Хэмилтон — чемпион, новичков дружно уволят, и ещё 5 смелых прогнозов на сезон Ф-1

За несколько дней до старта нового сезона Формулы-1 мы по традиции собрали смелые и неочевидные, но вместе с тем вполне реальные прогнозы авторов раздела на чемпионат 2025 года.

Александр Кожевников: Норрис и Пиастри допустят аварию

Оскар в последние годы доказал, что он является будущим чемпионом мира — достаточно лишь, чтобы звёзды на небе встали в правильном порядке. Пиастри с каждым годом становится всё сильнее и уже сравнялся с Ландо Норрисом по уровню выступлений в отдельных Гран-при, а потенциал Оскара, по ощущениям, даже выше, чем у Ландо.

И с таким потенциалом и умениями, как у Оскара, австралиец явно не станет мириться с не работающими от слова совсем «правилами папайи» и потенциальной ролью второго пилота. Будучи фаворитом, «Макларен» может получить удар откуда не ждали — от собственных пилотов. А эти самые пилоты в борьбе за потенциальный титул могут оказаться столь же взрывоопасной смесью, как в своё время были Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо в той же команде, или, например, Хэмилтон и Нико Росберг в 2016 году в «Мерседесе».

Практически уверен, что в «Макларене» с каждым удачным Гран-при Пиастри будет расти напряжение, а с их «умением» справляться с подобными ситуациями (вспомните, например, Гран-при Венгрии – 2024) момент, когда это найдёт свой выброс на трассе — лишь вопрос времени. Пиастри и Норрис не просто будут отбирать друг у друга очки — не стоит удивляться, если они начнут их отбирать и у команды.

Переживут ли «Правила папайи» сезон-2025? Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Лев Дорогов: как минимум два новичка будут уволены по ходу сезона

В 2025 году сразу шесть пилотов проведут первый полноценный сезон в Формуле-1, но завершить его смогут далеко не все. На сегодняшний день наиболее прочными выглядят позиции Оливера Бермана и Габриэла Бортолето. Первый находится под протекторатом «Феррари», да и свою готовность к Ф-1 уже продемонстрировал. А второму предстоит выступать, вероятно, за слабейшую команду пелотона, поэтому его ошибки будут не так сильно бросаться в глаза. Также каким-никаким иммунитетом обладает Лиам Лоусон. Даже если он провалится в «Ред Булл», место в пелотоне наверняка сохранит, отправившись в дочернюю команду – кроме как Цунодой, заменить Лиама некем.

А вот что же до второй тройки игроков, то их позиции не столь крепки. Главным кандидатом на увольнение видится Джек Дуэн. Против австралийца говорит тот факт, что на позицию третьего пилота подписали Франко Колапинто, за которым так рьяно охотился Флавио Бриаторе. Очевидно, что аргентинца пригласили не просто так – при первых неудачах Дуэна боссы «Альпин» усадят на его место Колапинто. Наверняка об этом догадывается и сам Джек, что только окажет на него дополнительное давление.

Андреа Кими Антонелли, несмотря на то что является главной надеждой «Мерседеса», также находится в зоне риска. Итальянец – самый малоопытный представитель пелотона: ему всего 18, и даже в юниорских «формулах» он имеет не очень большой накат. Справится ли он с ролью пилота топ-команды – большой вопрос. Страшно представить, под каким давлением будет находиться 18-летний дебютант, если учитывать, что в таких командах, как «Мерседес», толерантность к ошибкам крайне низкая. Да и Боттаса на роль «резервиста» как будто бы позвали не просто так – с расчётом, что в случае чего он сможет заменить провалившегося дебютанта.

А вот что до Хаджара, то его положение делает шатким сам факт нахождения в системе «Ред Булл», где не сильно церемонятся с пилотами. Если Хаджар будет помногу проигрывать Цуноде, далеко не факт, что Хельмут Марко будет терпеливо ждать прогресса от французского юниора. Дополнительно усугубляет положение Исаака чрезмерная импульсивность. Частые перепалки с руководством точно не добавят Хаджару шансов.

Антон Колов: Колапинто не выйдет на замену в «Альпин»

Одним из ярких событий межсезонья стал переход юниора «Уильямса» Франко Колапинто в «Альпин». Моментально появились инсайды, что аргентинский резервист чуть ли не сразу заменит Джека Дуэна в основе команды. Действительно, Франко ярко проявил себя в конце сезона-2024. Многие (даже в команде «Чемпионата») не верили в него, а Колапинто справился, хоть и не без оговорок: несколько аварий, и дебют из блестящего превратился в просто хороший. Хотя это всё не помешало молодому пилоту влюбить в себя публику.

В эмоциональном плане выбор Колапинто для «Альпин» выглядит крайне привлекательно. Это почти не скрывает Флавио Бриаторе. Но стабильность в таких вопросах — ключевой фактор. И аргентинец, кстати, ею отличиться не смог. Франко, пожалуй, может принести чуть больше скорости, но вопрос – какой ценой? Если Дуэну удастся показать хорошие и, главное, стабильные результаты в первых пяти гонках, то необходимость в переменах пропадёт сама собой. Мой смелый прогноз – Колапинто останется в запасе до сезона-2026.

