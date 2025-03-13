Всё, что нужно знать о новом сезоне Ф-1: «Ред Булл» больше не лидер, море новичков

В предстоящий уикенд в Мельбурне стартует новый — уже 76-й по счёту — сезон Формулы-1. Как и в прошлом году, чемпионат будет состоять из 24 тех же самых Гран-при, а завершится сезон-2025 7 декабря в Абу-Даби.

Всё, что нужно знать в преддверии старта — в нашем материале.

«Макларен» — фаворит, но это ничего не значит

В прошлом году чемпионом мира уже в четвёртый раз подряд стал Макс Ферстаппен, но если раньше в распоряжении нидерландца была лучшая машина в пелотоне, то в сезоне-2024 он выиграл скорее вопреки технике. «Ред Булл» в прошлом году несколько сдал, и теперь главным фаворитом первенства считается «Макларен».

Машины цвета папайи в прошлом году обеспечили своей команде Кубок конструкторов и превосходно смотрелись на предсезонных тестах. По разным оценкам, их преимущество относительно соперников составляет от пары десятых до целой секунды с круга. Причём в Бахрейне Ландо Норрис и Оскар Пиастри были быстрее как на длинных сериях, так и в режиме квалификации.

Оскар Пиастри на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время у «Макларена» сразу три серьёзных соперника — помимо «Ред Булл», это «Феррари» и «Мерседес», а расстановка сил, как и в прошлом году, будет меняться от трассы к трассе. Многие ожидают, что, несмотря на наличие явного фаворита, сезон-2025 станет самым непредсказуемым за последние годы, за титул намерены сразиться все четыре топ-команды.

Хэмилтон теперь в «Феррари»

О переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» стало известно ещё до старта сезона-2024 — этот трансфер называли самым громким в истории Формулы-1. Теперь наконец настало время официального дебюта британского чемпиона за рулём машины «Скудерии».

В Маранелло ставят на этот год амбициозные задачи — команда намерена сразиться за титул. Несмотря на смену технического регламента в 2026 году, инженеры радикально переделали переднюю подвеску, перейдя с толкателей на тяги.

Льюис Хэмилтон, Фредерик Вассёр и Шарль Леклер на презентации сезона-2025 Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Оценить эффективность этого решения можно будет уже после первых гонок, но не будем забывать, что в современной Формуле-1 доработка машины по ходу сезона порой позволяет полностью перевернуть игру.

Дополнительной интригой будет внутрикомандное противостояние Льюиса и Шарля Леклера. Пусть монегаск моложе и чемпионатов ещё не выигрывал, но он в «Феррари» уже много лет и фактически является воспитанником Маранелло. При этом в 2024 году Хэмилтон проиграл Расселлу, и ещё одно поражение может стать огромным ударом по репутации британца.

У Ферстаппена новый напарник

Постоянные проблемы Серхио Переса довели руководство «Ред Булл», и в сезоне-2025 у Макса Ферстаппена будет новый напарник — Лиам Лоусон. Новозеландец дважды подменял в младшей команде «быков» Даниэля Риккардо и сумел в глазах Хельмута Марко затмить Юки Цуноду, когда тот искал замену Чеко.

Лиам Лоусон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, не все уверены в правильности решения «Ред Булл». У Лиама за плечами лишь 11 гонок, и сезон-2025 будет для него первым полноценным. В своё время Пьеру Гасли и Алексу Албону в похожей ситуации не хватило опыта и психологической устойчивости. Тем не менее в Милтон-Кинсе считают, что Лоусон справится лучше предшественников.

Вундеркинд из «Мерседеса» и другие дебютанты

Формально Лоусон в этом году не будет считаться новичком, но и без него каждый четвёртый пилот на стартовой решётке Гран-при Австралии — дебютант. И самый яркий из них — 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, который пришёл на место Хэмилтона в «Мерседесе». Кими впечатлил немцев скоростью и уверенностью за рулём, однако настоящая проверка — впереди.

Андреа Кими Антонелли Фото: Mark Thompson/Getty Images

В составе «Альпин» бок о бок с Гасли сезон проведёт Джек Дуэн, который в концовке прошлого года выступил в Абу-Даби, а за «Хаас» вместе с Эстебаном Оконом — экс-напарником Пьера — будет выступать Оливер Берман, также знакомый болельщикам по прошлому сезону.

Кроме того, в Формулу-1 переходят чемпион и вице-чемпион Формулы-2: Исак Хаджар станет гонщиком «Рейсинг Буллз» (так теперь называется «РБ»), а Габриэл Бортолето выступит за «Кик-Заубер».

Бонуса за быстрейший круг не будет

Самое заметное изменение в правилах перед сезоном-2025 — отмена бонуса за быстрейший круг. Это решение было принято на фоне ситуации на Гран-при Сингапура, когда выступавший за «РБ» Даниэль Риккардо, чтобы помочь Ферстаппену, отобрал быстрейший круг у Ландо Норриса. Ситуация никому в паддоке не понравилась, и промоутеры и вовсе отказались от правила, которое, по сути, поощряло тех, кому нечего терять, а не тех, кто действительно быстрее.

Трофей Гран-при Австралии 2025 года Фото: Sam Tabone/Getty Images

За антикрыльями будут следить строже

Ещё одним важным изменением будет ужесточение проверок антикрыльев на гибкость. Уже на Гран-при Австралии будут действовать более строгие правила при проверке задних антикрыльев, а с Гран-при Испании ужесточат тесты и передних антикрыльев. Кроме того, ФИА будет следить за тем, чтобы команды не использовали так называемую «мини-DRS», наделавшую много шума на Гран-при Азербайджана в прошлом году. Потенциально запреты федерации могут повлиять на расстановку сил, но как именно — пока можно лишь гадать.