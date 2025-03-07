Парадокс Ф-1: хайповому новичку «Мерседеса» нужен провал команды

Как показывает практика последних лет, в Формуле-1 каждый новичок становится своеобразным «котом в мешке», а успешные кейсы появления дебютантов в чемпионате можно пересчитать по пальцам. Из последних подобных случаев вспоминается разве что Оскар Пиастри, если говорить о ярких выступлениях и чемпионских перспективах. Все остальные либо пока не успели проявить себя с лучшей стороны, либо, напротив, уже проявили — и в лучшем случае на уровне середнячков. И это при том, что практически все новобранцы так или иначе приходят по протекции команд.

Таким же котом в мешке можно назвать и потенциально самого любопытного новичка 2025 года Андреа Кими Антонелли. Сложно спорить с тем, что «Мерседес» готовил юного итальянца к новому сезону, словно к полёту в космос. Столько тестов за рулём старой техники, сколько Антонелли, не проезжали перед дебютом едва ли не со времён появления в Ф-1 Льюиса Хэмилтона.

Красноречиво об этом в недавнем интервью сказал Франко Колапинто: «Сложно участвовать в гонках Формулы-1 без тестов. А я не отработал ни дня. В наше время пилоты перед дебютом проезжают тысячи километров. Антонелли проехал 10 000 км перед дебютом, а я — 400 км». Вот только дадут ли эти 10 000 км Антонелли то, чего от него ждёт Тото Вольф — готовность к борьбе в чемпионате? Пока сказать очень сложно.

Несмотря на активную подготовку, даже в самом «Мерседесе» понимали, что Антонелли — это огромный риск. Неслучайно до официального объявления о подписании контракта с итальянцем в паддоке продолжали расползаться слухи, что «Мерседес» ведёт переговоры то с одним, то с другим пилотом. Наиболее яркий слух был связан с Максом Ферстаппеном, особенно на фоне проблем в «Ред Булл», однако дальше разговоров и диалогов внутри обители Вольфов дело не зашло.

В итоге варианты в какой-то момент у Вольфа кончились и на риск пришлось пойти. Но так ли всё радужно? Конечно, Антонелли в сезоне-2025 дадут необходимое на адаптацию время. Всё же тесты за рулём старой техники это одно, а познание техники новой, да ещё и в окружении ещё 19 высококлассных пилотов — другое. Антонелли неоднократно сталкивался с проблемами на тестах. Эксперты отмечали, что у Андреа Кими есть проблемы с работой с тормозами. И они были не единовременными, а повторялись из круга в круг, что становится тревожным звоночком перед дебютом.

И мы сейчас даже не будем говорить о результатах итальянца в Формуле-2, в которую его закинули, словно щенка в холодную воду. Антонелли выплыл, хотя в собаку-спасателя резко не превратился, но, по крайней мере, не утонул. Да и в целом сейчас лестница Формул перестала быть столь показательной — посмотрите на прошлогодние выступления Колапинто в Формуле-2 и затем в Формуле-1.

Потянет ли Антонелли с ходу уровень Ф-1 и «Мерседеса»? Фото: Clive Rose/Getty Images

Так что же планируют в «Мерседесе»? Готов ли Тото Вольф дать Андреа Кими столько времени, сколько потребуется? Многое будет зависеть от формы команды в 2025 году. Если коллектив будет изредка бороться за подиумы с «Феррари» и «Ред Булл», то итальянец получит столько времени, сколько нужно, а сама команда рано или поздно переключится на работу на перспективу не только с точки зрения пилота, но и с точки зрения машины. Но что, если «Мерседес» внезапно на фоне технических директив последних месяцев и хорошей работы на базе команды «поедет», а Антонелли окажется не готов?

Как и любая топ-команда, «Мерседес» на этот случай подготовил план Б. И буква здесь выбрана не случайно — ведь речь о бывшем пилоте команды Валттери Боттасе. Да, может быть, для многих Боттас давно является сбитым лётчиком, однако он по-прежнему не растерял свой опыт, что может принести команде гораздо больше, чем потенциальная, но до сих пор не раскрытая скорость Антонелли.

У Кими за плечами десяток тысяч километров тестов. Зато у Боттаса десяток тысяч сражений на трассе и колоссальное умение работать с машиной. Так что пусть Тото Вольф и не особо готов жертвовать своим «домашним Ферстаппеном» раньше времени, но и тянуть, как в своё время «Уильямс» с Логаном Сарджентом, он точно не станет.

Для Антонелли критически важно, чтобы у «Мерседеса» не оказалось чемпионской машины в 2025 году. В противном случае Тото может принять волевое решение и перевести Андреа Кими в резерв до лучших времён. Которые в таком случае могут и не наступить.

Парадоксальный случай? Да. Но именно так можно охарактеризовать перспективы Антонелли.