2 секунды быстрее всех, тогда как на длинных отрезках оранжевые машины в среднем опережают соперников на 0,15 секунды с круга. И это довольно скромная оценка, ведь в момент почти синхронной симуляции гонки в четверг, второй день тестов, Норрис был в среднем на 0,5 секунды быстрее Леклера и Антонелли.

На второе место эксперты официального сайта чемпионата ставят «Феррари», и в этом с ними согласны Тед Кравиц со Sky Sports, а также RacingNews365 и ESPN. Однако известный итальянский инсайдер Лео Туррини утверждает, что SF-25 не оправдала ожиданий «Скудерии». Журналисты портала Motorsport и издания The Race ставят «Феррари» лишь на третье место. Причём, по мнению первых, ближе всех к «Макларену» «Ред Булл», а последние неожиданно указывают на «Мерседес».

Джордж Расселл на тестах в Бахрейне

Джордж Расселл на тестах в Бахрейне

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, расставить позади «Макларена» их соперников по итогам тестов — задача не из простых. Дело в том, что разрывы между «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл» были минимальны. Так, например, по данным официального сайта Ф-1, разница в темпе на длинных отрезках между этими командами — 0,08 секунды с круга. Кроме того, Марк Хьюз, эксперт The Race, указывает, что у «Феррари» и «Мерседеса» абсолютно идентичный темп, отмечая при этом, что «Скудерия» быстрее на прямых и на выходе из поворота, а «Серебряные стрелы» лучше проходят повороты.

В то же время оценить темп «Ред Булл» сейчас по-настоящему невозможно. В четверг, во второй день тестов, симуляцию гонки проводил Лиам Лоусон, и результаты новичка не слишком показательны. Когда же за руль вернулся Макс Ферстаппен, на машину установили новый носовой обтекатель — и с ним у болида появились проблемы с балансом. Насколько они серьёзные? Можно ли их решить изменением настроек? Каких это потребует компромиссов? Это мы поймём лишь по ходу первых этапов сезона.

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Середина пелотона

Пожалуй, главным сюрпризом предсезонных тестов стал «Уильямс», за которым, отметим, осталось лучшее время круга за эти три дня. В команде тоже, судя по всему, довольны поведением машины, однако, по словам Карлоса Сайнса, о борьбе за подиум речи не идёт. Тем не менее, согласно анализу официального сайта Формулы-1, а также по мнению Sky Sports, The Race, RacingNews365, «Уильямс» — лидер группы середняков.

Однако и здесь всё не так просто. Относительно неплохой темп в Бахрейне продемонстрировала машина «Альпин», и большинство экспертов в своих рейтингах ставят французов на шестое место. Более того, журналисты Motorsport, ESPN и PlanetF1 считают, что «Альпин» быстрее «Уильямса» и именно команда из Энстоуна станет сильнейшей позади четвёрки топ-команд.

Пьер Гасли на тестах в Бахрейне

Пьер Гасли на тестах в Бахрейне

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

А вот в остальном у экспертов нет даже намёка на консенсус. Так, The Race ставит на седьмое место «Рейсинг Буллз», Тед Кравиц и журналисты ESPN считают, что ближе всех к «Уильямсу» с «Альпин» «Хаас», а у RacingNews365 на этой строчке «Астон Мартин» — и это, к слову, самая оптимистичная оценка AMR25. У большинства экспертов «Астон Мартин» занимает предпоследнюю строчку.

Зато, как и в случае с лидером, у экспертов абсолютное единение на тему того, кто будет аутсайдером сезона — и это «Кик-Заубер». Эксперты отмечают, что C45 медленная и притом нестабильная — чуть ли не каждый круг пилотам приходилось проходить по-разному. В паддоке уверены, что мысленно команда уже готовится к сезону-2026.

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