Получит ли Колапинто шанс уже в 2025-м? Фото: Clive Rose/Getty Images

Максим Вершинин: Фернандо Алонсо продлит контракт с «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1 совершенно точно отметит своё 45-летие в статусе пилота чемпионата мира, потому что действующий контракт испанца с заводской командой «Астон Мартин» рассчитан до конца 2026 года. Фернандо уже намекал, что не исключает продолжения своей гоночной карьеры в рамках нового соглашения — похоже, всё пойдёт именно по такому сценарию. Ключ к новому контракту Алонсо — переход Эдриана Ньюи. И сам пилот, и гениальный конструктор неоднократно заявляли о желании поработать друг с другом, которое до «Астона» всё никак не могло стать реальностью.

В 2026 году в Формуле-1 в силу вступит новый технический регламент — это будут самые существенные перемены в серии за многие годы, что станет отличным шансом для Ньюи и Алонсо. Конструктор уже не раз доказывал, что способен блестяще пользоваться новыми реалиями, так что команда Лоуренса Стролла имеет реальные шансы оказаться одним из лидеров новой эры. Опыт испанца тоже станет одним из козырей коллектива.

Весь вопрос в том, насколько эффективной окажется силовая установка «Хонды», но, если мотор будет достаточно хорош, нет сомнений, что Алонсо продлит свой контракт ещё на год-два, как только дождётся позитивных инсайдов из Японии.

Дмитрий Захарченко: Лоусон не даст никаких поводов для своей замены

«Ред Булл» получил изрядную долю критики за то, что подписал в напарники Максу Ферстаппену малоопытного Лиама Лоусона. Одни считали, что в Милтон-Кинсе нужно было брать Юки Цуноду, другие утверждают, что выступления бок о бок с Ферстаппеном уничтожат карьеру новозеландца. Ничего подобного, уверен ваш автор.

Лиам блестяще адаптируется к новой технике. Будучи дебютантом, он выигрывал гонки Ф-2 и Ф-3, чуть не стал чемпионом DTM (Лоусона на старте финальной гонки выбил Келвин ван дер Линде) и на совершенно незнакомых трассах занял второе место в сезоне Супер Формулы в 2023-м. Да и в Формуле-1 он с ходу поехал на уровне Цуноды, знающего машину из Фаэнцы как свои пять пальцев. Макс, конечно, не Юки, но игнорировать потенциал Лоусона — ошибка.

Но в «Ред Булл» Лиама взяли даже не поэтому. В Милтон-Кинсе уверены в психологической устойчивости гонщика, а она в данном случае играет не меньшую роль, чем скорость. Перес поначалу смотрелся в паре с Максом неплохо, но затем «поплыл». Психология подвела и Албона с Гасли. А вот у Лоусона есть шанс избежать таких проблем. И если Лиам сможет провести сезон-2025 с холодной головой, он станет самым сильным напарником Ферстаппена со времён ухода Риккардо.

Александр Кожевников: Хэмилтон станет чемпионом

С одной стороны, подобный прогноз даже на фоне мировых экспертов выглядит не просто смело, а невероятно смело. С другой — мы стоим на пороге самого невероятного сезона в истории Формулы-1. До сих пор сложно сказать, кто же окажется самым сильным на дистанции целого сезона. Да, «Макларен» вступает в 2025 год в роли фаворита, однако не настолько безоговорочного, чтобы уезжать от всех на половину круга за дистанцию гонки. Цена ошибки в нынешнем сезоне слишком высока, а ошибок этих будет много абсолютно у всех.

«Ред Булл» ещё в прошлом году показал, что без должной доработки машины они смогут претендовать на титул только лишь за счёт колоссального таланта Ферстаппена, но даже Макс не является верховным божеством Формулы-1. А доработка машин находится сейчас под большим вопросом. У команд сложный выбор — бросать ресурсы на попытки угнаться за соперниками или всё же приберечь для проекта 2026 года, который станет первым при новом регламенте.

Все эти факторы, в совокупности с явным желанием Фредерика Вассёра и всей «Феррари» умаслить как свою новую приму, так и тифози, могут привести к тому, что «Феррари» семимильными шагами догонит «Макларен», а сами «оранжевые» окажутся в ситуации прошлогоднего «Ред Булл». А здесь, в отличие от Норриса, Хэмилтон точно своего не упустит, вцепившись в перспективу титула в красном буквально зубами. Прогноз действительно смелый, но более чем вероятный. Нужно всего лишь оставить позади Леклера, однако Хэмилтон сильнее — как минимум психологически.

Сейчас у Хэмилтона начало романа с болельщиками «Феррари» Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Лев Дорогов: Леклер разгромит Хэмилтона

Некоторые эксперты уже надевают на голову Хэмилтона восьмую чемпионскую корону, однако в первом сезоне в Маранелло ему будет сложно даже опередить Леклера во внутрикомандном сражении. Да, Льюис – самый титулованный гонщик в истории и всё ещё один из лучших в пелотоне. Однако не стоит забывать, что приходит он в абсолютно новую и своеобразную организацию, где ему ещё предстоит пройти адаптацию.

Хэмилтон ещё не до конца понял, куда пришёл. «Феррари» настолько специфичная команда, что удачный отрезок в её составе удавалось провести лишь единицам. А уж сколько топовых пилотов испытали разного рода неудачи в Маранелло: Прост, Мэнселл, Алонсо, Феттель – лишь верхушка айсберга.

В общем, тяжело придётся Хэмилтону в «Скудерии», особенно в первом сезоне. Поэтому как минимум в 2025-м вряд ли стоит ожидать превосходства Льюиса над Леклером, который страдает за «Феррари» уже шесть лет.