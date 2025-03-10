9 худших дебютов в истории Формулы-1 — в списке есть Шумахер и Мазепин

Один просто опоздал на старт, другой проехал всего два метра.

Провести первую гонку в Формуле-1 можно по-разному. К примеру, Марк Уэббер финишировал пятым за рулём «Минарди», Кевин Магнуссен сенсационно завоевал подиум, а Джанкарло Багетти и вовсе выиграл Гран-при. Все эти перформансы вошли в список лучших дебютов в истории «Королевских гонок». А мы сегодня поговорим о совершенно противоположном явлении – худших первых гонках пилотов в Формуле-1. Вашему вниманию список из девяти историй, которыми явно не стоит вдохновляться Андреа Кими Антонелли, Исаку Хаджару и Габриэлу Бортолето.

Эрнст Лооф — Гран-при Германии — 1953

Немецкий гонщик вошёл в историю как обладатель самой короткой карьеры в Формуле-1 – длилась она ровно два метра. Вообще, у Лоофа был достаточно витиеватый путь в мир «Королевских гонок». В конце 1940-х он стал сооснователем компании по производству гоночных машин «Веритас». В первых сезонах Формулы-1 немецкий конструктор выставлял свои машины на отдельные этапы – преимущественно на домашние Гран-при.

В одной из таких гонок принял участие и Эрнст Лооф, заявившись в 1953 году на этап, проходивший на «Нордшляйфе». В квалификации 46-летний дебютант показал предпоследнее время, уступив обладателю поула Альберто Аскари более двух минут. Ну а в самой гонке он смог разве что тронуться: из-за вышедшего из строя топливного насоса Лооф сумел преодолеть всего два метра дистанции. Этот старт так и останется единственным в карьере немецкого гонщика-конструктора.

Мигель Анхель Герра — Гран-при Сан-Марино — 1981

Аргентинский гонщик не особо блистал в «молодёжках», однако это не помешало ему попасть в Формулу-1 – времена были другие. В преддверии сезона-1981 Герра примкнул к проводившей второй сезон в Ф-1 «Озелле». Первые три этапа дебютант безуспешно пытался выйти на старт гонки, раз за разом отсеиваясь после квалификации. И вот с четвёртой попытки, в Имоле, Герра наконец преодолел квалификационный барьер, показав 22-е время.

К сожалению, в дебютной гонке аргентинцу не удалось преодолеть и одного круга. На старте Герра столкнулся c Салазаром, после чего потерял контроль над машиной и влетел в ограждение. В результате этой аварии гонщик «Озеллы» получил двойной перелом лодыжки. На этом формульная карьера для аргентинца была окончена. Пройдя непростую реабилитацию, он так и не вернётся в «Королевские гонки».

Адриан Кампос — Гран-при Бразилии — 1987

В историю автоспорта Кампос вошёл как основатель одной из самых культовых команд юниорских гоночных серий, которая уже под названием «Хиспания» шагнула в Ф-1 в 2010-м (у самого Адриана не хватило денег). В качестве пилота испанец был не столь успешен, как в роли менеджера, но тем не менее до «Королевских гонок» добрался.

Адриан Кампос в составе «Минарди» Фото: Simon Bruty/Getty Images

В 1987 году Кампос пополнил состав «Минарди» – дебют выпал на Гран-при Бразилии. Начал испанский пилот, кстати, неплохо, показав в квалификации 16-е время – лишь немного уступил более опытному напарнику Алессандро Наннини. А что до гонки, то там для дебютанта всё закончилось курьёзом.

Дело в том, что незадолго до старта Кампос решил отлучиться за берушами, которые он забыл в боксах. А поскольку к моменту возвращения испанца гонщики успели уйти на прогревочный круг, он должен был занять на стартовой решётке последнюю позицию. Однако новичок уверенно занял 16-е место на старте, за что он и был дисквалифицирован спустя три круга с формулировкой «за нарушение процедуры старта».

Михаэль Шумахер — Гран-при Бельгии — 1991

Понимаю, насколько странно видеть в этом списке Шумахера. Сейчас всё объясню. Безусловно, будущий семикратный чемпион очень ярко ворвался в мир Формулы-1. На абсолютно незнакомом и к тому же пилотажном «Спа-Франкоршам» он с ходу переквалифицировал более опытного напарника Андреа де Чезариса. Да и в целом немецкий дебютант показал очень достойное седьмое время за рулём далеко не топового «Джордана». А на старте Михаэль так и вовсе вырвался на пятое место, опередив Жана Алези и Нельсона Пике.

В теории это мог быть один из самых ярких дебютов в Ф-1, а на практике Шумахер завершил гонку на первом круге из-за проблем со сцеплением. То есть вины Михаэля в неудачном исходе первого заезда нет. А в эту подборку Шумахер попал исключительно из-за того, что ему не удалось реализовать тот потенциал, которым он обладал, пусть и произошло это не по вине гонщика.

