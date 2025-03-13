Как поедет Хэмилтон в «Феррари» и ещё 7 тем, за которыми надо следить в новом сезоне Ф-1

Уже в пятницу в Альберт-парке пройдут первые тренировки нового сезона Формулы-1. Перед стартом Гран-при Австралии суммируем все главные вопросы, от которых зависит ход чемпионата-2025.

Ждёт ли «Макларен» лёгкая победа?

Сразу начинаем с главного вопроса всего сезона: насколько в реальности велико преимущество действующих обладателей Кубка конструкторов над конкурентами? Эксперты приводят варианты на любой вкус — две десятые, четыре, чуть ли не секунда… Ландо Норрис со своей стороны потешается над подобными «пугалками» и заверяет, что у «Макларена» вовсе нет заметного преимущества.

Кто на самом деле темнит, а кто — говорит правду, станет немного яснее после субботней квалификации. При этом не забываем, что трасса в Мельбурне специфичная, так что однозначные выводы можно будет сделать только после трёх-четырёх Гран-при. А потом пойдут пакеты обновлений, прежде чем команды сосредоточатся на подготовке к сезону-2026. Так что всё опять может измениться.

Если вы настаиваете на мнении автора, то поставлю на преимущество «Макларена» условно в три десятые, которое не гарантирует Норрису и Пиастри спокойного похода за титулом и разборок исключительно друг с другом.

Хэмилтон в «Феррари»: как это будет?

Переезд-блокбастер семикратного чемпиона мира в Маранелло наконец перешёл из разряда «ждём с нетерпением» в реальность. И эта реальность скоро покажет, насколько готов Хэмилтон бороться за рекордный восьмой титул вместе с «Феррари». Вопрос даже не в скорости машины — если не получится в этом году, инженеры вполне могут придумать «вундервафлю» к сезону-2026. Главная интрига — насколько хорош сам Льюис?

40-летний британец определённо ещё имеет в запасе несколько лет, но в состоянии ли он восстановить квалификационную форму, с которой были серьёзные проблемы в 2024-м? Леклер-то по темпу на одном круге даже круче Расселла. А если Хэмилтон будет регулярно уступать напарнику по субботам, то никак не потянет на роль мессии, ради которого задвинут собственного воспитанника. Ставки высоки.

Как себя покажут Пиастри и Албон?

Сразу для двух гонщиков Ф-1 нынешний чемпионат может оказаться во многом определяющим. Во-первых, Оскару Пиастри уже пора переходить из разряда «когда-нибудь чемпиона» к роли пилота, который демонстрирует стабильные результаты здесь и сейчас. В 2025-м Пиастри уже не простят обилие Гран-при, на которых он или много проигрывает напарнику в квалификации, или необъяснимо теряет темп в гонке. Правда, австралийцу только что выдали сочный долгосрочный контракт, но важно не превратиться в очень дорогого второго номера.

Ещё сложнее ситуация для Алекса Албона. Если у Пиастри хотя бы есть соглашение чуть ли не до 2030 года, то пилот «Уильямса» получил вместо слабеньких Латифи с Сарджентом топ-напарника в лице Сайнса. Если Алекс поедет на его уровне, то и сам станет топом и будет интересен ведущим командам. Начнёт уступать — его репутации почти конец. Полагаю, правда где-то посередине: испанец внутрикомандную борьбу выиграет, но не разгромно.

Не погубит ли Карлос Сайнс карьеру Алекса Албона? Фото: Clive Rose/Getty Images

Обретёт ли «Ред Булл» спокойствие и прежнюю силу?

Важный сезон для «быков». Им всё меньше будут помогать наработки со стороны Эдриана Ньюи, и мы увидим, как технический штаб в его отсутствие сумел справиться с дикими чертами rb20, которые иногда не мог обуздать даже Макс Ферстаппен. Это важный экзамен, который позволит лучше понять перспективы «Ред Булл» после грядущей смены технического регламента.

Второй вопрос — как себя проявит новичок Лиам Лоусон. Нашла ли команда в его лице того самого второго номера, который будет уступать Максу не слишком много и отбирать очки у соперников. Совсем уж в идеале — вовсе покажет себя как если не потенциальная замена Ферстаппену (мало ли что), но хотя бы как адекватный временный вариант. Задора у Лиама в избытке, но не испарится ли он, если машина вновь начнёт «брыкаться»?

Как себя проявят многочисленные новички?

Лоусон — полуновичок Ф-1 с 11 Гран-при за два сезона. Три гонки на счету Оливера Бермана, одна – в активе Джека Дуэна. Если считать их всех, то в пелотоне в сезоне-2025 аж шесть дебютантов — невероятное обновление, почти треть новых лиц.

Соответственно, вопрос — кто как себя проявит? Пожалуй, наиболее уверенно себя чувствует Берман, который мощно выступал за «Хаас» уже в прошлом году и не нуждается в адаптации. Долгосрочный контракт и слабая машина без ожиданий успеха успокаивают Бортолето.

Антонелли и Лоусону придётся справляться с давлением внутри топ-команд, Дуэна многие уже «уволили» ради резервиста «Альпин» Франко Колапинто. Наконец, Хаджару лучше не уступать Цуноде слишком много, а то снизу подпирает новая звездочка Хельмута Марко — Арвин Линдблад. Впереди волнительный сезон.

Почувствуем ли мы сразу влияние Ньюи?

С марта приступил к работе в «Астон Мартин» Эдриан Ньюи. Логично, что британец уделит максимум внимания работе над машиной 2026 года, пока ещё успевает повлиять на какие-то базовые вещи. Но вместе с тем любопытно, успеет ли Эдриан как-то поучаствовать в спасении нынешнего автомобиля.

По скорости машина 2025 года где-то восьмая-девятая, однако при этом все середняки идут в плотной группе. Пара гениальных советов от Ньюи теоретически позволит превратить провальный сезон в средний и вдохновить команду на будущее. Посмотрим, дождёмся ли мы первых чудес уже сейчас.

Пока сезон-2025 не обещает Алонсо радости: Фото: Mark Thompson/Getty Images

Будущая «Ауди» опять хуже всех?

В сезоне-2024 «Кик-Заубер» добился прогресса в развитии автомобиля лишь на финальных Гран-при и уверенно занял последнее место. По итогам нынешних тестов практически все эксперты так же отводят будущей «Ауди» позиции в конце решётки.

С одной стороны, всё вполне объяснимо и не страшно — сейчас важнее расширить штат сотрудников и сработаться, чтобы прибавить в 2026-м. С другой стороны, принадлежащей такому мощному бренду команде просто несолидно два года кряду барахтаться на дне. Сумеет ли что-то придумать Маттиа Бинотто? И доживёт ли до прогресса нынешний техдиректор команды Джеймс Ки? Главный гоночный инженер Хеви Пухолар, по слухам, уже оставил свой пост…

Прекратит ли конфликтовать со всеми президент ФИА?

Напоследок — о неугомонном президенте Международной автомобильной федерации Мохаммеде бен Сулайеме. Избираясь на этот пост, бен Сулайем обещал, что реальную работу будут вести приглашённые им профессионалы, а он ограничится, скажем так, представительскими функциями. На практике президент постоянно вмешивается в работу, генерирует спорные идеи (например, штрафовать гонщиков за мат) и искореняет демократию внутри ФИА.

Практически невозможно представить, что 2025 год обойдётся без новых скандалов, тем более что он вдобавок ко всему выборный. Не удивимся потоку обвинений в адрес бен Сулайема и попыткам самого президента заранее устранить наиболее опасных соперников. Будет жарко. А лучше бы не было.