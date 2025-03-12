«Думал, никогда больше не смогу сесть за руль». Петров — о здоровье и гонках в России

Генеральный директор G-Drive SMP Racing Виталий Петров, недавно занявший второе мест на Гонке чемпионов в Тольятти, перед стартом летнего гоночного сезона в России дал «Чемпионату» практически программное интервью. В нём Виталий рассказал как о своих прежних и будущих выступлениях, так и о том, что он хочет сделать на новой должности.

«Такой удар в голову, что аж сознание чуть не теряешь»

— Виталий, вы начали этот сезон с двух стартов на Ближнем Востоке, но в одной из гонок вовсе не сели за руль из-за проблем со здоровьем. Что случилось и как сейчас обстоят дела?

— У меня такое было впервые в жизни— никак не мог объяснить собственное состояние. Знаете, иногда бывает, что резко встаёшь и тебя чуть-чуть покружит, а здесь наоборот: ложишься на подушку, и такой удар в голову, что аж сознание чуть не теряешь.

В Абу-Даби мне надо было проехать три круга, чтобы допустили к гонке. Я сажусь за руль и понимаю, что у меня машина едет в одну сторону, а голова отъезжает в другую. Естественно, я испугался, ведь регулярно прохожу медицинские обследования и вообще не понимаю, откуда это всё могло появиться. Особенно с учётом того, что в Дубае я нормально проехал уикенд, а в Абу-Даби через неделю всё это началось.

Когда вернулся в Выборг, у меня был буквально один день на обследования. Первое, что успел — сдать кровь. В Абу-Даби мне сказали, какие анализы сдать, потому что давление, сахар — всё в норме было. В общем, сдал кровь, а на следующий день улетел в Самару на «Гонку чемпионов». Спасибо Владу Незванкину и Lada Sport, которые помогли организовать МРТ, КТ, я к двум врачам на приём сходил и у ЛОРа проконсультировался.

У медиков были три версии. Первая — что-то защемило в позвоночнике. У нас в команде был массажист, который очень сильно спину давил. Уже в России мне врач сказал, что как-то у меня третий позвонок немножко искривлён — что-то куда-то ушло и, возможно, что-то пережимало. Но у меня спина не болела, перегрузок я не ощущал. Обычно после гонок, особенно когда это 24 часа, что-то чувствуешь от перегрузок, однако тут ничего такого не было.

Вторая — солнечный тепловой удар. Ну и третий вариант… В ушах любого человека есть такие шарики-кристаллы, которые отвечают за равновесие (аутоконические кристаллы во внутреннем ухе. — Прим. «Чемпионата».). Они могут сами по себе двигаться, что вызывает внезапное и резкое головокружение в определённом положении головы. Это невозможно никак вылечить. Врач мне об этом рассказал и объяснил, что единственное, что можно сделать в такой ситуации — специальные упражнения на три минуты, сидя в кровати.

Виталий Петров Фото: smpracing.ru

— Что было дальше и всё ли хорошо сейчас?

— Я неделю мучился, очень сильно переживал, что не смогу принять участие в гонке. Но ехать в Тольятти решил в любом случае. Билеты уже купили, меня ждали, Борис Романович Ротенберг приехал — я понимал, что даже если участвовать как пилот не буду, то пойду, скажем, покомментирую. К счастью, к началу квалификации всё прошло — после визита к врачу и упражнений вообще ничего больше не было.

— Как в целом оцените гонки с участием SMP Racing в Дубае и Абу-Даби?

— Если говорить про «24 часа Дубая», то, с точки зрения пилотов, инженеров и механиков, мы отработали на 100%. Вопросы были к организаторам, потому что на тестах BMW и Porsche были если не в конце, то в середине пелотона, а прямо перед гонкой BMW снимают 30 кг, а Porsche меняют Balance of Performance — блин, они сразу на полсекунды на круге стали быстрее! У нас вся телеметрия есть, которая это подтверждает. А дистанция где-то в 550 кругов — естественно, на каждом стинте они просто уезжали от соперников. Если за рулём был быстрый пилот, полсекунды-секунду с круга они привозили — с этим ничего нельзя было сделать, они под финиш бы нам всё равно два-три круга привезли.