Марко Апичелла — Гран-при Италии — 1993

Кстати, именно Апичеллу порой ошибочно называют обладателем самой короткой карьеры в Формуле-1. Но мы-то уже выяснили, что рекорд принадлежит Лоофу. А что до итальянца, то он преодолел аж 800 метров. Но обо всём по порядку.

В преддверии Гран-при Италии «Джордан» покинул Тьерри Бутсен. В поисках замены ушедшему ветерану взор Эдди Джордана пал на Марко Апичеллу, который в ту пору неплохо выступал в Формуле «Ниппон». В квалификации итальянец предсказуемо уступил напарнику Баррикелло, но проиграл не так и много – полсекунды. Стартовать дебютанту предстояло из хвоста пелотона – 23-м.

Марко Апичелла Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Исправить ситуацию в гонке Апичелле не удалось. На старте Марко попал в массовую аварию из пяти машин (Баррикелло тоже поучаствовал) – итальянский новичок не смог добраться даже до первого поворота. Собственно, это и есть вся карьера Апичеллы в Формуле-1. Уже на следующем этапе его место в «Джордане» займёт официальный тест-пилот команды Эмануэле Наспетти. Что же до горе-дебютанта, то он вернётся в Японию, где в 1994 году возьмёт титул в Формуле «Ниппон».

Хуан Пабло Монтойя — Гран-при Австралии — 2001

Уже в своей третьей гонке в Формуле-1 Монтойя бок о бок боролся с Михаэлем Шумахером на «Интерлагосе», громогласно заявив о себе на весь мир. Но вот конкретно дебютный Гран-при колумбиец провёл не лучшим образом.

Против Хуана Пабло сыграл фактор завышенных ожиданий. Всё-таки приходил в чемпионат не желторотый новичок, а чемпион Формулы-3000, зарекомендовавший себя во взрослых гонках (чемпион CART 1999 года). К тому же не будем забывать, что дебютировал Монтойя в составе околотопового «Уильямса».

Монтойя ошибается на входе в первый поворот Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Проблемы колумбийца на «Альберт-Парке» начались с самого начала гоночного уикенда: 11-е время в квалификации (Ральф Шумахер стартовал пятым). Решающий заезд в воскресенье также начался не лучшим образом: Монтойя отыграл несколько позиций на стартовой прямой, но ошибся при входе в первый поворот, выехав за пределы трассы. А уже в третьем повороте «Уильямс» Хуана Пабло соприкоснулся с машиной Ирвайна. Первый круг Монтойя завершил на 13-й позиции. В дальнейшем пилот-колумбиец отыграет пару позиций, но глобального прорыва не случится. А на 40-м круге он и вовсе завершит гонку из-за отказа мотора.

Фелипе Масса и Алан Макниш — Гран-при Австралии — 2002

Да, это та самая гонка с завалом в первом повороте. По итогам стартовой мясорубки восемь пилотов завершили заезд. Среди пострадавших оказались два дебютанта – Фелипе Масса и Алан Макниш. Обидно, наверное, начинать карьеру в Ф-1 таким вот образом – особенно в случае с Массой. Бразилец здорово провёл дебютную квалификацию, опередив своего напарника Хайдфельда.

В теории Фелипе мог рассчитывать на борьбу за очки, но всё закончилось в первом повороте. Причём, что любопытно, катализатором аварии стал именно напарник бразильца. Пытаясь уйти от столкновения с «Джорданом» Физикеллы, Хайдфельд срезал первый поворот, но при возвращении на трассу всё равно вынес Джанкарло. И затем уже неуправляемая машина итальянца по инерции снесла «Заубер» Массы.

Масса и Макниш среди участников завала в первом повороте Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Что же до Макниша, он также стал жертвой завала имени Хайдфельда. Многим гонщикам пришлось резко тормозить и отруливать в попытке избежать столкновения. Так, пелотон оказался подвержен эффекту гармошки. Одним их тех, кто не смог уцелеть, стал дебютант на «Тойоте».

Никита Мазепин — Гран-при Бахрейна — 2021

Мазепин стал первым с 2002 года пилотом, который завершил свою дебютную гонку в Ф-1 на первом круге. В отличие от того же Массы, гоночный уикенд у Никиты изначально не задался. В квалификации россиянин показал худшее время, уступив напарнику Мику Шумахеру почти секунду. На первых метрах дистанции Мазепин, казалось было, опередил партнёра по команде, но из первого поворота выходил снова последним. А при прохождении третьего поворота Никита потерял машину, после чего неуправляемый болид направился в стену. На этой печальной ноте завершилась дебютная гонка Мазепина в Ф-1.