Drive to Survive: посмотрели за вас новый сезон — вот всё самое интересное

На Netflix вышел седьмой сезон документального сериала о Формуле-1 Drive to Survive. Весь год съёмочная группа сериала путешествовала вместе с паддоком, подслушивая за главными действующими лицами и записывая эксклюзивные интервью с пилотами и руководителями команд. Мы отсмотрели новый сезон и пересказываем главное.

Хэмилтон предлагал Сайнсу пойти в «Мерседес»

Первый эпизод седьмого сезона по традиции знакомит зрителя с основными сюжетами года и рассказывает о старте чемпионата. Среди прочих тем немало времени уделено переходу Хэмилтона в «Феррари», о котором было объявлено до начала сезона-2024, а также поискам Сайнсом нового места.

На пресс-конференцию перед Гран-при Бахрейна, первым этапом чемпионата, были приглашены и Льюис, и Карлос, и съёмочной группе удалось записать их разговор. «Ты поговорил с Тото?» — спросил Хэмилтон. «Ещё нет, — ответил шёпотом Сайнс. — Думаю, если бы он был заинтересован, он бы уже позвонил. А ты не думаешь, что «Мерс» на спаде?». «Не, не думаю», — коротко ответил британец.

Норрис — о своём слабом месте

Во второй серии авторы сфокусировались на борьбе Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, которые знакомы с детства, а теперь схлестнулись в борьбе за победу. В одной из сцен Ландо откровенно рассказывает о себе и даже признаёт, что Макс — «более прирождённый гонщик».

«Моё слабое место в том, что я слишком забочусь о том, что люди скажут или подумают. Это как будто спираль. Эта проблема была со мной всю карьеру. Я должен сосредоточиться исключительно на своём пилотаже, на том, что я могу контролировать, — говорит в интервью Netflix Норрис. — Мы с Максом очень разные. На 100% он более агрессивен. Он, скажем так, более прирождённый гонщик, чем я. Когда я рос, я не знал, что мне нужно делать, каким я должен быть и так далее. А он знал. Его отец выступал в Формуле-1, и, разумеется, это помогло ему попасть в «Большие призы». Я был, знаете, довольно мелкий, и другие этим пользовались. Он развивался в автоспорте в агрессивной среде, а я был скорее тем, кого буллят».

Норрис впереди Ферстаппена на Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Норрису не без помощи автомобиля безопасности удаётся победить на Гран-при Майами и избавиться от обидного прозвища NoWins, и Ландо подробно рассказал, что происходило у него в голове, когда он шёл к своей первой победе. «Я выехал из боксов, лидировал и повторял себе, что это просто очередная гонка. Видя Макса в зеркалах, я думал про себя: «Только не облажайся». Когда лидируешь, мозг начинает играть с тобой, — рассказывает британец. — Да, мне повезло. Но эта победа как будто напомнила, почему я люблю делать то, что я делаю».

«Победа — она как наркотик, — продолжает Ландо в другой сцене. — Этот успех, когда ты стоишь на вершине подиума на глазах у всей команды, даёт тебе чувство свободы. И в жизни не так много способов почувствовать это. И я должен сделать шаг вперёд, чтобы вновь это чувство испытать. Победа — она как наркотик».

Вольф обещал Хэмилтону не звать Ферстаппена

Третья серия посвящена поискам пилота, который заменит Хэмилтона в «Мерседесе», и в первую очередь Тото Вольфу необходимо решить, кто станет лидером команды. Эпизод начинается с диалога за завтраком, в котором Тото с супругой Сьюзи обсуждает, кто мог бы повести команду вперёд.

«Думаешь, Джордж может стать лидером?» — спрашивает Сьюзи. «Он быстр», — отвечает ей Тото, но супруга возражает: «Но он всегда был в тени славы Льюиса». «Все в тени Льюиса», — соглашается Тото. «А Карлос что теперь будет делать?» — спрашивает Сьюзи. «Да, его стоит рассмотреть, — вновь соглашается с супругой Тото. — У него были по-настоящему классные выступления. Фернандо? Скорость у него тоже есть, он всё ещё очень хорош». Сьюзи возражает: «С Фернандо новую эру не начать, долгосрочный контракт не подпишешь». «Ему по-моему уже 45», — говорит Тото, хотя на самом деле Алонсо в тот момент было 42.

Сьюзи и Тото Вольфы Фото: Lars Baron/Getty Images

«А Макс, ты думаешь, не вариант?» — спрашивает наконец Сьюзи. «Думаю, вариант, — отвечает Тото. — Я не говорил с ним, потому что обещал Льюису. Но теперь надо с ним поговорить». Уже в другом интервью Вольф открыто признаёт, что хотел бы позвать Ферстаппена: «Было бы неискренне говорить, что я бы не хотел поработать с Максом. В данный момент — он лучший пилот. И, очевидно, ситуация с Кристианом накладывает свой отпечаток. Мы много общались с отцом Макса — Йосом — о том, что происходит».

