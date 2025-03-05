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Макларен, Феррари и Мерседес подозревают в использовании мини-DRS, в Формуле-1 ужесточат правила

«Макларен» опять нарушает правила? Похоже, «Феррари» и «Мерседес» — тоже!
Дмитрий Захарченко
«Макларен» опять нарушает правила?
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Формула-1 так и не избавилась от спорной новинки. Первый этап сезона грозит обернуться скандалом.

Международная автомобильная федерация (ФИА) дополнила техническую директиву TD034 и теперь намерена тщательно следить за гибкостью задних антикрыльев машин Формулы-1. Федерация таким образом намерена положить конец махинациям с так называемой «мини-DRS», спровоцировавшей скандал в прошлом году и всё ещё вызывающей в паддоке опасения.

Что всё это значит и чем грозит — в разборе «Чемпионата».

Что такое «мини-DRS»

Проблема с гибкостью задних антикрыльев стала очевидной после Гран-при Азербайджана 2024 года. Тогда с бортовой камеры на машине Оскара Пиастри было отчётливо видно, что на прямых под давлением набегающего воздуха плоскость антикрыла отгибается таким образом, что создаёт небольшие щели по краям секций. За счёт них часть воздуха проходила сквозь антикрыло, уменьшая сопротивление воздуху и помогая развивать более высокие скорости. По такому же принципу работает и DRS, а потому гибкое крыло «Макларена» назвали «мини-DRS».

При этом формально правила нарушены не были. Да, регламент прямо запрещает гибкие элементы аэродинамики, но если антикрыло проходит проверку комиссаров и при подвешивании статичного груза отгибается не более положенного, значит, машина соответствует регламенту. Тем не менее, по неофициальным данным, «Макларен» заставили переделать заднее антикрыло, и до конца сезона тема больше не поднималась. Однако на прошедших в конце февраля предсезонных тестах машин сезона-2025 задние антикрылья снова отгибались. И уже не только у «Макларена»…

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Новое требование TD034

«Это продолжается. Мне кажется, «Феррари» и «Макларен» всё ещё используют «мини-DRS» — сказал в интервью изданию The Race технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше ещё в Бахрейне. — Станет ли это темой для обсуждения? Да, станет. Всё на виду». Более того, вскоре выяснилось, что и на «Мерседесе» заднее антикрыло на прямых отклоняется.

И вот теперь, согласно PlanetF1, ФИА добавила в техническую директиву TD034 требование к командам установить крепления для камер, направленных назад. Предполагается, что с помощью этих камер ФИА будет отслеживать гибкость задних антикрыльев и собирать данные, которые позволят принять меры в случае обнаружения у кого-то «мини-DRS».

«Феррари» под подозрением

«Феррари» под подозрением

Фото: Clive Mason/Getty Images

Согласно действующему регламенту, при неактивированной DRS зазор между планками антикрыла должен быть в диапазоне 9,4-13 мм, и записи с бортовых камер помогут проследить за соблюдением этого требования. С другой стороны, не до конца понятно, как стюарды смогут доказать, что зазор на видео составляет 15 мм, а не 13.

Можно вспомнить, что и в прошлом году нарушений регламента за «Маклареном» зафиксировано не было, а переделать антикрыло в Уокинге согласились после неформальных обсуждений с ФИА за закрытыми дверями. И совсем не факт, что последовали бы какие-нибудь санкции, если бы трюк с «мини-DRS» повторился.

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ФИА против гибкости

В то же время федерация стала явно более строго смотреть на гибкие элементы оперения — в 2025 году проверки и задних, и передних антикрыльев ужесточатся. Причём проверки задних антикрыльев станут строже с первого этапа сезона-2025, а более строгие требования к инспекции передних вступят в силу лишь на Гран-при Испании — на девятом этапе.

Но следует помнить, что по сути проверки останутся прежними: в определённых точках к антикрыльям будут подвешены грузы, и если отклонение не превышает норму, значит, машина соответствует правилам. Именно так было и с «Маклареном» на Гран-при Азербайджана.

Другими словами, эти ужесточения не дадут стюардам необходимый инструментарий, чтобы наказывать команды за отгибающиеся антикрылья. А что, если в Мельбурне или, скажем, Шанхае выяснится, что кто-то продолжает пользоваться «мини-DRS», но управы на него нет? Вполне может быть, что сезон-2025 начнётся со скандалов.

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