Такая ситуация разочаровывает, как и в любых других гонках, где есть BoP. С ним надо уметь правильно работать, правильно контролировать темп разных машин — гонки должны быть зрелищными, но без того, чтобы давать какой-то одной марке выигрывать с таким преимуществом. Я особо не приветствую такой подход. С организаторами толку было обсуждать? Мы пришли, всё высказали — они ответили, что ошиблись, а какая разница, если гонка уже прошла?

— А что скажете про «6 часов Абу-Даби»?

— По ходу этого уикенда были позитивные моменты — и были разочарования. Мы понимали, что можем побороться за победу — на опыте гонки в Дубае и по тому, как проходили тесты. Важно было стартовать как можно выше, и с этой задачей мы справились — стартовали с первого ряда. Сергей Сироткин отлично стартовал и оторвался от соперников на 30 секунд — это позволяло контролировать гонку, она была как на ладони, стратегия тоже была идеальной. Но просто отрубились два топливных насоса в машине!

Мы досконально пока не знаем, в чём проблема. Обычно в топливном баке случается, что внутри начинает разъедать «губки», что приводит к перебоям, но в этот раз открыли бак — посмотрели, всё чисто! Да и накануне гонки в пятницу всё проверяли. Команда обещает нам дать полный расклад по поводу того, что там случилось.

С гонок мы все уехали расстроенные и злые, потому что не должно было случиться такого! Возможно, это ошибка команды, потому что во второй машине они заранее поменяли топливный насос. Непонятно: если были какие-то сомнения, то нам почему не заменили? Что, мне быть механиком в команде и за всем следить? Но тогда я уже гоняться не смогу — надо полностью в механика или инженера переквалифицироваться. Похоже, просто в команде за чем-то не уследили. А в целом нашей скорости вполне хватало бы, чтобы победить.

«Не хочется ехать не под российской лицензией»

— Зато вы смогли поучаствовать в «Гонке чемпионов». Какие впечатления?

— Не помню, третий или четвёртый раз я уже приезжаю в Сосновку. По-моему, всё-таки в третий… В этой гонке очень важны колёса. В одни годы была более широкая резина — она, честно скажу, дурацкая какая-то. Вообще не знаю, для чего она, как на ней ездить. А в этот раз привычные более узкие Pirelli, который мне в принципе знакомы. Но, откровенно, в этом году шинники подвели — завод, видимо, сделал очень мягкую резину непонятно для каких гонок. Буквально за один день тестов время на одном комплекте падало на семь секунд. Начали вылетать шипы, причём посередине дорожки, где они обычно не вылетают. Если бы была плюсовая температура и разрыли трассу до земли, было бы понятно, но у нас был чистый лёд. А шипы вылетали.

— Несмотря на все сложности с резиной и проблемы со здоровьем, вы пробились в финал…

— Если честно, почему-то был уверен, что именно в этот раз могу побороться за победу. Я сразу прочувствовал машину и понял, как она себя ведёт, получал хорошую обратную связь от неё. Во всех заездах всё получилось, кроме финала на новой «Искре». Она ведёт себя абсолютно иначе, чем «Веста». Куда более юркая, с «кулачком» в коробке, мотор на низах работает, а на Vesta вся мощность ближе к пяти-шести тысячам оборотов. Надо перестраивать стиль пилотирования — чуть раньше на выходе из поворота газ нажимать, чуть иначе машину в виражи заносить. Просто пары кругов не хватило, чтобы подстроиться под Iskra.

Не думаю, что переход в финале на Iskra был справедливым, потому что Кирилл Ладыгин на этом автомобиле уже ездил, а у меня был только круг, чтобы познакомиться с новинкой. Если бы мне кругов пять дали на знакомство — не знаю, победил бы я или нет, но результат бы точно поплотнее был. Много нюансов в машине, так что если бы продолжили ехать на Lada Vesta, заруба была бы!