В конце концов на фоне блестящего выступления в Бельгии, когда Расселл с помощью рискованной тактики одного пит-стопа первым пересекает линию финиша, Вольф убеждается, что Джордж способен стать лидером команды после ухода Хэмилтона, а значит, можно подписать контракт с новичком Андреа Кими Антонелли.

Сайнс чуть не кинул «Уильямс»

Четвёртый эпизод рассказывает, как Карлос Сайнс выбирал себе новую команду. Испанец, которому «Феррари» предпочла Хэмилтона, в тот момент был самым желанным пилотом на рынке, за ним гонялись «Уильямс», «Кик-Заубер» и «Альпин». Мы уже знаем, что Карлос в итоге выбрал Гроув, однако сделка могла в последний момент сорваться.

«Подписание контракта — это как свидание, — рассказывает в одном из интервью руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз. — Всё начинается с сообщений, затем вы вместе обедаете, а заканчивается всё в номере отеля».

Джеймс Ваулз Фото: Peter Fox/Getty Images

«Уильямсу» удалось утрясти с Сайнсом и его менеджером все детали, контракт был подготовлен и лежал на столе, Ваулз ждал гонщика в отеле, нужно было лишь подписать бумаги. Но Карлос внезапно просто не приехал.

«Мне позвонил Флавио, — объяснил Сайнс своё решение. — Он был невероятно убедителен, он очень настаивал на том, чтобы я присоединился к команде». Впрочем, как мы уже знаем, в итоге Сайнс всё-таки выбрал «Уильямс». «Он решил, что «Альпин» недостаточно хороша для него, — говорит в конце серии Бриаторе. — Что ж, все совершают ошибки».

Леклер — о своём отце

Пятая серия полностью посвящена Шарлю Леклеру и его проклятию в домашней гонке. Чего-то по-настоящему нового в эпизоде нет, хотя он здорово раскрывает, что испытывает Шарль на Гран-при Монако, когда его узнают буквально на каждом углу, а тут и там проявляющиеся эмоции мешают сосредоточиться. Впрочем, самая трогательная часть — та, в которой Шарль вспоминает отца.

«Мой отец очень любил гонки. На праздники мы всегда отправлялись на картодром. Отец всегда поддерживал меня. Если он видел, что я делаю что-то неправильно, он был честен со мной, но всегда в любящем ключе. Честность была для нас очень важна, — говорит Леклер. — Потом он заболел, нам сказали, что он не выкарабкается, что ему осталось две-три недели. Я был тогда в Формуле-2, и мне было очень трудно принять, что он уходит, так и не увидев, что я исполнил его мечту. И однажды я соврал ему и сказал, что уже подписал контракт [в Ф-1]. Я помню, как невероятно счастлив он был, однако почти сразу пожалел о том, что солгал. Мама сказала: «Шарль, нельзя было делать этого». Я часто о нём думаю. Победив в Монако, я исполнил не только свою, но и его мечту».

Шарль и Эрве Леклеры Фото: x.com/Charles_Leclerc

«Макларен» ставил в приоритет Кубок конструкторов. По крайней мере, так показали в Netflix

Шестая серия сериала, название которой «Колёса Фортуны» является отсылкой к Заку Брауну и тому, как он заработал на телешоу первые деньги на выступления в автоспорте, посвящена ситуации в британской команде и так называемым «правилам папайи». Однако в самом начале серии есть очень важный момент, который показывает, насколько отличаются главные дуэлянты сезона — Ландо Норрис и Макс Ферстаппен. После скандальной ситуации на этапе в Венгрии, когда Норрису пришлось вернуть позицию Оскару Пиастри из-за оплошности команды, очень красноречивые слова сказал гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе. «Уверен, Макс бы не отдал позицию».

В целом серия полностью посвящена попыткам «Макларена» выбрать, кто же является первым пилотом. И да, пусть в моменте команда и отказалась от истории с «двумя первыми пилотами», больший акцент сделан именно на том, что «Макларен» — действительно команда, в которой каждый готов поступиться своими результатами во имя гонки за Кубком конструкторов.

Гасли продолжает мечтать о большем, а пилоты показывают уикенд изнутри

Любопытной получилась седьмая серия, бо́льшая часть которой была снята самими пилотами на телефон. Главными героями стали пять друзей: Пьер Гасли, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Алекс Албон. Не обошлось и без дружеских подколок. Например, Норриса назвали «плейбоем» за то, что он не летает коммерческими рейсами. Вскрылась подробность и о Гасли — он постоянно опаздывает.