Мне вообще кажется, что надо, как на международной «Гонке чемпионов», привозить технику, на которой никто не ездил. В Германии, когда выступал, были пять разных машин. Вот и здесь пусть так же сделают — у Lada Sport есть Granta, Vesta, Niva, и пусть к ним какой-нибудь багги зафигачат! Ну, или «Копейку», чтобы с задним приводом. Вот тогда всё поменяется. Чтобы пилоты ехали на заднем, на переднем и на полном приводе.

— Вы уже проехали три гонки, но увидим ли мы ещё вас на трассе в этом сезоне?

— В международных соревнованиях — не знаю. Просто-напросто не хочется ехать не под российской лицензией. Гонки в Дубае и Абу-Даби мы выбрали потому, что там можно было ехать под российским флагом. Там организаторы из Нидерландов, компания Creventic — они в этом плане попроще. То есть если в Европе нам разрешат ехать под российской лицензией, то всё обсуждаемо. Начнём переговоры, возможно, поедем. Но пока об этом речи нет. Я не хочу ехать под флагом Казахстана, Беларуси или каким-то другим — не вижу в этом смысла, потому что мы едем защищать цвета России. Если этой возможности нет, зачем тогда выступать?

Но в гонках я поеду. На прототипе BR Engineering BR03 точно поеду СМП РСКГ Эндуранс. Хочется и в ралли-рейды, и в классическое ралли в чемпионат России. Уже начал переговоры с промоутером Артуром Мурадяном, но я пока весь в разъездах и никак не могу с ним связаться и детально обсудить. Многое хочу, но пока не получается. Я ведь с этим головокружением очень сильно испугался — думал, не дай бог, вообще никогда за руль больше сесть не смогу…

Экипаж SMP Racing на «24 часах Дубая» Фото: smpracing.ru

«Народ просто не знает, что есть гонки!»

— Вы сейчас уже не просто пилот, а ещё занимаете административные должности и в РАФ, и в SMP Racing, и в РСКГ — насколько вообще легко заниматься всеми этими делами сразу?

— Совершенно точно я стал меньше времени проводить у себя в Выборге и больше — в Москве. Но, будучи пилотом, я со стороны лучше вижу некоторые нюансы, которые хотел бы изменить в автоспорте. Мне хочется, чтобы все пилоты и команды больше общались между собой, предлагали какие-то новшества в рамках существующего регламента. Главное, чтобы не придумывали то, что нужно только им одним. Нередко бывает, что вроде бы на словах все выступают за одно, все хотят одного, а как дело доходит до голосования, то каждый за себя.

Если нет общей позиции, значит, мы вообще не разговариваем об этом. Должно быть единое мнение, которое помогло бы развивать и продвигать автоспорт. Я сейчас говорю о том, чтобы мы совместными усилиями сделали гонки популярными. Добиться этого можно только в том случае, если мы все начнём активно выкладывать фотографии, заливать видеоролики, делать какой-то контент для соцсетей, для спортивных изданий вроде вашего, использовать для продвижения «ВК» и RuTube. Только так мы зрителя привлечём.

Я помню, когда начинал свою карьеру, мы выступали на «Невском кольце» — там собиралось по 20 тысяч человек! А сейчас, когда постоянно летаю Питер — Москва, Москва — Питер, то меня периодически узнают и задают вопрос: «А вы гоняетесь ещё? А где гоняетесь?» Народ просто не знает, что есть гонки! Они хотят прийти и посмотреть, но не знают, когда и куда. Поэтому для нас это сейчас первостепенная задача — придумать правильный и грамотный маркетинг для серии и для команд. Участникам же будет плюс, если о них станут знать — придут спонсоры в команды, придут спонсоры в серию. Через все доступные ресурсы надо работать, а кроме того, у нас есть «Матч ТВ» — всё в совокупности должно принести плоды. Просто для этого надо объединить всех участников.

— С точки зрения правил вам предстоит непростой сезон в СМП РСКГ. Был скандал на финальном этапе в Грозном, который вылился в разбирательства в межсезонье, потом в «Туринг-Лайт» пересмотрели итоги сезона, и до сих пор идут разбирательства. Как планируете с этим всем работать?

— Я возьму пример из Формулы-1, потому что был там в качестве судьи и понимаю, о чём говорю. Обычно в гонке, когда у тебя полные баки, ты начинаешь тормозить перед поворотом в среднем за 100 метров. Потом, когда топливо расходуется, постепенно начинаешь ехать чуть быстрее — тормозить за 90 метров, за 89 и так далее. Позже тормозишь, но делаешь это предсказуемо для соперников. Но достаточно не то что затормозить раньше, а просто чуть раньше убрать ногу с педали газа — и ты получаешь штраф.

Вспомним ситуацию с Алонсо в Мельбурне, когда Фернандо сбросил газ не за 100 метров до поворота, а за 150 метров. И сразу ему штраф впендюрили! Ну, ты дурак что ли? Ты аварийную ситуацию создал, из-за тебя другой пилот вылетел с трассы, поэтому и получаешь наказание. Такими должны быть правила в любых гонках, когда чётко прописано всё, что недопустимо, и как это карается. Понимаю, что в 2025 году ещё будут ошибки в судействе, но я буду следить за ситуацией и исправлять её — уверен, что в итоге мы придём к тому, что всё окажется прописано в правилах и отпадёт необходимость в апелляциях.

Нельзя всё сразу сделать идеально, приходится учиться на своих ошибках и опыте Европы и мира. Правила должны быть прописаны чётко, чтобы всё чёрным по белому и понятно каждому участнику, чтобы никаких двойных трактовок. Регламент на новый сезон СМП РСКГ мы пока не представили, потому что команда серии во главе с руководителем Российской серии кольцевых гонок Андреем Брусникиным готовит правила. И в процессе работы постоянно сталкиваются то с одним нюансом, то с другим. Я их не тороплю — говорю, напишите так, чтобы потом к вам придраться было нельзя, чтобы потом по этим правилам можно было спокойно разбирать ситуации. Даже если подадут протест, то вы просто показываете пункт правил, где об этом написано — и всё, вопрос закрыт!

— Мы знаем, что в той же Формуле-1 Международная автофедерация прислушивается к командам и пилотам относительно правил, а в российском автоспорте есть такое взаимодействие с участниками?

— На каждом этапе на брифингах мы слушаем пилотов, принимаем от них замечания и стараемся воплощать их в жизнь, если это сделает гонки лучше. Тот же прецедент с Брагиным в Грозном просто обязан повлиять на правила, он должен их изменить так, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций. Пилот может сказать, что у него резина износилась, но нельзя объяснять своё поведение, что у тебя шины ушли, а ровно после того, как ты пропустил напарника, тут же поехать в прежнем темпе. Можно на метр, на три, ну на пять метров ошибиться, но не так. Конечно, без ошибок пилота в гонках не обходится, но всё это можно увидеть в телеметрии. Другое дело, мы столкнулись с тем, что не на всех машинах есть телеметрия — в «Туринге» вроде бы у всех, а в других классах – уже не у каждого пилота.

Любой в гоночном мире видит и понимает, кто и что делает не так, где реальная ошибка, а где — осознанное действие. Борьба должна быть чистой, даже если это какие-то командные приказы. Гонщики и команды обязаны бояться последствий за намеренные поступки на трассе. Никто не захочет выступать в гонках, если он не уверен, что битва будет честной. Я сам в 2005 году столкнулся с такими обстоятельствами, когда боролся с командой «Лукойл» — в итоге, слава богу, всё обошлось и я выиграл чемпионат России сразу в двух классах, однако всё могло закончиться иначе и очень печально.

«Аркадий Цареградцев, скажу по секрету, поедет у меня тесты BR03»

— Ждут ли нас какие-то серьёзные изменения в СМП РСКГ в этом году, или пока ещё всё в процессе?