Ну и, конечно, куда без драмы — это же Сингапур, который назвали «самой сложной гонкой в году» из-за высокой температуры и влажности на трассе. Чего только стоит сход Алекса Албона на гонке, которую он считает домашней. Да и провал Шарля Леклера в квалификации показан максимально драматично.

Также заслуживают внимания эмоции Гасли. «Тяжело смотреть, как парни, с которыми я гонял на картах, борются за подиумы. Это так бесит. Я так же быстр, как они, и я хочу сражаться с ними, как это было в картинге. Верю, однажды я получу болид, который раскроет мой потенциал», — сказал Пьер.

Риккардо был первым выбором «Ред Булл», но спёкся

Восьмая серия седьмого сезона посвящена проблемам Серхио Переса и, конечно, Дэну Риккардо, который, по словам Кристиана Хорнера, был первым кандидатом на замену Переса в случае чего.

«Это решающий год для Риккардо. Он может оказаться в «Ред Булл» на месте Переса, а может — на ферме в Перте», — сказал Хорнер.

Что до самого Дэна, то он прямым текстом сказал, что он уже не тот, кто раньше. «А стоит ли это риска?» — задаётся вопросом Дэн. — «В 22 я бы даже не стал задаваться этим вопросом».

Во многом раскрывается и причина, по которой Перес так и не был заменён в середине сезона. Чеко буквально не было достойной замены. «Вокруг нет пилотов, которые поражали бы своими выступлениями. Они неплохие пилоты, но «неплохие» — этого недостаточно, чтобы мы могли защитить оба наших титула», — утверждает Хорнер.

Три круга определили судьбу Лоусона

После разочарования в Риккардо Хорнер должен был задуматься над потенциальной заменой Пересу. Поэтому было принято решение сравнить Ферстаппена и Лоусона на тестах в Сильверстоуне. У Лиама было всего три круга, но он отлично себя показал, впечталив как скоростью, так и обратной связью.

«Будь готов на случай звонка», — сказал Хорнер после тестов Лоусону.

И Хорнер позвонил. Даже несмотря на конфликт Лиама с Пересом в Мексике.

Демократичный диктатор в «Альпин»

В девятой серии, которая посвящена новому руководству в «Хаасе» (Аяо Комацу) и «Альпин» (Флавио Бриаторе), хорошо показано, что Бриаторе явно не устроил Окон как пилот. «Он был просто никаким, — говорит в одном из интервью Бриаторе. — Он только и делал весь сезон, что постоянно жаловался. То одно, то другое. Это нехорошо. Не будь капризным малышом, если вы понимаете, о чём я». Бриаторе показан холодным, спокойным в любой ситуации, рассудительным и в то же время достаточно жёстким человеком.

Окон же по ходу серии объявляет о переходе в «Хаас», отмечая, что главным фактором при его решении стал именно Аяо Комацу.

«Думаю, у Окона больше нет мотивации стараться для нас. Я думал, что он будет более сфокусированным», — добавляет Бриаторе. Это во многом объясняет, почему Окона убрали перед финальной гонкой сезона, заменив на Джека Дуэна.

В Бразилии Окон доказал, что на самом деле мотивация всё ещё на месте, но общего впечатления это не изменило. «Нужно быть демократичным диктатором», — резюмирует Бриаторе сезон Окона.

Эмоциональное последнее сообщение Вольфа Хэмилтону

Заключительный эпизод мало что даст тем, кто смотрел сезон – слишком уж много там драмы и слишком мало чего-то, что мы не видели ранее. Но один момент точно заставит испытать яркие эмоции. Тото Вольф записывает последнее голосовое сообщение Льюису Хэмилтону, прощаясь перед переходом британца в «Феррари».

«Привет, Льюис. Я в пути, вот и решил оставить сообщение. Вот и настал этот момент. Мы проехали наш последний круг. Самое долгое и самое успешное партнёрство в истории Формулы-1 подошло к концу. Мы покорили этот спорт и изменили его. Скоро ты начнёшь новую главу с «Феррари». В 2025 году люди будут приходить и уходить. Помни главное. Всегда ищи своих людей. Тех, кто мечтает с тобой. Борется вместе с тобой. Кто готов поддержать и выслушать. Кто всегда верит в тебя, даже если ты сам перестал. И каким бы ни было будущее, помни. Каждой мечте нужна команда. Береги себя, друг мой. Увидимся на трассе», — говорит Вольф в голосовом.