— Во всём мире автоспорт — это семейный праздник. И я хочу сделать то же самое и в России. Мы сейчас разрабатываем план, как сделать этапы СМП РСКГ удобными для семьи. Я прекрасно понимаю, что такое — пробыть на трассе с 10 утра часов до пяти вечера. В Европе, когда ты приезжаешь на гонки, у тебя масса развлечений, чтобы сначала зрители гонку пошли посмотрели, а в перерыве поучаствовали в играх, потом вернулись на трибуны и следующий заезд смотрели, после которого смогли бы пойти поесть или что-то ещё. Да, у нас на трассах паддоки не такие большие, чтобы мы могли что-то прямо вау-вау «закрутить», но потенциал для развития есть.

Мне очень хочется сделать гонки семейным событием. Чтобы не было такого, что отец жену и ребёнка через силу тащит на трассу или что дети вынуждают родителей их привезти на гонки. Сейчас же думают, что гонки — это чисто мужское развлечение, а женщинам делать на трассе нечего. Что детям это скучно и нечем их будет на трассе занять. Сейчас мы бросили силы на то, чтобы о СМП РСКГ знало как можно больше людей, чтобы они понимали, что можно провести целый день на гонках и найти интересные активности для каждого, чтобы у детей была возможность увидеть гонщиков, пощупать машины. Будем смотреть, что можно сделать в этом направлении.

— Будут ли какие-то нововведения с точки зрения появления новой техники или новых классов?

— В этом году у нас вернётся Формула-4. Проект этот по большей части ведёт Сергей Сироткин, но все равно мы в одной обойме. Кроме того, к августу планируем построить уже 18 экземпляров BR03. Возможно, уже в этом сезоне мы проведём спринтерскую гонку на этих прототипах — назовём её «Гонкой звёзд». Может быть, она даже пройдёт в фиджитал-формате. Нам важно показать, что собрано необходимое число прототипов, что они готовы к бою — это будет прологом к проведению монокубка в статусе чемпионата России в следующем году.

У нас есть большой интерес к BR03, многие хотят на ней ехать, но короткие гонки. И машина в принципе изначально создавалась под спринты, но потом Борис Романович принял решение проверить машину в гонках на выносливость. И мы два года подряд становились на ней обладателями Кубка России.

Прототипы BR03 Фото: smpracing.ru

— Одна из самых популярных автоспортивных дисциплин в России — это дрифт. Этапы Российской Дрифт Серии собирают полные трибуны, там и взрослые, и дети. Вы как-то взаимодействуете с другими чемпионатами, перенимаете их опыт?

— Я сам приезжаю на гонки других серий. И общение, конечно, тоже есть. И с организаторами, и с пилотами. Вот тот же Аркадий Цареградцев, скажу по секрету, поедет у меня тесты BR03. Это значимый с точки зрения маркетинга гонщик с огромной аудиторией — ему интересно попробовать новую технику и рассказать об этом у себя в соцсетях. А там, возможно, и сезон на нашем прототипе проедет, и его фанаты о нас узнают.

Как только погода позволит, у нас на тестах поедет Никита Мазепин. Ему тоже интересно — Никита удивился, почему мы его раньше не позвали прокатиться на BR03. А я просто не знал о его желании попробовать эту машину. В общем, мы заинтересованы в сотрудничестве и с РДС, и с ралли, потому что есть болельщики, которые любят только дрифт, или только ралли, или только «кольцо», а за счёт совместной работы мы сможем добиться большего.

Аркаша, кстати, обещал мне тесты в дрифте, если я посажу его в прототип. Говорит, есть у него хорошая тренировочная машина, так что можно будет приехать и попробовать езду в заносе. Я до этого дрифт не пробовал, поэтому сейчас мне трудно говорить, но вот когда попробую — коллаборация между дисциплинами выйдет уже на новый уровень. Это и интересный контент, и дополнительная реклама, и вообще всем хорошо! Отчасти нам помогают и санкции, потому что многие пилоты, которые могли уехать за границу, остались в России и развивают наш автоспорт.